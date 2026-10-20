Chủ động tuần tra, phát hiện, đấu tranh hiệu quả với tội phạm ngay từ cơ sở

Cách nay gần 2 tuần, cụ thể vào ngày 8/10, Công an TP Huế ra mắt các Tổ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự (viết tắt là Tổ 785) nhằm tăng cường phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Ngay sau khi ra mắt, các Tổ 785 đã nhanh chóng triển khai nhiệm vụ.

Các Tổ tuần tra 785 lên phương án về tuần tra từ cơ sở nhằm góp phần đảm bảo an ninh, trật tự địa bàn.

Chỉ sau thời gian ngắn ra mắt, Tổ 785 Công an TP Huế đã phát hiện nhiều vụ việc vi phạm pháp luật từ cơ sở. Cụ thể, vào khoảng 17h ngày 13/10, trong quá trình tuần tra, Tổ 785 phát hiện hai thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển kiểm soát, có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua đấu tranh, N.T. T. (SN 2012, trú tại 335 Nguyễn Sinh Cung, phường Mỹ Thượng, TP Huế) khai nhận đã cùng Đ.V. T. (SN 2012, trú tại 56 Nguyễn Phúc Lan, phường Kim Long) trộm cắp xe mô tô biển kiểm soát 75AA - 365.17 tại đường Nguyễn Phúc Lan. Từ lời khai của N.T. T., Tổ 785 phối hợp Công an phường Kim Long xác minh, bắt giữ Đ.V. T. và làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của hai đối tượng. Vụ việc sau đó được bàn giao Công an phường Kim Long tiếp tục thụ lý, điều tra theo quy định.

Nguyễn Công Bình (ngồi trước) và Trần Lợi là hai đối tượng cướp tài sản của hai nữ du khách quốc tịch Ý.

Hai đối tượng (trên xe máy) ngang nhiên cướp giật tài sản của hai nữ du khách Ý.

Lực lượng Công an trao trả lại tài sản cho hai du khách quốc tịch Ý.

Tiếp đó, ngày 12/10; Tổ 785 phối hợp với Công an phường Phú Xuân xác minh, truy xét vụ trộm cắp điện thoại di động iPhone 16 xảy ra vào sáng cùng ngày tại khu vực ngã ba đường Lê Huân - Thạch Hãn, phường Phú Xuân. Qua công tác truy xét, lực lượng chức năng xác định được đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là Nguyễn Văn Đ. (SN 1990, trú tại phường Hương An, TP Huế). Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Đặc biệt, mới đây, ngày 16/10, Tổ công tác 785 phối hợp với các lực lượng và Công an cơ sở nhanh chóng truy xét, bắt giữ hai đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản của hai nữ du khách quốc tịch Ý. Theo đó, khoảng 15h ngày 15/10, chị Miriam Monori (26 tuổi) và chị Lucrezia (28 tuổi), cùng mang quốc tịch Ý, đến Công an phường Phú Bài (TP Huế) trình báo về việc bị cướp giật một điện thoại di động iPhone 17 Pro Max màu xám khi đang lưu thông trên tuyến Tỉnh lộ 18A, theo hướng từ cầu Trường Hà lên Phú Bài.

Chỉ sau gần 2 tuần ra mắt, đến nay, Tổ công tác 785 Công an TP Huế đã phát hiện, xử lý hơn 15 vụ vi phạm pháp luật và hơn 100 trường hợp vi phạm về trật tự, an toàn giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, các lực lượng Tổ 785 triển khai các biện pháp truy xét. Với tinh thần chủ động, quyết liệt và biện pháp nghiệp vụ linh hoạt, sắc bén, lực lượng Công an nhanh chóng xác định, bắt giữ hai đối tượng liên quan gồm Nguyễn Công Bình (SN 1993) và Trần Lợi (SN 2000, đều trú tại phường Thuận An, TP Huế), đồng thời thu hồi chiếc điện thoại là tang vật vụ việc.

Sau khi nhận lại tài sản, hai nữ du khách bày tỏ niềm vui, sự cảm kích và gửi lời cảm ơn đến lực lượng Công an TP Huế vì đã nhanh chóng vào cuộc, truy xét và thu hồi tài sản bị mất. Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tổ tuần tra 785 Công an TP Huế cứu sống nam thanh niên nhảy sông tự vẫn

Không chỉ góp phần đảm bảo an ninh, trật tự địa bàn; lực lượng làm nhiệm vụ Tổ 785 còn cứu người, giúp đỡ nạn nhân trong đêm khuya.

Công an TP Huế cho biết, sau gần 2 tuần ra quân, đến nay, Tổ công tác 785 đã phát hiện, xử lý hơn 15 vụ vi phạm pháp luật và hơn 100 trường hợp vi phạm với khoảng 120 lỗi, chủ yếu liên quan đến trật tự, an toàn giao thông. Qua đó, góp phần phòng ngừa tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Bên cạnh đó, Tổ công tác 785 còn cứu người gặp nạn, tuyên truyền người dân bảo vệ tài sản trong mùa mưa lũ…

Thượng tá Hồ Văn Hùng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế cho biết, việc triển khai các Tổ 785 nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là tại những tuyến đường, địa bàn tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự.

Song song với Tổ công tác 785, Công an TP Huế cũng đang ra quân đợt cao điểm 60 ngày, đêm làm sạch địa bàn.

Trên cơ sở nắm tình hình địa bàn, lực lượng Công an tại Tổ công tác 785 tập trung phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, ma túy, vũ khí trái phép, vận chuyển hàng cấm, hàng giả và hàng hóa không rõ nguồn gốc. Công tác kiểm tra phương tiện có dấu hiệu nghi vấn, xử lý vi phạm giao thông, nồng độ cồn và các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy cũng được chú trọng.

Các hoạt động tuần tra tập trung tại khu vực xung quanh trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước, các mục tiêu trọng điểm, ngân hàng, tiệm vàng, địa bàn giáp ranh phức tạp, nơi tập trung đông người và những tuyến đường thường xảy ra tội phạm, vi phạm pháp luật.

Để bảo đảm hoạt động tuần tra được triển khai thường xuyên, liên tục, bốn Tổ 785 được phân công phụ trách các địa bàn trên toàn thành phố. Mỗi tổ gồm cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát kinh tế, cảnh sát ma túy, cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động, tổ chức 3 ca tuần tra mỗi ngày. Thời gian, tuyến và khu vực hoạt động được điều chỉnh linh hoạt theo tình hình thực tế, tập trung vào những địa bàn, khung giờ tiềm ẩn nguy cơ cao.

Song song với lực lượng tuần tra Tổ 785, Công an 40 xã, phường trên địa bàn TP Huế cũng bố trí một tổ tuần tra, kiểm soát hàng ngày. Lãnh đạo Công an TP Huế cho biết, việc triển khai đồng bộ từ thành phố đến cơ sở giúp tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm ngay tại địa bàn, hạn chế nguy cơ phát sinh các vụ việc phức tạp.