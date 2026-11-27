Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, từ chiều tối 27/11 đến hết ngày 28/11, tại các xã, phường của thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, mưa rất to và dông, tổng lượng mưa phổ biến 80 - 180mm, có nơi trên 250mm; các xã, phường vùng núi tây bắc của thành phố tổng lượng mưa phổ biến 40 - 80mm, có nơi trên 120mm. Đề phòng mưa lớn có cường suất trên 120mm/3 giờ.

Cảnh báo từ đêm 28/11 đến sáng sớm 30/11, trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa vừa, mưa to, mưa rất to và dông, tổng lượng mưa phổ biến 80 - 200mm, có nơi trên 250mm; các xã, phường vùng núi tây bắc của thành phố tổng lượng mưa phổ biến 50 - 120mm, có nơi trên 170mm. Cần đề phòng xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng, thấp, các khu đô thị của thành phố; trong cơn dông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh.

Để chủ động phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức hội, đoàn thể tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại các văn bản về công tác phòng, chống thiên tai, khắc phục hậu quả mưa lũ và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan.

Tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai; tăng cường công tác thông tin, truyền thông, đặc biệt là hệ thống thông tin cơ sở; tuyên truyền, phổ biến kỹ năng ứng phó thiên tai để nhân dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại. Rà soát, triển khai phương án ứng phó thiên tai; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “bốn tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó với các loại hình thiên tai có thể xảy ra.

Theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý, tổ chức kiểm tra, rà soát, chủ động sơ tán người dân tại các khu vực ven sông, suối, khu vực trũng thấp, có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; khơi thông dòng chảy; bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn, kiên quyết ngăn chặn, không cho người dân, phương tiện đi lại, đánh bắt cá tại các khu vực nguy hiểm trên sông, suối, vùng hạ du các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, vùng ngập, ngầm, tràn.

Kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính, chống ngập lụt khu đô thị, khu công nghiệp.

Tiếp tục thông báo cho chủ công trình đang xây dựng, chủ khu vực hầm lò, khai thác khoáng sản biết thông tin về thiên tai để chủ động có biện pháp bảo đảm an toàn. Chủ động triển khai công tác đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch, điểm dân cư nông thôn, công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả triển khai công tác ứng phó và thiệt hại (nếu có) về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố (qua Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Sở Nông nghiệp và Môi trường) trước 6 giờ và 15 giờ hằng ngày để kịp thời tổng hợp, báo cáo.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện, chủ động cảnh báo, tổ chức di dời, sơ tán người dân (nhất là người cao tuổi, trẻ em và các đối tượng yếu thế) tại các khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, nhất là những khu vực đã xảy ra mưa lớn trong những ngày vừa qua.

Chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu ngay từ cơ sở để sẵn sàng thực hiện phương án sơ tán dân, bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho người dân tại nơi sơ tán và các khu vực có nguy cơ bị chia cắt, cô lập; chủ động khơi thông dòng chảy; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai (nếu có).

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố chủ động phối hợp với các địa phương bố trí lực lượng, phương tiện tại các địa bàn trọng điểm có nguy cơ bị ngập sâu, chia cắt để sẵn sàng hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh, trật tự tại các khu vực bị ảnh hưởng của thiên tai.

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Công an thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sẵn sàng triển khai hỗ trợ Nhân dân ứng phó với mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an toàn đê điều, đập, hồ chứa nước; chỉ đạo vận hành điều tiết hồ chứa theo quy định và chủ động ứng phó nguy cơ thiếu hụt nguồn nước do ảnh hưởng của El Nino năm 2026 - 2027, góp phần giảm lũ cho hạ du, đồng thời chủ động tích nước cuối mùa lũ phục vụ sản xuất, sinh hoạt.

Sở Công Thương kiểm tra, rà soát, triển khai biện pháp đảm bảo an toàn tại các hầm, lò khai thác khoáng sản, hồ chứa thủy điện, các đơn vị khai thác khoáng sản.

Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị, địa phương kiểm tra hồ điều tiết, trạm bơm chống ngập, các điểm ngập sâu để kịp thời triển khai các biện pháp chống ngập; chỉ đạo vận hành đập và hồ chứa nước Nam Mỹ bảo đảm an toàn công trình, tính mạng và tài sản của nhân dân; chủ trì, phối hợp kiểm tra, bảo đảm an toàn, thông suốt các tuyến giao thông chính, các tuyến có nguy cơ sạt lở đất và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện lưu thông.

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, phường, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp rà soát, kiểm tra và có biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống thiên tai tại các trường học và an toàn cho giáo viên, học sinh, sinh viên, học viên. Chủ động quyết định cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học tùy tình hình thực tế diễn biến của thiên tai và đặc điểm của từng địa phương.

Các đơn vị quản lý đập, hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện trực ban 24/24 giờ; kiểm tra, quan trắc đập, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố; theo dõi chặt chẽ và thường xuyên báo cáo diễn biến lượng mưa, mực nước tại các hồ chứa; thông báo, thông tin đến vùng hạ du, vận hành điều tiết các hồ đảm bảo an toàn công trình và hạ du theo quy định.