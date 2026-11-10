Chủ động ứng phó, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn công trình trong mưa lũ miền Trung

Xác định vị trí xung yếu, đảm bảo giao thông thông suốt

Ngày 10/11, Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ VN) cho biết, vừa có công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai trong những tháng cuối năm và đợt mưa lớn đang diễn ra.

Khu Quản lý đường bộ III yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trong mùa mưa, bão.

Theo đó, Khu Quản lý đường bộ III yêu cầu các đơn vị trực thuộc, đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, các nhà đầu tư BOT, doanh nghiệp dự án, Trung tâm khai thác, vận hành đường cao tốc tiếp tục thực hiện phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai thuộc phạm vi quản lý; xác định cụ thể các vị trí xung yếu, có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, chia cắt; kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ mất an toàn; ưu tiên khắc phục các vị trí xung yếu, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trong mùa mưa, bão.

Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện, máy móc theo phương châm "bốn tại chỗ", bố trí sẵn tại các vị trí trọng điểm để xử lý ngay khi có sự cố; sẵn sàng tham gia tìm kiếm, cứu nạn khi được huy động.

Đồng thời, theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến thời tiết, mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động triển khai phương án bảo đảm giao thông. Bố trí lực lượng trực 24/24h; báo cáo nhanh qua điện thoại và bằng văn bản (theo mẫu biểu quy định) về Khu khi xảy ra thiệt hại, sự cố giao thông.

Tăng cường công tác tuần đường, kiểm tra tại các vị trí ngầm tràn, cầu yếu, đoạn ngập sâu, mái ta luy cao và vị trí có nguy cơ sạt lở; khơi thông cống, rãnh.

Bố trí người canh gác, biển báo, rào chắn tại các vị trí nguy hiểm; chủ động phân luồng, điều tiết giao thông từ xa; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua khi không bảo đảm an toàn. Phối hợp với chính quyền địa phương sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm khi có yêu cầu.

Đối với công tác khắc phục bảo đảm giao thông sau khi xảy ra sự cố, Khu Quản lý đường bộ III yêu cầu các đơn vị huy động tối đa máy móc, trang thiết bị và nhân lực hiện có trên địa bàn để khẩn trương khắc phục, bảo đảm thông xe trong thời gian sớm nhất.

CSGT Đà Nẵng tăng cường đảm bảo ATGT đường thủy

Cùng ngày, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng, chống thiên tai.

Theo đó, lực lượng CSGT tập trung tuyên truyền đến chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện thủy, chủ bến khách ngang sông, cơ sở nuôi trồng thủy sản và người dân sinh sống ven sông, ven biển về việc thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết; chủ động kiểm tra, gia cố phương tiện, lồng bè nuôi trồng thủy sản, hệ thống neo buộc, dây chằng, phao cứu sinh và các trang thiết bị an toàn.

CSGT Đà Nẵng tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy.

Đồng thời, khuyến cáo các chủ phương tiện tuyệt đối không chở quá số người quy định, phải trang bị đầy đủ áo phao, dụng cụ cứu sinh; không đưa phương tiện vào hoạt động khi thời tiết nguy hiểm, mưa lớn, gió mạnh, dòng chảy xiết. Người dân không đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động di dời người và tài sản đến nơi an toàn khi có yêu cầu.

Cạnh đó, Phòng CSGT tăng cường nắm tình hình địa bàn, tuyến, luồng đường thủy; rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, các bến thủy, khu neo đậu phương tiện để kịp thời phối hợp triển khai phương án ứng phó, cứu nạn, cứu hộ.

Quảng Ngãi chủ động ứng phó các hình thái thiên tai trong 10 ngày tới

Tại Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành công điện chỉ đạo chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai trong 10 ngày tới.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu tập trung theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá.

Thông tin kịp thời cho nhân dân và các tổ chức, đơn vị trên địa bàn để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp; đồng thời, chủ động rà soát, chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ, lũ quét, sạt lở đất, gió mạnh, dông lốc có thể xảy ra; kiên quyết không để xảy ra thiệt hại do chủ quan.

Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo thông suốt trên các trục giao thông chính, chống ngập lụt khu đô thị, khu công nghiệp…

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, rà soát, triển khai biện pháp đảm bảo an toàn công trình khai thác khoáng sản, công trình đang thi công, các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ.

Bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Tiếp tục rà soát, bổ sung các phương án ứng phó phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương theo phương châm "bốn tại chỗ"; đặc biệt là các trường hợp xảy ra lũ quét, sạt lở đất và mưa, ngập lụt kéo dài trên diện rộng.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 10/11, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có mưa rào và dông; vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m. Ven biển các tỉnh từ TP Huế tới Quảng Ngãi đề phòng triều cường cao kèm theo sóng lớn do sóng lừng ngoài khơi lan truyền vào.

Ngày và đêm 11/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 3,0-5,0m; biển động mạnh. Vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi ngày có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, từ đêm gió giảm dần; sóng biển cao từ 3,0-5,0m; biển động. Vùng biển phía Nam khu vực Giữa Biển Đông và từ Gia Lai đến Cà Mau ngày có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, từ đêm gió giảm dần; sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động.