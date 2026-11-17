Ban QLRPH Nghi Sơn phối hợp với Hạt Kiểm lâm Nghi Sơn trong công tác tuần tra, BVR, PCCCR.

Ban QLRPH Nghi Sơn được Nhà nước giao quản lý, bảo vệ 5.969ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó có 738,3ha rừng tự nhiên, 5.230,7ha rừng trồng, chủ yếu là rừng trồng hỗn giao và rừng thông thuần loài được phân bố trên địa bàn 9 xã, phường. Để BVR, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch phương án BVR, PCCCR phù hợp với tình hình thực tế tại từng khu vực theo nguyên tắc “6 rõ, 1 xuyên suốt”. Trong đó, phối hợp với Hạt Kiểm lâm Nghi Sơn tăng cường tuần tra, kiểm tra rừng, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên rừng.

Cùng với đó, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về lâm nghiệp và nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác quản lý, BVR, sử dụng lửa an toàn trong và ven rừng, chủ động phòng ngừa cháy rừng và kịp thời thông báo khi phát hiện có nguy cơ và sự cố cháy rừng. Thường xuyên đối thoại với người dân sinh sống ở gần rừng, ven rừng để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, các mâu thuẫn dẫn đến hành vi cố ý đốt hủy hoại rừng. Đồng thời, đơn vị phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về PCCCR.

Cùng với công tác tuyên truyền, đơn vị còn hướng dẫn các hộ nhận khoán khai thác nhựa thông, vệ sinh rừng, phát dọn thực bì làm giảm vật liệu cháy dưới tán rừng. Đơn vị đã thành lập 4 tổ PCCCR phối hợp với 28 tổ PCCCR cơ sở, với 512 người tham gia. Lực lượng được duy trì, phân công nhiệm vụ, sẵn sàng huy động tham gia BVR, PCCCR khi có tình huống xảy ra. Bên cạnh đó, chỉ đạo các hộ nhận khoán phát dọn thực bì, vệ sinh rừng, giảm vật liệu cháy dưới tán rừng, với diện tích 920,59ha tại các xã, phường, như: Các Sơn, Tân Dân, Hải Lĩnh, Tĩnh Gia, Đào Duy Từ, Trúc Lâm. Phối hợp với Hạt Kiểm lâm Nghi Sơn thực hiện giảm vật liệu cháy theo đám, theo băng với diện tích 33,85ha; thực hiện đốt trước có kiểm soát 39ha tại các khu vực phù hợp, đảm bảo yêu cầu an toàn PCCCR. Ngoài ra, đơn vị thường xuyên theo dõi diễn biến của thời tiết, cảnh báo nguy cơ cháy rừng, chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, công cụ, dụng cụ và hậu cần theo phương châm “4 tại chỗ”.

Bên cạnh những giải pháp chuyên môn, Ban QLRPH Nghi Sơn còn chú trọng, phát huy vai trò của cộng đồng dân cư trong công tác BVR, PCCCR. Việc gắn trách nhiệm của các hộ dân, cộng đồng với công tác quản lý, BVR đã góp phần từng bước nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên rừng trên địa bàn.

Giám đốc Ban QLRPH Nghi Sơn Nguyễn Hoàng Anh, cho biết: “Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương trong tuần tra, kiểm sát, bảo vệ diện tích rừng được giao; chủ động rà soát, bổ sung phương án PCCCR, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, hậu cần theo phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và các hộ nhận khoán về công tác BVR, PCCCR".