Chủ động ứng phó, bảo đảm giao thông thông suốt trước nguy cơ mưa lũ tại Trung Bộ

Lực lượng chức năng khắc phục sạt lở do mưa lớn đêm 8/11 gây ra trên tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua địa phận các tỉnh Trung Bộ; đồng thời hướng dẫn cảnh báo các phương tiện giao thông qua khu vực sạt lở an toàn. (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam)

Ngày 9/11, Cục Đường bộ Việt Nam ban hành Công văn số 7616/CĐBVN-TCGT gửi các cơ quan, đơn vị liên quan về việc chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai do mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Trung Bộ.

Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các Khu Quản lý đường bộ, Ban Quản lý dự án thuộc Cục, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Đắk Lắk, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), các doanh nghiệp và nhà đầu tư dự án PPP Quốc lộ, đường cao tốc khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống và ứng phó với thiên tai.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị tổ chức quán triệt, phổ biến và khẩn trương thực hiện Công điện số 73/CĐ-TTg ngày 7/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ về chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Trung Bộ; Văn bản số 61/BCĐ-BNNMT ngày 6/11/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Công điện số 48/CĐ-BXD ngày 8/11/2026 của Bộ Xây dựng.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị cần chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ Xây dựng và Cục Đường bộ Việt Nam.

Việc tổ chức thực hiện phải bảo đảm đúng quy định tại Điều 38 Luật Đường bộ số 35/2024/QH15 và Thông tư số 40/2024/TT-BGTVT (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 72/2025/TT-BXD).

Để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, đồng thời phục vụ hiệu quả công tác cứu hộ, cứu nạn, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị chủ động phối hợp triển khai phương án phân luồng giao thông ngay khi xảy ra tình trạng tắc đường hoặc hạn chế lưu thông do thiên tai.

Đối với các sự cố như hư hỏng cầu, cống; ngập lụt gây ngập đường; đất, đá sạt lở vùi lấp mặt đường; sạt lở ta-luy âm, ảnh hưởng đến nền đường, các đơn vị phải khẩn trương tổ chức xử lý, khắc phục, không để kéo dài tình trạng ách tắc giao thông.

Các đơn vị thực hiện nghiêm phương châm chỉ huy tại chỗ, chủ động điều động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị và vật tư để xử lý ngay các vị trí bị chia cắt, tắc đường. Trường hợp cần thiết, thành lập Ban chỉ huy tiền phương để trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc Cục với Sở Xây dựng và lực lượng chức năng tại địa phương; kiên quyết không để xảy ra tình trạng tuyến đường bị ách tắc nhưng không có phương án phân luồng, hướng dẫn giao thông.

Cùng với nhiệm vụ bảo đảm giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị kiểm tra, rà soát và khắc phục ngay những vấn đề tồn tại trong công tác phòng, chống thiên tai; kiểm tra chặt chẽ việc bố trí lực lượng trực bảo đảm giao thông trên các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý.

Đối với các dự án xây dựng, bảo trì đường bộ đang khai thác, chủ đầu tư và cơ quan quản lý dự án phải kiểm tra việc bố trí hệ thống báo hiệu đường bộ, rào chắn tại các vị trí thi công, nhất là những khu vực liên quan nền, mặt đường, cầu, cống, rãnh thoát nước, tường chắn và công trình gia cố ta-luy.

Các nhà thầu thi công có trách nhiệm bố trí lực lượng thường trực tại công trường, kịp thời xử lý những vấn đề tồn tại, bất cập, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực thi công.

Đồng thời, các Khu Quản lý đường bộ phải kiểm tra hệ thống kho, vật tư, thiết bị dự phòng, bảo đảm sẵn sàng xuất cấp phục vụ công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trên các tuyến đường được giao quản lý; chủ động hỗ trợ địa phương khi có lệnh của cấp có thẩm quyền.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ thường trực 24/24 giờ để chủ động theo dõi diễn biến thiên tai, tổ chức ứng phó và khắc phục hậu quả, bảo đảm giao thông trên các tuyến đường bộ.