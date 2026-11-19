Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 19 đến ngày 21/11, khu vực Đà Nẵng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh; nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các vùng trũng thấp.

Trên biển, từ trưa và chiều 18/11, khu vực vịnh Bắc Bộ, bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Từ chiều và đêm 19/11, vùng biển phía bắc giữa Biển Đông và vùng biển từ nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Để chủ động ứng phó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và UBND các xã, phường, đặc khu thường xuyên theo dõi bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai; kịp thời thông tin đến người dân và chủ động phương án bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản.

Các địa phương tổ chức rà soát khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất để chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn; đồng thời tổ chức canh gác, kiểm soát tại các ngầm, tràn, tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết và khu vực có nguy cơ sạt lở.

Đối với hoạt động trên biển, các lực lượng chức năng và địa phương ven biển tăng cường thông tin, hướng dẫn thuyền trưởng, chủ phương tiện, tàu thuyền chủ động phòng tránh gió mạnh, duy trì liên lạc để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đồng thời yêu cầu các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi, thủy điện tăng cường kiểm tra, quan trắc đập, theo dõi lượng mưa và mực nước hồ; vận hành điều tiết theo đúng quy trình, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du. Các đơn vị thi công công trình, khai thác khoáng sản chủ động phương án phòng, chống thiên tai, không để xảy ra mất an toàn cho người dân và công trình.

Các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền kỹ năng ứng phó mưa lớn; tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên cập nhật tình hình, báo cáo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố để kịp thời chỉ đạo xử lý các tình huống phát sinh.