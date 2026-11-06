Chủ động ứng dụng công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số

Doanh nghiệp chủ động đổi mới, nâng cao hiệu quả

Thực tế cho thấy, việc ứng dụng công nghệ số đang mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp trong tiếp cận khách hàng, mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả hoạt động. Điển hình, nhờ tận dụng hiệu quả các nền tảng TikTok, Shopee và Facebook trong quảng bá, giới thiệu sản phẩm và bán hàng, các sản phẩm gia vị của một doanh nghiệp đã nhanh chóng tiếp cận đông đảo người tiêu dùng, đạt hơn 500.000 đơn hàng trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT).

Không chỉ khai thác các nền tảng số để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, doanh nghiệp còn tận dụng dữ liệu từ sàn TMĐT và mạng xã hội để phân tích nhu cầu thị trường, nắm bắt xu hướng tiêu dùng theo từng thời điểm. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp, nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu khách hàng. Việc ứng dụng công nghệ số cũng giúp rút ngắn thời gian đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng, quản lý đơn hàng hiệu quả và tối ưu chi phí kinh doanh.

Tại các khu công nghiệp (KCN), nhiều doanh nghiệp cũng tích cực đầu tư, ứng dụng và chuyển giao khoa học - công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản trị. Đáng chú ý, 100% doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử, góp phần đơn giản hóa quy trình, nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện các nghĩa vụ tài chính.

Những kết quả bước đầu cho thấy, chuyển đổi số không còn là xu hướng mang tính lựa chọn mà đang trở thành yêu cầu tất yếu đối với doanh nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao. Việc chủ động đổi mới công nghệ, khai thác dữ liệu và ứng dụng các nền tảng số giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời tạo thêm dư địa phát triển thị trường.

Quảng Ninh tăng tốc chuyển đổi số. Ảnh: HP

Nhận thức rõ vai trò đó, thời gian qua, từ Trung ương đến địa phương đã triển khai nhiều chủ trương, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tham gia chuyển đổi số.

Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đã ký Quyết định số 433/QĐ-TTg ngày 16-3-2026 phê duyệt Đề án chuyển đổi số các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026-2030. Đề án được kỳ vọng tạo thêm động lực, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ, đổi mới phương thức quản trị và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Với Quảng Ninh, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 5-2-2022 về chuyển đổi số toàn diện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Nghị quyết 09). Theo đó, địa phương đặt mục tiêu 100% doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; phấn đấu hình thành ít nhất 50 doanh nghiệp số, trong đó có tối thiểu 3 doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo phát triển các sản phẩm, dịch vụ số.

Để đưa nghị quyết vào thực tiễn, các sở, ngành, tổ chức hội và đoàn thể đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, ứng dụng công nghệ số. Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố tổ chức các hội nghị, chương trình tập huấn, đào tạo chuyên sâu, tập trung vào những nội dung thiết thực như quản trị doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ và marketing số.

Hội Doanh nhân trẻ cũng tăng cường tuyên truyền, vận động thông qua các buổi sinh hoạt, họp định kỳ và kênh trao đổi trực tuyến. Nhiều lớp tập huấn được tổ chức nhằm hướng dẫn doanh nghiệp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao hiệu suất làm việc, triển khai bán hàng đa kênh và marketing thông minh.

Cùng với đó, Sở Khoa học và Công nghệ tích cực hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, tư vấn xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc và cập nhật các hàng rào kỹ thuật thương mại. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thường xuyên tổ chức tập huấn cho cán bộ, nhân viên các doanh nghiệp du lịch, góp phần nâng cao kiến thức về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển du lịch thông minh, cải thiện chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của du khách.

Sự đồng hành của các cấp, ngành đang góp phần tháo gỡ khó khăn, giúp doanh nghiệp từng bước tiếp cận công nghệ mới, lựa chọn giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế, qua đó nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh.

Hướng dẫn doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số. Ảnh: HP

Lan tỏa kỹ năng số, lấy người dân làm trung tâm

Cùng với việc thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp, Quảng Ninh đặc biệt chú trọng phổ cập kiến thức, kỹ năng số trong cộng đồng, coi đây là nền tảng quan trọng để xây dựng xã hội số và bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận, thụ hưởng những tiện ích do công nghệ mang lại.

Ở khu vực doanh nghiệp, 71,48% người lao động trong các doanh nghiệp, hợp tác xã đã được trang bị kiến thức cơ bản về chuyển đổi số và kỹ năng sử dụng thiết bị thông minh trong sản xuất, kinh doanh. Đây là yếu tố quan trọng giúp người lao động thích ứng với phương thức làm việc mới, đồng thời nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ trong hoạt động của doanh nghiệp.

Tại cơ sở, toàn thành phố hiện có 1.538 tổ công nghệ số cộng đồng với 11.803 thành viên. Đây là lực lượng trực tiếp hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng các nền tảng số theo phương châm “người biết hướng dẫn người chưa biết”. Cùng với đó, gần 900 mô hình, câu lạc bộ, tổ, nhóm chuyển đổi số đang được duy trì, tạo mạng lưới hỗ trợ rộng khắp trong cộng đồng.

Các doanh nghiệp ứng dụng chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh. Ảnh: HP

Đáng chú ý, trên 1.400 hội nghị, lớp tập huấn và hoạt động phổ cập kỹ năng số đã thu hút hơn 180.000 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân tham gia. Đối tượng được tiếp cận kiến thức số ngày càng mở rộng, không chỉ giới hạn trong đội ngũ cán bộ, công chức mà còn hướng tới các hộ gia đình, người lao động, doanh nghiệp, đoàn viên, thanh niên và người dân khu vực vùng cao.

Việc đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, tập huấn đã góp phần đưa kiến thức chuyển đổi số đến gần hơn với đời sống. Qua đó, người dân từng bước hình thành thói quen sử dụng công nghệ trong học tập, lao động, giao dịch và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu.

Trên phạm vi toàn thành phố, Quảng Ninh hiện có 3,5 triệu tài khoản cá nhân, trong đó 2,5 triệu tài khoản đang hoạt động. Thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục tăng trưởng mạnh. Có 72% người dân trong độ tuổi trưởng thành có tri thức cơ bản về chuyển đổi số; 98% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có hiểu biết cơ bản về chuyển đổi số, sử dụng thành thạo các nền tảng số phục vụ công việc.

Những con số trên cho thấy, chuyển đổi số tại Quảng Ninh đang được triển khai trên nhiều lĩnh vực, với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Từ hoạt động sản xuất, kinh doanh đến quản lý nhà nước và sinh hoạt thường ngày, công nghệ số ngày càng khẳng định vai trò trong nâng cao hiệu quả công việc, chất lượng dịch vụ và chất lượng cuộc sống.

Chuyển đổi số là hành trình lâu dài, liên tục đổi mới và không có điểm dừng. Tuy nhiên, giá trị cốt lõi của hành trình này không chỉ nằm ở số lượng nền tảng được triển khai hay những chỉ tiêu đạt được, mà quan trọng hơn là công nghệ thực sự trở nên gần gũi, hữu ích với mỗi người dân và doanh nghiệp. Khi người dân được đặt ở vị trí trung tâm, trực tiếp thụ hưởng những tiện ích thiết thực, chuyển đổi số sẽ trở thành động lực nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần xây dựng Quảng Ninh hiện đại, thông minh và ngày càng phát triển.