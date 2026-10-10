Chủ động tuyên truyền, phòng tránh tai nạn điện

Điện phục vụ thiết yếu cho đời sống, sản xuất và kinh doanh, nếu sử dụng không đúng cách hoặc thiếu các biện pháp bảo đảm an toàn, điện có thể tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Từ thực tế đó, Công ty Điện lực Cao Bằng thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn điện đến người dân, cơ quan, đơn vị và các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào những nguy cơ thường gặp trong quá trình sử dụng điện như: sử dụng thiết bị điện khi tay ướt; tự ý sửa chữa đường dây, thiết bị điện khi không có chuyên môn; sử dụng dây dẫn, thiết bị điện không bảo đảm chất lượng; để các vật dụng dễ cháy gần nguồn điện; câu móc điện tùy tiện; vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp; thả diều, vật bay gần đường dây điện và thực hiện các công việc xây dựng, sửa chữa nhà cửa có nguy cơ vi phạm khoảng cách an toàn với lưới điện.

Nhân viên Công ty Điện lực Cao Bằng tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.

Thông qua các hình thức tuyên truyền trực tiếp, phát tờ rơi, treo pano, áp phích, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số, cán bộ ngành điện hướng dẫn người dân những nguyên tắc cơ bản để sử dụng điện an toàn. Trong đó, khuyến cáo người dân thường xuyên kiểm tra hệ thống điện trong gia đình, kịp thời thay thế dây dẫn, ổ cắm, thiết bị đã xuống cấp; sử dụng thiết bị bảo vệ phù hợp và ngắt nguồn điện khi không sử dụng thiết bị.

Đối với khu vực có đường dây điện đi qua, Công ty đặc biệt lưu ý người dân không tự ý chặt, tỉa cây hoặc thực hiện các hoạt động có nguy cơ ảnh hưởng đến đường dây điện; không xây dựng, cơi nới công trình trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn lưới điện. Khi phát hiện dây điện bị đứt, cột điện nghiêng, thiết bị điện có dấu hiệu bất thường hoặc các nguy cơ mất an toàn, người dân cần giữ khoảng cách an toàn; không tự ý tiếp cận và thông báo kịp thời cho đơn vị điện lực để được xử lý.

Bên cạnh tuyên truyền đến các hộ dân, công tác phổ biến kiến thức an toàn điện cũng được triển khai tại trường học, khu dân cư, chợ, cơ sở sản xuất, kinh doanh và những địa bàn có nguy cơ cao. Việc lựa chọn nội dung tuyên truyền theo từng nhóm đối tượng giúp các khuyến cáo về an toàn điện dễ tiếp cận, gần với thực tế sinh hoạt và lao động của người dân.

Đặc biệt, tại các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, nơi người dân còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận thông tin về an toàn điện, ngành điện tăng cường tuyên truyền trực tiếp, kết hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể để đưa kiến thức đến từng khu dân cư. Qua đó, góp phần hình thành thói quen sử dụng điện an toàn, chủ động phòng ngừa các sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

Vệ sinh, kiểm tra hệ thống điện, góp phần bảo đảm vận hành an toàn, ổn định.

Cùng với công tác tuyên truyền, Công ty Điện lực Cao Bằng thường xuyên kiểm tra hệ thống lưới điện, phát hiện và xử lý các nguy cơ mất an toàn; phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện. Tuy nhiên, để phòng ngừa tai nạn điện hiệu quả, bên cạnh trách nhiệm của ngành điện, sự chủ động và ý thức chấp hành của mỗi người dân có vai trò đặc biệt quan trọng.

Ông Nguyễn Văn Nguyễn, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Cao Bằng cho biết: Công tác tuyên truyền an toàn điện cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và gắn với những tình huống thực tế trong đời sống. Công ty xác định đây không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành điện mà cần sự phối hợp của chính quyền các cấp, cơ quan, đơn vị, trường học và người dân. Các đơn vị trực thuộc tiếp tục chủ động rà soát những khu vực, địa bàn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn để xây dựng nội dung tuyên truyền phù hợp; tăng cường hướng dẫn trực tiếp cho người dân, nhất là tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Đồng thời, yêu cầu cán bộ, công nhân viên ngành điện nâng cao tinh thần trách nhiệm trong kiểm tra, phát hiện và xử lý các nguy cơ mất an toàn, kịp thời khuyến cáo người dân không thực hiện những hành vi có thể dẫn đến tai nạn điện.