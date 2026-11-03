Chủ động ứng phó hạn hán, thiếu nước sinh hoạt mùa khô

Thi công dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống nước La Dạ và Đông Giang

Thách thức lớn từ hiện tượng El Nino

Theo rà soát của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh (trung tâm), đơn vị hiện đang quản lý vận hành 57 công trình cấp nước (CTCN) với tổng công suất thiết kế 71.068 m3/ngày đêm. Qua đó, phục vụ cho khoảng 98.373 hộ sử dụng nước ở khu vực Đông và Tây Lâm Đồng, chưa tính số hộ đấu nối sau thủy kế.

Lãnh đạo trung tâm nêu đơn cử, tại khu vực phía Đông tỉnh, áp lực thiếu nước sinh hoạt được dự báo tập trung tại các vùng cao, vùng xa của phường Mũi Né, xã Hàm Thuận, Hồng Sơn, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, các xã thuần đồng bào dân tộc thiểu số và đặc khu Phú Quý. Trong khi đó, tại khu vực phía Tây tỉnh, tình trạng tương tự cũng có nguy cơ xảy ra tại các xã Đắk Mil, Quảng Tín và Nhân Cơ. Nguyên nhân là do nguồn nước thô phụ thuộc lớn vào hệ thống thủy lợi, ao hồ tự nhiên và nước ngầm. Khi nắng nóng kéo dài, mực nước ngầm suy giảm mạnh, trong khi nhu cầu sử dụng nước cho cả sinh hoạt và sản xuất dự kiến tiếp tục gia tăng. Thực tế này đòi hỏi sự vào cuộc khẩn trương với các giải pháp ứng phó linh hoạt ngay từ chính quyền cơ sở.

Sửa chữa, khắc phục tuyến ống cấp nước D90 mm thôn Phú Hưng (xã Tuyên Quang)

Chủ động từ sớm, từ xa

Đơn cử tại xã Sông Lũy, dù chưa bước vào cao điểm mùa khô, nhưng bà K Thị Hiệp, dân tộc K’ho tại thôn Phan Tiến đã chủ động tích trữ nước và sử dụng tiết kiệm. Bà Hiệp chia sẻ, được địa phương tuyên truyền, bản thân càng trân quý nguồn nước sạch được Nhà nước đầu tư về tận thôn nên sử dụng đúng mục đích.

Ông Đinh Lê Đức Vũ - Phó Chủ tịch UBND xã Sông Lũy cho biết: “Địa phương xác định rõ ưu tiên tuyệt đối cho sinh hoạt và an sinh xã hội. Các ngành chức năng của xã phối hợp chặt chẽ với đơn vị cung ứng nước sạch tăng cường kiểm tra đường ống, kịp thời xử lý các sự cố rò rỉ, thất thoát. Song song đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh để người dân không chủ quan, biết cách tích trữ nước…”.

Ở cấp độ toàn tỉnh, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Lâm Đồng đang chủ động đăng ký nhu cầu nước thô, linh hoạt điều tiết nước luân phiên, đấu nối mạng lưới để hỗ trợ lẫn nhau giữa các nhà máy.

Hệ thống đường ống trải dài hơn 2.514 km đã cơ bản phủ kín các vùng nông thôn. Tuy nhiên, dưới tác động cực đoan của El Nino trong mùa khô 2026 - 2027, nguy cơ thiếu nước sinh hoạt cục bộ đang hiện hữu tại nhiều địa phương. Ông Trần Văn Liêm, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh

Ngoài ra, những dự án cấp bách đang được đẩy nhanh tiến độ. Trong đó có việc triển khai các dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước tại các xã Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Tánh Linh, Đức Linh và đặc khu Phú Quý. Nhiều công trình trọng điểm đã và đang hoàn thành đưa vào sử dụng như: các tuyến ống mở rộng tại Đức Linh, hệ thống xử lý Nitrat tại đặc khu Phú Quý, hay dự án Nâng cấp mở rộng hệ thống nước Măng Tố, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2026, qua đó giải tỏa “cơn khát” cho hàng ngàn hộ dân. Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị các đơn vị quản lý, vận hành công trình cấp nước sinh hoạt kiểm tra toàn diện hệ thống. Qua đó, lập phương án dự phòng vật tư, thiết bị để kịp thời khắc phục sự cố, duy trì hoạt động liên tục, ổn định. Song song đó, phối hợp các địa phương tìm các nguồn nước dự trữ, lên phương án cấp nước sinh hoạt chi tiết cho từng khu vực, không để bị động.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, trạng thái El Nino tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh với xác suất rất cao. Từ tháng 2- 4/2027 khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng thiếu hụt mưa cùng với nền nhiệt độ cao. Do đó, có thể sẽ tác động lớn đến nguồn nước và ảnh hưởng xấu đến các hoạt động đời sống và sản xuất.