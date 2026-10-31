Chủ động ứng phó ảnh hưởng của El Nino

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện tượng ENSO đang ở trạng thái El Nino, dự báo tiếp tục duy trì cường độ mạnh trong những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027. Điều này làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, cháy rừng; đồng thời có thể xuất hiện mưa lớn, lũ và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm bất thường.

Để phòng ngừa, ứng phó El Nino, hạn chế thiệt hại do thiên tai, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Thông báo số 117-TB/VPTW về công tác phòng, chống bão, lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu, chủ động triển khai từ sớm, từ xa các giải pháp phù hợp với diễn biến tình hình và điều kiện thực tế tại địa phương, bảo đảm kịp thời, hiệu quả.

Hiện tượng El Nino có thể gây nên tình trạng hạn hán nghiêm trọng. Ảnh minh họa.

Ứng phó chủ động, không để bị động bất ngờ

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương cập nhật phương án ứng phó theo các kịch bản nguồn nước và thiên tai, kể cả tình huống thiên tai bất lợi hơn dự báo; khoanh vùng khu vực, đối tượng có nguy cơ chịu tác động cao, xác định cụ thể biện pháp xử lý, nguồn lực và trách nhiệm thực hiện đến cấp xã; chủ động phương án bảo vệ, sơ tán người dân khi cần thiết, không để bị động, bất ngờ.

Thường xuyên kiểm kê, đánh giá nguồn nước tại các hồ chứa, hệ thống thủy lợi, công trình cấp nước sạch; khoanh vùng nguy cơ thiếu nước sinh hoạt, xây dựng phương án nguồn nước dự phòng, kết nối, hỗ trợ giữa các hệ thống.

Ưu tiên cấp nước cho sinh hoạt, y tế và các nhu cầu thiết yếu, chú trọng trường học, bệnh viện, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, ven biển, vùng thường xuyên thiếu nước. Huy động lực lượng, phương tiện của địa phương và đề nghị lực lượng quân đội, công an đóng trên địa bàn hỗ trợ vận chuyển, cấp nước cho Nhân dân khi cần thiết.

Tính toán khả năng cấp nước cho cả mùa khô để điều chỉnh thời vụ, cơ cấu sản xuất và diện tích canh tác nông nghiệp, không bố trí sản xuất tại khu vực không bảo đảm nguồn nước. Hướng dẫn tích trữ nước phân tán, tưới tiết kiệm, bảo vệ cây trồng lâu năm, vật nuôi, thủy sản trong thời kỳ nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn.

Chủ động bố trí nguồn lực sửa chữa công trình thủy lợi, kiểm soát mặn, cấp nước sạch, phòng cháy, chữa cháy rừng và công trình thiết yếu; nạo vét cửa lấy nước, kênh dẫn; lắp đặt bơm dã chiến, xây dựng đập tạm ngăn mặn, trữ nước và bổ sung phương tiện trữ nước phù hợp. Đẩy nhanh tiến độ các công trình thủy lợi, cấp nước, phấn đấu đưa vào phục vụ trước thời kỳ cao điểm.

Điều tiết, vận hành hồ chứa thủy điện, thủy lợi, công trình lấy nước trên các lưu vực sông theo hướng linh hoạt, bảo đảm lấy nước hiệu quả trong thời gian hồ thủy điện tăng cường điều tiết bổ sung nguồn nước; xây dựng phương án vận hành linh hoạt hồ chứa theo quy trình, thẩm quyền và diễn biến thực tế, chủ động tích đủ nước cuối mùa lũ để đáp ứng nhu cầu sử dụng trong mùa khô trên cơ sở bảo đảm an toàn công trình và dân cư hạ du.

Rà soát phương án tiêu thoát nước, chống ngập tại đô thị, khu dân cư, vùng sản xuất khi có mưa lớn bất thường; kiểm tra khả năng vận hành của hệ thống thoát nước, trạm bơm, cống, hồ điều hòa và công trình chống ngập.

Bố trí lực lượng, phương tiện, nguồn nước theo phương châm “bốn tại chỗ”

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu cần xác định khu vực trọng điểm cháy rừng; bố trí lực lượng, phương tiện, nguồn nước theo phương châm “bốn tại chỗ”, tổ chức lực lượng trực, tuần tra, kiểm soát, cảnh báo nguy cơ và xử lý kịp thời, không để cháy lan, cháy lớn.

Phân công rõ trách nhiệm, thẩm quyền trong tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Chủ động bố trí ngân sách địa phương và nguồn lực hợp pháp để thực hiện giải pháp cấp bách. Kịp thời đề xuất hỗ trợ đối với nhiệm vụ vượt khả năng cân đối.

Tăng cường thông tin, hướng dẫn người dân tích trữ nước, sử dụng nước, điện tiết kiệm, chủ động phòng, chống thiên tai; kiểm tra, đôn đốc thực hiện tại khu vực có nguy cơ cao và kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng, thủy văn, nguồn nước, thiên tai; chuyển mạnh từ cảnh báo hiện tượng sang cảnh báo tác động; chủ động cung cấp sớm, kịp thời thông tin và tham mưu, đề xuất chỉ đạo, điều hành điều chỉnh giải pháp ứng phó khi diễn biến thực tế khác với dự báo.

Xây dựng, cập nhật kịch bản nguồn nước, phương án điều hòa, phân phối nước trên các lưu vực có nguy cơ thiếu hụt, nhất là tại Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Chỉ đạo, hướng dẫn sản xuất nông nghiệp, thủy sản phù hợp khả năng cấp nước; hướng dẫn áp dụng các giải pháp tưới tiết kiệm, sử dụng nước hiệu quả, chuyển đổi sản xuất tại vùng thường xuyên thiếu nước, hạn hán, xâm nhập mặn.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và chủ hồ thủy điện thống nhất kế hoạch điều tiết hồ chứa, bảo đảm nguyên tắc đặt an toàn tính mạng, sức khỏe của Nhân dân là trên hết, trước hết, hài hòa yêu cầu cấp nước sinh hoạt, sản xuất, phát điện, phòng, chống lũ, duy trì dòng chảy tối thiểu.

Hướng dẫn địa phương xây dựng, cập nhật phương án và tổ chức vận hành linh hoạt, an toàn, hiệu quả các hồ chứa nước theo hướng chủ động tích nước khi có nguy cơ thiếu hụt, hạ mực nước hồ khi có dự báo mưa lũ, bảo đảm an toàn công trình và tích đủ nước cuối mùa lũ theo quy trình, thẩm quyền.

Tổng hợp tình hình, nhu cầu hỗ trợ của địa phương, đơn vị khai thác công trình thủy lợi thuộc Bộ; phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất kinh phí và giải pháp xử lý vấn đề vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.