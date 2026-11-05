Chủ động ứng phó đợt không khí lạnh mạnh và mưa lớn diện rộng ở Trung Bộ

Cục Khí tượng Thủy văn đề nghị các bộ, ngành, địa phương chủ động triển khai biện pháp phòng ngừa, ứng phó với diễn tiến thời tiết để giảm thiểu thiệt hại, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Theo dự báo của Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trong 10 ngày tới (từ ngày 5 đến 14/11), trên đất liền và Biển Đông có khả năng chịu ảnh hưởng của một số hình thái thời tiết nguy hiểm.

Đáng chú ý, khoảng ngày 8-9/11, các tỉnh, thành phố miền bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh, với xác suất xảy ra từ 80-90%. Từ ngày 8-9/11, Bắc Bộ có mưa, mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm xuống 16-19 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 13 độ C. Trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét. Đây là đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa đông năm 2026-2027.

Trên biển, từ đêm 8/11 đến ngày 12/11, khu vực Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh.

Tại khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 3-5m, biển động mạnh.

Đặc biệt, từ ngày 9 đến 12/11, khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh ở tầng thấp, kết hợp với các nhiễu động gió Đông trên cao và tác động của địa hình.

Các khu vực có khả năng xảy ra mưa lớn gồm: từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

Trước diễn biến trên, Cục Khí tượng Thủy văn đề nghị Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các bộ, ngành và địa phương chủ động tham mưu, chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với những tình huống thiên tai có thể xảy ra, phù hợp tình hình thực tế, nhằm giảm thiểu thiệt hại, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Cục Khí tượng Thủy văn tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và các Đài Khí tượng Thủy văn theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai; thường xuyên cập nhật, cung cấp kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó của các bộ, ngành, địa phương.