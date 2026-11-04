Chủ động ứng phó đợt rét diện rộng đầu tiên và mưa lớn ở Trung Bộ. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Theo dự báo của Cục Khí tượng Thủy văn, khoảng ngày 8-9/11, khu vực Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh, khiến trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét, nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 13 độ C. Đây dự kiến là đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa Đông năm 2026-2027.

Đáng chú ý, từ ngày 9 đến 12/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Trên biển, từ đêm 8 đến ngày 12/11, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8-9. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Trước diễn biến trên, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo gió mạnh trên biển; thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất, bảo đảm an toàn về người và tài sản, duy trì thông tin liên lạc để xử lý các tình huống phát sinh.

Đối với khu vực Trung Bộ, các địa phương cần theo dõi sát diễn biến mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất; kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phương án ứng phó. Đồng thời, rà soát, sẵn sàng sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Các địa phương cần chủ động vận hành, điều tiết hồ chứa thủy điện, thủy lợi, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du theo quy định, đặc biệt đối với các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ và hồ chứa xung yếu; bố trí lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Tại Bắc Bộ, các địa phương cần rà soát, triển khai phương án ứng phó với rét, chú trọng bảo vệ sức khỏe người dân, phòng tránh nguy cơ ngộ độc khí do sử dụng bếp than sưởi ấm trong phòng kín; đồng thời chủ động các biện pháp bảo vệ vật nuôi và sản xuất nông nghiệp.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cũng yêu cầu tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến kỹ năng phòng tránh rét, mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và gió mạnh trên biển; duy trì nghiêm chế độ trực ban, thường xuyên báo cáo tình hình về Ban Chỉ đạo để kịp thời chỉ đạo ứng phó.