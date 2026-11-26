Hệ thống kênh sau tràn đang được hoàn thiện, chuẩn bị đưa nước về phục vụ sản xuất nông nghiệp tại xã Ka Đô trong mùa khô năm 2027

Nguy cơ thiếu nước tưới gia tăng

Theo nhận định của cơ quan chuyên môn, hiện tượng El Nino đang duy trì cường độ mạnh và có khả năng tiếp tục diễn biến phức tạp trong những tháng cuối năm 2026, đầu năm 2027. Trong khi đó, đến cuối mùa mưa năm 2026, dung tích các hồ chứa thủy lợi toàn tỉnh ước đạt khoảng 80 - 90% dung tích thiết kế, thấp hơn trung bình nhiều năm. Tại nhiều hồ chứa nhỏ và vừa, lượng nước tích trữ ước thấp hơn 5 - 12% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo ông Ngô Minh Trang - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước, Sở Nông nghiệp và Môi trường, dự báo vụ đông xuân 2026 - 2027, toàn tỉnh có khoảng 17.000 - 30.000 ha sản xuất có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi hạn hán, thiếu nước, trong đó giai đoạn đầu vụ khoảng 17.000 - 23.500 ha. Thời kỳ hạn hán gay gắt nhất dự kiến rơi vào tháng 2 - 4/2027. Nếu El Nino kéo dài và mùa mưa năm 2027 đến muộn, vụ hè thu tiếp tục có khoảng 6.500 - 9.500 ha đứng trước nguy cơ thiếu nước.

Ông Ngô Minh Trang cho biết: “Nguy cơ thiếu nước tập trung tại những nơi có công trình thủy lợi nhỏ, xa kênh tưới hoặc ngoài phạm vi phục vụ của hệ thống cấp nước. Một số vùng nông thôn, vùng sâu, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đặc khu Phú Quý cũng đối mặt với nguy cơ thiếu nước sinh hoạt”.

Đoàn công tác của Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường đi khảo sát công tác phòng chống hạn tại xã Đơn Dương

Trước nguy cơ hạn hán, ngành nông nghiệp và môi trường đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương xây dựng phương án ứng phó phù hợp với từng khu vực. Các đơn vị quản lý thủy lợi rà soát nguồn nước, diện tích và khả năng cấp nước để bố trí kế hoạch tưới, chủ động điều tiết khi nguồn nước suy giảm.

Điều tiết, sử dụng nước tiết kiệm

Một trong những giải pháp trọng tâm là chủ động tích trữ, điều tiết và phân phối nguồn nước hợp lý. Các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi đã xây dựng kế hoạch tưới vụ đông xuân 2026 - 2027 cho hơn 150.128 ha thuộc hệ thống tưới tập trung. Đồng thời, khoanh vùng những diện tích có nguy cơ thiếu nước để triển khai tưới luân phiên, tưới tiết kiệm hoặc khuyến cáo điều chỉnh mùa vụ.

Ông Nguyễn Hồng Khanh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường (người mặc áo trắng), trao đổi với lãnh đạo Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước Lâm Đồng về tình hình đầu tư các công trình thủy lợi

Cùng với đó, việc phối hợp vận hành các hồ chứa thủy điện được chú trọng nhằm bổ sung nguồn nước cho khu vực hạ du. Ngành chức năng đã làm việc với các đơn vị quản lý hồ chứa Hàm Thuận - Đa Mi, Đơn Dương, Đại Ninh và Buôn Tua Srah để thống nhất kế hoạch xả nước phát điện kết hợp cấp nước cho các trạm bơm phục vụ sản xuất nông nghiệp. Việc điều tiết được tính toán phù hợp với nhu cầu tưới của từng thời kỳ, hạn chế tình trạng thiếu nước cục bộ.

Các địa phương cũng được hướng dẫn bố trí mùa vụ phù hợp với khả năng nguồn nước. Tại những vùng thiếu nước, người dân chủ động giãn vụ, chuyển sang cây trồng ngắn ngày, chịu hạn tốt. Đồng thời, áp dụng tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa, tủ gốc giữ ẩm và tích trữ nước.

Trong điều hành, nguồn nước được ưu tiên cho sinh hoạt, y tế, trường học và chăn nuôi, sau đó mới đến tưới cây lâu năm, cây trồng giá trị cao. Các đơn vị đồng thời rà soát, sửa chữa công trình, nạo vét cửa lấy nước, khơi thông tuyến dẫn và chuẩn bị trạm bơm, đường ống dã chiến để ứng phó khi nguồn nước suy giảm.

Hệ thống kênh mương dẫn nước vào nội đồng ở xã Nam Đà được xây dựng kiên cố

“Ngành thủy nông Lâm Đồng xác định thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, chủ động triển khai các phương án từ sớm để hạn chế bị động khi nguồn nước suy giảm. Cùng với sự điều hành của cơ quan chức năng, việc sử dụng nước tiết kiệm, hợp lý của các đơn vị và người dân sẽ góp phần giảm thiệt hại sản xuất, bảo đảm đời sống trong mùa khô 2026 - 2027”, ông Ngô Minh Trang cho biết thêm.

*Bài có sự phối hợp của Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước Lâm Đồng.