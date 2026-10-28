Chủ động ứng phó gió mạnh, sóng lớn trên biển, bảo đảm an toàn cho ngư dân

Tàu thuyền neo đậu ven biển miền Trung. Ảnh minh hoạ.

Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Từ chiều tối nay (28-10), vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng có gió Đông Bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2,0-3,0m.

Để chủ động ứng phó với gió mạnh, sóng lớn trên biển, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk tiếp tục theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển.

Nhiệm vụ trọng tâm là thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cũng đề nghị 13 tỉnh, thành phố sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Đồng thời, tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Cơ quan thường trực để có chỉ đạo ứng phó kịp thời.