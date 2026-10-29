Chủ động ứng phó mưa lớn, sạt lở tại miền trung

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các Khu Quản lý đường bộ II, III, Sở Xây dựng các địa phương, Ban Quản lý dự án đường bộ miền trung, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và các doanh nghiệp BOT rà soát, xác định cụ thể những vị trí trọng điểm, xung yếu; tổ chức lực lượng theo dõi, kiểm tra và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Ảnh: Quản lý đường bộ Khu vực III khắc phục hậu quả mưa lũ lớn cuối tháng 10/2025.

Theo cảnh báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát lúc 3 giờ 40 phút ngày 29/10, trong 24 giờ qua, từ 3 giờ ngày 28/10 đến 3 giờ ngày 29/10, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các sườn dốc ở nhiều xã, phường. Mặc dù cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất được xác định ở cấp 1, tình trạng đất đã bão hòa nước khiến nguy cơ sạt lở ta-luy, sụt lún nền và mặt đường vẫn có thể tiếp diễn ngay cả khi mưa giảm.

Trước diễn biến trên, Cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ, Sở Xây dựng các địa phương từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, Ban Quản lý dự án đường bộ miền trung, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam và các doanh nghiệp BOT khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn công trình và giao thông.

Để chủ động phòng ngừa, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các Khu Quản lý đường bộ II, III, Sở Xây dựng các địa phương, Ban Quản lý dự án đường bộ miền trung, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và các doanh nghiệp BOT rà soát, xác định cụ thể những vị trí trọng điểm, xung yếu; tổ chức lực lượng theo dõi, kiểm tra và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Các tuyến đường cần tập trung theo dõi gồm: Quốc lộ 9, Quốc lộ 15D và đường Hồ Chí Minh qua địa bàn tỉnh Quảng Trị; Quốc lộ 49, đường Hồ Chí Minh qua khu vực A Lưới, Quốc lộ 1 đoạn qua Chân Mây-Lăng Cô và đèo Hải Vân; các tuyến Quốc lộ 14B, 14G, 14H, 40B, đường Hồ Chí Minh và các tuyến cao tốc đi qua thành phố Đà Nẵng.

Các đơn vị phải chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, thiết bị dự phòng theo phương châm “4 tại chỗ”, bố trí sẵn sàng tại các vị trí xung yếu để kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố. Công tác tuần tra, kiểm tra phải được tăng cường thường xuyên, kể cả ban đêm, nhất là tại các ngầm tràn, cầu yếu, khu vực thường xuyên ngập sâu và những vị trí có mái ta-luy cao.

Lực lượng chức năng được yêu cầu chủ động phát hiện các dấu hiệu bất thường như nứt taluy, đất đá rơi, nước đục chảy ra từ sườn dốc hoặc mực nước sông, suối dâng nhanh; đồng thời bố trí người canh gác, lắp đặt biển cảnh báo, đèn tín hiệu tại các khu vực nguy hiểm. Khi điều kiện không bảo đảm an toàn, phải kiên quyết không cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực bị ảnh hưởng.

Đối với các dự án đang thi công, chủ đầu tư và nhà thầu phải thực hiện nghiêm phương án phòng, chống thiên tai theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 40/2024/TT-BGTVT, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 72/2025/TT-BXD. Các đơn vị cần chủ động di chuyển lán trại, nhân lực, máy móc, thiết bị ra khỏi khu vực ven sông, suối, chân taluy có nguy cơ sạt lở; tạm dừng những hạng mục thi công không bảo đảm an toàn.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu các đơn vị duy trì chế độ trực ban 24/24 giờ, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt để kịp thời tiếp nhận, xử lý và báo cáo tình hình. Khi xảy ra sự cố gây ách tắc giao thông, mất an toàn hoặc thiệt hại công trình, các đơn vị phải báo cáo ngay về Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Cục Đường bộ Việt Nam qua đường dây nóng.