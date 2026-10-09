UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn tới các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường, đặc khu về việc chủ động ứng phó lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ trên địa bàn tỉnh trong những ngày tới.

Cụ thể, theo bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa, từ nay tới ngày 15-10, thời tiết tỉnh Khánh Hòa chủ yếu mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa dông rải rác đến nhiều nơi, cục bộ có mưa vừa và dông. Hiện nay, một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất, đá khi có mưa lớn như: Tuyến tỉnh lộ 9 (khu vực đèo Khánh Sơn) và quốc lộ 27 (khu vực đèo Ngoạn Mục)… Đặc biệt, theo phản ánh của Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa, tại khu vực công trình đang thi công trên tuyến Tỉnh lộ 707, đoạn từ thôn Phước Hòa đến thôn Phước Bình, xã Bác Ái Tây đã xảy ra sạt lở đất, đá.

Khu vực xảy ra sạt lở đất, đà công trình đang thi công trên tuyến Tỉnh lộ 707 tại xã Bác Ái Tây (ảnh Báo và Phát thanh Truyền hình Khánh Hòa)

Để chủ động ứng phó lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ UBND tỉnh chỉ đạo tại Công văn số 11336 ngày 11-9-2026; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước diễn biến phức tạp của mưa lũ và thiên tai.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND xã Bác Ái Tây và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra thực tế, xác minh tình hình sạt lở tại khu vực công trình đang thi công trên tuyến Tỉnh lộ 707; đánh giá nguy cơ tiếp tục sạt lở và triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an toàn cho Nhân dân và các phương tiện lưu thông trên tuyến đường. Đôn đốc, yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công tổ chức cảnh giới, đặt biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm; tạm dừng thi công tại các vị trí không bảo đảm an toàn và phối hợp với các lực lượng chức năng phân luồng giao thông, chủ động hạn chế hoặc tạm dừng lưu thông qua khu vực khi cần thiết.

Giao UBND các xã, phường, đặc khu tăng cường kiểm tra, rà soát các khu dân cư, tuyến đường, công trình và khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất, ngập sâu; đặc biệt là khu vực ven sông, suối, sườn dốc, chân taluy và công trình đang thi công; chủ động tổ chức cảnh báo, cắm biển, bố trí lực lượng kiểm soát tại các vị trí nguy hiểm; không để người dân và phương tiện đi vào khu vực không bảo đảm an toàn.