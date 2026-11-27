Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký ban hành Công điện số 76/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.

Khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên đối diện đợt mưa lũ lớn. Ảnh minh họa

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 27 đến 30-11, khu vực từ thành phố Huế đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng.

Tổng lượng mưa phổ biến được dự báo từ 200-400 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm. Đáng chú ý, nguy cơ mưa cường độ lớn (trên 100mm/3 giờ) có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc thuộc các tỉnh từ thành phố Huế đến Khánh Hòa.

Bảo đảm an toàn cho người dân

Để chủ động ứng phó mưa lũ, Chính phủ yêu cầu Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, các Bộ (Nông nghiệp và Môi trường, Quốc phòng, Công an cùng các bộ, ngành liên quan) và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tổ chức theo dõi chặt chẽ, chủ động chỉ đạo, triển khai ứng phó phù hợp với diễn biến thiên tai.

Công tác ứng phó phải bảo đảm kịp thời, hiệu quả, hạn chế thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân, đồng thời khắc phục nhanh nhất hậu quả khi xảy ra thiên tai, sự cố.

Đối với Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, yêu cầu theo dõi sát các bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Thông tin kịp thời, đầy đủ cho chính quyền cơ sở và nhân dân chủ động phòng tránh.

“Các địa phương cần rà soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện và chủ động cảnh báo, tổ chức di dời dân cư ra khỏi các khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, lũ quét, lũ ống, trong đó đặc biệt lưu ý người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế”, công điện nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, địa phương phải tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, cảnh báo và hướng dẫn giao thông; tuyệt đối không để người dân đi lại qua ngầm tràn, khu vực bị ngập sâu, sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở nếu không bảo đảm an toàn.

Các biện pháp ứng phó ngập úng đô thị, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập cần được triển khai đồng bộ, đi kèm với việc chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, lực lượng để hỗ trợ nhân dân sơ tán và cứu hộ cứu nạn khi có tình huống.

Mưa lớn gây sạt lở đất, vùi lấp một tuyến giao thông. Ảnh: CTV.

Bố trí lực lượng sẵn sàng cứu hộ

Tại Công điện số 76/CĐ-TTg, Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, mưa lũ, dự báo và thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng cùng người dân; phối hợp với Bộ Công Thương và các địa phương chỉ đạo vận hành khoa học, an toàn các hồ thủy lợi, thủy điện nhằm góp phần giảm lũ cho hạ du, đồng thời chủ động tích nước cuối mùa lũ phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ động chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ ứng phó thiên tai và kịp thời báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền.

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an được giao phối hợp với các địa phương chỉ đạo bố trí lực lượng, phương tiện tại các địa bàn trọng điểm có nguy cơ bị ngập sâu, chia cắt để sẵn sàng hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn giao thông và an ninh trật tự tại vùng bị ảnh hưởng.

Hai Bộ Quốc phòng và Công an đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sẵn sàng hỗ trợ người dân ứng phó mưa lũ và cứu hộ cứu nạn.

Các Bộ: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước chủ động chỉ đạo ứng phó, bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, trang thiết bị, cơ sở vật chất và các hoạt động sản xuất thuộc lĩnh vực quản lý.

Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công điện, phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời báo cáo để chỉ đạo xử lý những vấn đề đột xuất, phát sinh theo chức năng, nhiệm vụ được giao.