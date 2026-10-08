Chủ động ứng phó khắc phục mưa lớn, ngập lụt, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị chủ động ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn thành phố. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Theo đó, trước nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị, lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc khu vực vùng núi thành phố Đà Nẵng.

UBND thành phố yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức hội, đoàn thể tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại các Chỉ thị, Công điện và Công văn về chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan.

Tổ chức kiểm tra, rà soát, chủ động sơ tán người dân tại các khu vực ven sông, suối, thấp trũng, có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; khơi thông dòng chảy; kiểm tra, bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn, kiên quyết ngăn chặn, không cho người dân, các phương tiện đi lại, đánh bắt cá tại các khu vực nguy hiểm trên sông, suối, vùng hạ du các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, vùng ngập, ngầm, tràn.

Chủ động theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, kịp thời thông tin đến người dân; rà soát, triển khai phương án phòng, chống thiên tai; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “bốn tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó với các loại hình thiên tai có thể xảy ra, nhất là khu vực thấp trũng, ven sông, suối, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo thông suốt trên các trục giao thông chính, chống ngập lụt khu đô thị, khu công nghiệp…

Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để xảy ra thiệt hại về người và tài sản trong phạm vi, lĩnh vực quản lý, phụ trách.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố chuẩn bị lực lượng, phương tiện, phương án cứu hộ, cứu nạn, phối hợp sơ tán dân, bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn xảy ra thiên tai.

Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện đảm bảo an toàn các hoạt động sản xuất nông nghiệp, công trình thủy lợi.

Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị, địa phương kiểm tra hồ điều tiết, trạm bơm chống ngập, các điểm ngập sâu để kịp thời triển khai các biện pháp chống ngập; chỉ đạo vận hành đập và hồ chứa nước Nam Mỹ, bảo đảm an toàn công trình, tính mạng và tài sản của người dân.

Chủ trì, phối hợp kiểm tra, bảo đảm an toàn, thông suốt các tuyến giao thông chính, các tuyến có nguy cơ sạt lở đất và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện lưu thông.

Sở Y tế sẵn sàng các phương án cấp cứu nạn nhân do thiên tai; chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc và hóa chất cần thiết để xử lý môi trường sau thiên tai.

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, phường chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học tùy tình hình thực tế diễn biến của thiên tai và đặc điểm của từng địa phương; rà soát, kiểm tra và có biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống thiên tai tại các trường học và an toàn cho giáo viên, học sinh.

Sở Công Thương kiểm tra, rà soát, triển khai biện pháp đảm bảo an toàn các hầm, lò khai thác khoáng sản, hồ chứa thủy điện, các đơn vị khai thác khoáng sản; phối hợp vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện nhằm chủ động đón lũ, đảm bảo an toàn công trình và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ.

Công ty Điện lực Đà Nẵng theo dõi chặt chẽ diễn biến của thiên tai để có biện pháp xử lý an toàn, khắc phục các sự cố về điện; đảm bảo cấp điện cho các khu vực quan trọng và các trạm bơm chống ngập.

Các đơn vị quản lý đập, hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện trực ban 24/24 giờ; kiểm tra, quan trắc đập, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố; theo dõi chặt chẽ và thường xuyên báo cáo diễn biến lượng mưa, mực nước tại các hồ chứa; thông báo, thông tin đến vùng hạ du, vận hành điều tiết hồ đảm bảo theo đúng quy trình vận hành được phê duyệt.

Tăng cường kiểm tra công trình, nghiêm cấm người và phương tiện không có nhiệm vụ hoạt động tại các khu vực hồ đập và hạ lưu tràn xả lũ. Tính toán, tổ chức vận hành, điều tiết không để xảy ra mất an toàn hồ đập, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho Nhân dân.

Các sở, ban, ngành khác có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai công tác ứng phó với thiên tai đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy định.

Tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, báo cáo tình hình triển khai thực hiện về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố trước 6 giờ và 15 giờ hằng ngày để tổng hợp, báo cáo.