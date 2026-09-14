Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có Công văn số 52/BCĐ-BNNMT gửi UBND các tỉnh, thành phố Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh về chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá.

Theo Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, căn cứ bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 14/9 đến đêm 15/9, khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa to đến rất to và dông, với lượng mưa phổ biến 150 - 300 mm, cục bộ có nơi trên 450 mm.

Các khu vực khác thuộc đồng bằng Bắc Bộ và Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 100 - 180 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250 mm.

Từ chiều 14/9 đến đêm 15/9, khu vực trung du Bắc Bộ, phía Bắc tỉnh Phú Thọ và phía Nam các tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150 mm.

Ngày 16/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ; các tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 20 - 40 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm.

Trước diễn biến mưa lớn, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, thành phố Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá; thông tin kịp thời đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động biện pháp phòng tránh.

Chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở tại nhiều khu vực. Ảnh minh họa

Các địa phương được đề nghị triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát và chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân tại khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, nơi có nguy cơ ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, nhất là những khu vực đã xảy ra mưa lớn. Đồng thời, khơi thông dòng chảy, sẵn sàng lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả nếu xảy ra.

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu các địa phương tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra hoặc có nguy cơ sạt lở. Kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn.

Các địa phương cần bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục chính; triển khai các biện pháp chống ngập tại khu đô thị, khu công nghiệp.

Đối với các công trình, Ban Chỉ đạo đề nghị kiểm tra, rà soát và triển khai biện pháp bảo đảm an toàn tại các hầm, lò khai thác khoáng sản, công trình đang thi công, các hồ chứa và khu vực hạ du, đặc biệt là hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ và các hồ xung yếu. Các địa phương cần bố trí lực lượng thường trực để vận hành, điều tiết hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Về công tác đê điều, các địa phương được yêu cầu kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế phương án hộ đê; bảo vệ các trọng điểm đê điều xung yếu, những vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục và các công trình đê điều đang thi công dở dang.

Ban Chỉ đạo đề nghị tăng cường kiểm tra trên các tuyến đê, thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác, bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố, tình huống có thể xảy ra ngay từ giờ đầu.

Bên cạnh đó, các địa phương cần tăng cường thông tin, truyền thông, đặc biệt qua hệ thống thông tin cơ sở, để cập nhật tình hình, tuyên truyền và phổ biến kỹ năng ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, giúp người dân chủ động phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại.