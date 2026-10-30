Chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất tại miền Trung. Ảnh: Bích Hồng

Theo cảnh báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát lúc 3h40 ngày 29/10/2026, trong 24 giờ qua (từ 3h ngày 28/10 đến 3h ngày 29/10), khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng đã xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa ghi nhận tại một số điểm ở mức cao như: Suối Lương 340,8mm, Bà Nà 229,8mm (TP Đà Nẵng); Bạch Mã 287,2mm, Dương Hòa 227,4mm (TP Huế); Nam Thạch Hãn 117mm (tỉnh Quảng Trị). Đáng chú ý, độ ẩm đất tại nhiều khu vực đã gần bão hòa, trên 85%, hoặc đã bão hòa. Dự báo trong 6 giờ tiếp theo, khu vực này tiếp tục có mưa. Lượng mưa tích lũy phổ biến tại Quảng Trị từ 5-10mm, có nơi trên 20mm; Huế từ 20-30mm, có nơi trên 80mm; Đà Nẵng từ 10-20mm, có nơi trên 40mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường. Đặc biệt, do đất đã bão hòa nước, nguy cơ sạt lở taluy, sụt lún nền và mặt đường vẫn có thể tiếp tục xảy ra ngay cả khi mưa đã giảm.

Trước tình hình trên, nhằm chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, bảo đảm an toàn giao thông và công trình đường bộ, Cục Đường bộ Việt Nam đã có Văn bản yêu cầu Khu Quản lý đường bộ II, III; các Sở Xây dựng từ Quảng Trị đến Đà Nẵng; Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung; Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam và các doanh nghiệp BOT khẩn trương triển khai các phương án ứng phó theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý.

Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo của cơ quan khí tượng thủy văn và chỉ đạo của chính quyền địa phương; tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong công tác phòng ngừa, ứng phó.

Các đơn vị phải đối chiếu danh sách những xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất với hệ thống quốc lộ, đường cao tốc và đường địa phương thuộc phạm vi quản lý để xác định cụ thể các đoạn tuyến, vị trí xung yếu, có nguy cơ mất an toàn.

Cùng với việc rà soát, các đơn vị phải chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, máy móc và thiết bị dự phòng; bố trí sẵn tại những vị trí trọng điểm theo phương châm “bốn tại chỗ”, bảo đảm có thể huy động ngay khi xảy ra sự cố.

Tại các vị trí nguy hiểm, phải bố trí người canh gác, biển báo, rào chắn, đèn tín hiệu; tổ chức phân luồng giao thông từ xa. Kiên quyết không cho người và phương tiện lưu thông qua ngầm, tràn, đoạn ngập sâu, nước chảy xiết hoặc khu vực có nguy cơ sạt lở khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn.

Đối với các tình huống xảy ra sạt lở, ngập lụt, hư hỏng công trình hoặc ách tắc giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị khẩn trương huy động lực lượng, vật tư, phương tiện, máy móc để xử lý, khắc phục, với mục tiêu khôi phục nhanh nhất hoạt động giao thông thông suốt, an toàn.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu bố trí người ứng trực tại các điểm xảy ra ngập úng. Ảnh: N.Lộc

Các đơn vị quản lý đường bộ cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, lực lượng công an, cảnh sát giao thông và đơn vị quản lý các tuyến đường liền kề để thống nhất phương án phân luồng, ứng cứu, tìm kiếm cứu nạn trong trường hợp tuyến đường bị chia cắt. Mục tiêu đặt ra là không để xảy ra thiệt hại về người do chủ quan, bất cẩn trong công tác ứng phó.

Đối với các công trình đang thi công, Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung, các chủ đầu tư, nhà đầu tư và nhà thầu thi công khẩn trương rà soát, triển khai phương án phòng ngừa thiên tai theo quy định.

Một trong những yêu cầu quan trọng được Cục Đường bộ Việt Nam đặt ra là duy trì chế độ trực ban 24/24h, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt; thường xuyên cập nhật tình hình mưa lũ, trạng thái giao thông và công tác khắc phục hậu quả trên các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý.

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai phương án ứng phó trên các tuyến cao tốc do Tổng công ty quản lý, khai thác.

Với yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp từ theo dõi dự báo, rà soát điểm xung yếu, bố trí lực lượng ứng trực đến tổ chức phân luồng và khắc phục sự cố, Cục Đường bộ Việt Nam nhấn mạnh tinh thần chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó, đặt an toàn tính mạng người dân, người tham gia giao thông và an toàn công trình đường bộ lên hàng đầu trước diễn biến phức tạp của mưa lũ tại miền Trung.