Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương từ thành phố Huế đến Khánh Hòa chủ động rà soát khu vực nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Ngày 25/11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia ban hành Công điện số 65/CĐ-BCĐ-BNNMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố từ Huế đến Khánh Hòa và các bộ, ngành liên quan về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều tối 25/11 đến sáng 26/11, khu vực từ thành phố Huế đến phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to hơn 170mm.

Đáng chú ý, từ chiều tối 27/11 đến sáng 30/11, khu vực từ thành phố Huế đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Tổng lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm; nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc. Đợt mưa này xảy ra ngay sau đợt mưa lớn đã và đang diễn ra, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn tại các khu vực xung yếu.

Để chủ động ứng phó, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo; thông tin kịp thời đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh. Đồng thời, huy động lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cao, tổ chức di dời, sơ tán người dân ven sông, suối, vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Các địa phương cần tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết và những nơi đã hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn. Đồng thời, bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông trên các trục chính và chống ngập tại khu đô thị, khu công nghiệp.

Công điện cũng yêu cầu kiểm tra, rà soát, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với hầm, lò khai thác khoáng sản, công trình đang thi công, hồ chứa và khu vực hạ du, nhất là các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ đã tích đầy nước và hồ xung yếu.

Đối với các hồ chứa thủy điện, thủy lợi, cần chủ động vận hành điều tiết bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du theo quy định và Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 30/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ; bố trí lực lượng thường trực, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động chỉ đạo, phối hợp địa phương triển khai công tác ứng phó; tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến kỹ năng phòng tránh mưa lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất đến người dân.

Các địa phương, bộ, ngành tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia trước 16 giờ hằng ngày qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).