Chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét...

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá.

Theo Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, từ ngày 14 đến đêm 15/9, khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, phía nam tỉnh Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi hơn 450mm.

Các khu vực khác thuộc Đồng bằng Bắc Bộ và Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 100-180mm, cục bộ có nơi mưa rất to hơn 250mm.

Từ chiều 14 đến đêm 15/9, khu vực trung du Bắc Bộ, phía bắc tỉnh Phú Thọ và phía nam các tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi hơn 150mm.

Ngày 16/9, khu vực trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An và phía nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi hơn 70mm.

Trước diễn biến mưa lớn, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai, khu vực trung du, Đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá; kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở và Nhân dân để chủ động các biện pháp phòng tránh.

Các địa phương cần triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, chủ động di dời, sơ tán người dân tại khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, nơi có nguy cơ ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, nhất là những khu vực đã xảy ra mưa lớn. Đồng thời, khơi thông dòng chảy, chuẩn bị lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả nếu có.

Ban Chỉ đạo yêu cầu các địa phương tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra hoặc có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn.

Các địa phương cần bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục chính; chủ động chống ngập lụt tại khu đô thị, khu công nghiệp.

Đồng thời, kiểm tra, rà soát và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tại hầm, lò khai thác khoáng sản, công trình đang thi công, hồ chứa và khu vực hạ du, nhất là các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ và hồ xung yếu; bố trí lực lượng thường trực vận hành, điều tiết hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu kiểm tra, rà soát và triển khai phương án hộ đê, bảo vệ các trọng điểm đê điều xung yếu, các vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục và các công trình đê điều đang thi công dở dang. Tăng cường kiểm tra trên các tuyến đê, thực hiện nghiêm việc tuần tra, canh gác, bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ, kịp thời phát hiện, xử lý sự cố ngay từ giờ đầu.

Các địa phương tăng cường thông tin, tuyên truyền, nhất là qua hệ thống thông tin cơ sở, cập nhật diễn biến thiên tai và phổ biến kỹ năng ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo tình hình về Ban Chỉ đạo (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường).