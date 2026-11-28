Áp lực cung ứng điện gia tăng

Nhu cầu điện của Việt Nam đang tăng nhanh hơn tốc độ bổ sung nguồn mới. Khoảng cách cung-cầu này chính là nguồn gốc của nguy cơ thiếu điện; trong đó, miền Bắc là khu vực chịu áp lực nặng nhất, nơi mật độ khu công nghiệp rất cao. Thực tế năm 2026 cho thấy, hệ thống điện Việt Nam đã phải đối mặt với mức phụ tải rất cao. Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống năm 2026 ước đạt 356,2 tỷ kWh, tăng 10,3% so với năm 2025, cao hơn kịch bản cơ sở (tăng 8,5%) khoảng 6,2 tỷ kWh. Công suất tiêu thụ điện toàn quốc đạt mức kỷ lục khoảng 57.537MW vào tháng 6-2026. Riêng quý IV-2026, phụ tải toàn quốc dự kiến tăng khoảng 13%, miền Bắc khoảng 14%, nhiều tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ tăng xấp xỉ 20%. Mặc dù hệ thống điện vẫn cơ bản bảo đảm cung ứng và chưa xảy ra tình trạng cắt điện luân phiên trên diện rộng nhưng những diễn biến này cho thấy biên độ dự phòng của hệ thống đang chịu sức ép.

Nhân viên điện lực kiểm tra hệ thống lưới điện trên địa bàn TP Hà Nội. Ảnh: BẢO TRUNG

Theo tính toán của Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO), trong bối cảnh nền kinh tế đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, nhu cầu phụ tải điện năm 2027 được dự báo tiếp tục tăng mạnh. Ông Nguyễn Đức Ninh, Tổng giám đốc NSMO cho biết, nhu cầu điện có thể tăng khoảng 10,2% trong kịch bản cơ sở và lên tới 14,8% trong kịch bản tăng trưởng cao. Đây là mức tăng đặt ra áp lực rất lớn đối với công tác vận hành hệ thống điện, nhất là khi El Nino có khả năng kéo dài đến khoảng tháng 6-2027, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tích nước và huy động nguồn thủy điện trong mùa khô. Thực tế, từ nửa cuối tháng 10-2026, lượng nước về các hồ thủy điện đã có dấu hiệu suy giảm, chỉ đạt khoảng 80% mức trung bình nhiều năm.

Việc gia tăng huy động các nguồn nhiệt điện, điện khí cũng không dễ dàng. Nhiều nhà máy nhiệt điện đang gặp khó khăn trong xử lý sự cố, sửa chữa và bảo dưỡng tổ máy, ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng phát điện. Trong khi đó, những bất ổn địa chính trị trên thế giới tiềm ẩn nguy cơ làm gián đoạn chuỗi cung ứng nhiên liệu, khiến giá than và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) nhập khẩu biến động khó lường. Một số dự án nguồn điện nền mới cũng chưa thể sớm đưa vào vận hành do cần thời gian đầu tư, xây dựng.

Có thể thấy, thách thức cung ứng điện năm 2027 đã được nhận diện rõ cả phía cung và cầu, điều này đòi hỏi công tác điều hành phải được chuẩn bị với tầm nhìn dài hạn, có tính đến cả những kịch bản rủi ro cao nhất.

Chủ động nguồn lực, sẵn sàng các kịch bản điều hành

Trước những sức ép nêu trên, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, NSMO đã xây dựng nhiều kịch bản phụ tải, nguồn nước và 12 kịch bản điều hành để chủ động ứng phó; đồng thời tính toán huy động đồng bộ, hiệu quả các nguồn lực hiện có. Trong đó trọng tâm là tối ưu khả năng khai thác thủy điện, nhiệt điện, điện khí, LNG; bảo đảm năng lực truyền tải của hệ thống lưới điện; thúc đẩy phát triển hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS), điện mặt trời mái nhà và các giải pháp quản lý, điều chỉnh nhu cầu phụ tải...

Kiểm tra vận hành trên khu vực Nhà máy Thủy điện Trị An (Đồng Nai). Ảnh: BẢO TRUNG

Bên cạnh việc chủ động xây dựng các kịch bản vận hành, Bộ Công Thương yêu cầu bảo đảm cung ứng đầy đủ, liên tục nhiên liệu phục vụ phát điện, đáp ứng các kịch bản điều hành do NSMO xây dựng. Cục Năng lượng-Dầu khí được giao phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam; Tổng công ty Khí Việt Nam; Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Đông Bắc và các doanh nghiệp liên quan xây dựng biểu đồ cung ứng than, khí, dầu đồng bộ với phương thức vận hành hệ thống điện; khẩn trương hoàn thiện cơ chế bổ sung nguồn LNG nhập khẩu, sớm hoàn thành kết nối kho LNG Cái Mép với kho LNG Thị Vải để tăng khả năng tiếp nhận, cấp khí cho phát điện. Đồng thời, các đơn vị phải chủ động bảo đảm lượng tồn kho than, dầu dự phòng, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống, nhất là trong cao điểm mùa khô năm 2027.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, các phương án này nhằm hướng tới mục tiêu cao nhất là "trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải bảo đảm cung ứng đủ năng lượng, bằng những giải pháp cụ thể, khả thi". Đặc biệt, các công trình nguồn, lưới đã xác định bắt buộc phải đưa vào vận hành năm 2027 thì phải thực hiện bằng được. Bộ Công Thương xác định chuyển mạnh từ ứng phó sang chủ động quản trị rủi ro, từ chuẩn bị phương án sang tổ chức thực hiện quyết liệt, với trách nhiệm và tiến độ cụ thể.

Một trong những giải pháp quan trọng khác đang được triển khai là chủ động chuẩn bị nguồn nước cho các hồ thủy điện, tạo dư địa phát điện trong mùa khô năm 2027. Lần đầu tiên Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Môi trường thống nhất cho các hồ thủy điện tiếp tục tích, giữ nước không chỉ đến ngày 31-12-2026 mà đến hết quý I-2027 để dự phòng cho mùa khô năm tới. Tuy nhiên, để phương án này phát huy hiệu quả, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng với nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt và các mục đích thiết yếu khác. Đồng thời, việc theo dõi, cập nhật thường xuyên diễn biến khí tượng, thủy văn và tình hình phụ tải sẽ là cơ sở quan trọng để điều chỉnh phương thức vận hành hồ chứa, tối ưu hóa nguồn nước và nâng cao hiệu quả huy động thủy điện.

Riêng với khu vực miền Bắc, theo dự báo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), năm 2027 công suất cực đại toàn Tổng công ty có thể đạt 23.531MW, tăng 11,3% so với năm 2026. Trong kịch bản tăng trưởng cao, công suất tiêu thụ cực đại có thể lên tới 24.036MW, tăng 13,7%. Một số địa phương được dự báo có tốc độ tăng trưởng phụ tải cao như Thanh Hóa 19,8%, Lào Cai 18,5%, Phú Thọ 18,3%, Ninh Bình 14% và Lạng Sơn 13,3%. Nhận diện rõ những nguy cơ, khó khăn trong cân đối công suất và sản lượng điện trong những năm tới, bà Đỗ Nguyệt Ánh, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPC yêu cầu công tác dự báo phải được thực hiện xuyên suốt. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao tính chủ động trong chuẩn bị hạ tầng và xây dựng phương án cung cấp điện. Đồng thời, EVNNPC tập trung nguồn lực đầu tư, cải tạo và nâng cấp lưới điện; tăng cường phối hợp với các địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, thủ tục đầu tư và quy hoạch... với mục tiêu cao nhất là bảo đảm cung ứng đủ điện trong mọi tình huống.