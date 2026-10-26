Chủ động ứng phó đợt mưa lũ lớn tại miền Trung

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều tối 27 đến hết ngày 29-10-2026, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông.

Lượng mưa trong đợt này tại các tỉnh, thành phố miền Trung phổ biến từ 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm, nguy cơ mưa có cường độ lớn hơn 100mm trong 3 giờ đồng hồ.

Miền Trung đối diện đợt mưa lũ lớn. Ảnh minh hoạ.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Nhiệm vụ trọng tâm là theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá; thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực trũng thấp, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, nhất là các khu vực đã xảy ra mưa lớn.

Các tỉnh, thành phố chủ động tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cũng đề nghị các tỉnh, thành phố miền Trung nêu trên kiểm tra, rà soát, triển khai biện pháp đảm bảo an toàn các hầm, lò khai thác khoáng sản, công trình đang thi công, các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ, hồ xung yếu.

Chỉ đạo rà soát, chủ động vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhằm chủ động đón lũ, đảm bảo an toàn công trình và hạ du; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Cùng với đó, các địa phương tăng cường công tác thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở để cập nhật thông tin, tuyên truyền, phổ biến kỹ năng ứng phó mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để nhân dân biết, chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại.