Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá trên địa bàn tỉnh.

Theo bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa, từ ngày 6 đến 10/10, thời tiết trên địa bàn tỉnh từ mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, có nơi trên 50mm/ngày. Riêng ngày 7 và 8/10, cục bộ có nơi mưa trên 70mm/ngày.

Trên các sông tỉnh Khánh Hòa, mực nước ít biến đổi, dao động nhỏ và có khả năng xuất hiện lũ nhỏ dưới mức báo động 1.

Chủ động ứng phó mưa lớn, ngập lụt và sạt lở đất ở Khánh Hòa.

Rà soát khu vực nguy cơ, sẵn sàng di dời dân

Để chủ động ứng phó với mưa lớn và nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất, dông, lốc, sét, mưa đá và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai.

Các địa phương được yêu cầu không chủ quan, lơ là, không để xảy ra tình trạng bị động, bất ngờ; thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tình hình mưa lớn.

Đồng thời, cập nhật kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo của cơ quan khí tượng thủy văn để triển khai các phương án ứng phó phù hợp.

Cùng với đó, khẩn trương rà soát, xác định cụ thể các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất, nhất là khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, khu dân cư dưới chân taluy, sườn dốc, những nơi từng xảy ra sạt lở hoặc có dấu hiệu mất an toàn.

Dự báo từ ngày 6 - 10/10, Khánh Hòa có mưa rào, dông, cục bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to.

Các địa phương cần chủ động cảnh báo, thông tin đến người dân; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư và địa điểm sơ tán. Khi xảy ra tình huống, tổ chức di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng của Nhân dân.

Đồng thời, rà soát các tuyến đường, cầu, ngầm tràn, khu vực taluy, sườn dốc có nguy cơ sạt lở, đất, đá rơi, ngập sâu, chia cắt. Chủ động bố trí lực lượng kiểm tra, cảnh giới, phân luồng giao thông, cắm biển cảnh báo và tổ chức chốt chặn khi cần thiết.

Khi xảy ra sạt lở, cây đổ hoặc ách tắc giao thông, các địa phương phải kịp thời huy động phương tiện, lực lượng để xử lý, không để người và phương tiện đi qua khu vực không bảo đảm an toàn.

Kiểm tra công trình, bảo đảm an toàn khu vực hạ du

Các địa phương được yêu cầu kiểm tra các công trình phòng, chống thiên tai, đê, kè, hồ đập và các khu vực xung yếu; chủ động phương án bảo đảm an toàn công trình và khu dân cư hạ du.

Trong đó, đặc biệt lưu ý các khu vực chịu ảnh hưởng của việc vận hành, điều tiết hồ chứa để có phương án ứng phó phù hợp, bảo đảm an toàn cho người dân và công trình.

Đối với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động rà soát, cập nhật phương án phòng, chống thiên tai.

Các đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn người, tài sản, công trình, cơ sở hạ tầng và hoạt động sản xuất; tập trung kiểm tra, xử lý các khu vực có nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất, các công trình đang thi công và những vị trí xung yếu thuộc phạm vi quản lý.