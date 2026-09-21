Mưa lớn kéo dài có nguy cơ gây ngập úng cục bộ nhiều tuyến đường đô thị tại Ninh Bình. (Ảnh tư liệu minh họa: Hoàng Tuấn)

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã xảy ra mưa lớn kéo dài, trên diện rộng, gây lũ lớn trên một số sông, ngập sâu khu vực bối, bãi, ven sông, vùng thấp trũng và đô thị; ngập lụt, sạt lở, chia cắt giao thông, cô lập một số khu dân cư, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt của Nhân dân.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tình hình thiên tai còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới, tình trạng ngập lụt khu vực thấp trũng, ven sông ở tỉnh Ninh Bình tiếp tục diễn ra.

Thực hiện Công điện số 66/CĐ-TTg ngày 21/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, Chủ UBND tỉnh vừa có công điện số 09/CĐ-UBND ngày 21/9/2026 gửi Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh; Chủ tịch UBND các xã, phường về việc chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa, lũ.

Công điện nêu rõ:

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; các đồng chí thành viên Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh; Chủ tịch UBND các xã, phường khẩn trương thực hiện nghiêm Công điện số 66/CĐ-TTg ngày 21/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Chủ tịch UBND các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tổ chức theo dõi chặt chẽ, chủ động chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó phù hợp với diễn biến tình hình thiên tai, nhất là mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, tuyệt đối an toàn về tính mạng, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản của Nhân dân, đồng thời khắc phục nhanh nhất hậu quả mưa, lũ.

Chủ tịch UBND các xã, phường, nhất là các địa phương bị ảnh hưởng do đợt mưa lũ tập trung tiếp tục theo dõi, cập nhật chặt chẽ diễn biến lũ trên các sông theo các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai. Tổ chức tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2009/TT-BNN ngày 06/01/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) hướng dẫn tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ. Kiểm tra an toàn hồ đập, công trình phòng chống thiên tai và các công trình đang thi công dở dang để phát hiện và xử lý sự cố giờ đầu kịp thời đảm bảo an toàn cho các công trình.

Sẵn sàng huy động vật tư, nhân lực, phương tiện, trang thiết bị để xử lý khi có tình huống. Kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ theo đúng quy định; huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, dọn dẹp vệ sinh môi trường, khôi phục nhanh các tuyến giao thông, công trình hạ tầng thiết yếu và sản xuất, kinh doanh ngay sau khi nước rút.

Tổng hợp đánh giá thiệt hại do mưa, lũ, hoàn thành trước ngày 25/9/2026 gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, mưa lũ, thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động chỉ đạo, triển khai ứng phó; hướng dẫn các địa phương tổ chức khôi phục sản xuất sau mưa lớn và lũ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh tăng cường lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả sau mưa, lũ.

Các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo, hướng dẫn triển khai khám chữa bệnh và các dịch vụ y tế thiết yếu cho người dân vùng bị ngập lũ, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh trong và sau lũ; bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên, hạn chế thiệt hại đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng học tập tại các khu vực bị ngập sâu; bảo đảm an toàn giao thông, khắc phục nhanh các tuyến giao thông bị sạt lở, nhất là trên các trục giao thông chính.

Các Công ty khai thác công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh chủ động, linh hoạt vận hành tối đa các trạm bơm theo quy trình được phê duyệt; khẩn trương khắc phục các sự cố, bảo đảm các trạm bơm, âu, cống tiêu lợi dụng thủy triều hoạt động liên tục, hiệu quả, không để lúa và hoa màu bị ngập sâu dài ngày ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Tổ chức vận hành khoa học, an toàn các hồ thủy lợi, giảm lũ cho hạ du, đồng thời chủ động tích nước cuối mùa lũ phục vụ sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân, nhất là trong bối cảnh nước ta có thể chịu tác động của El Nino mạnh trong thời gian tới.

Tổ chức thường trực, trực ban, thường xuyên báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường (qua Chi cục Thuỷ lợi) để tổng hợp, cập nhật, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.