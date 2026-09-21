Chủ động từ sớm, từ xa, sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế yêu cầu, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

UBND các xã, phường triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát và chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân tại các khu vực trũng thấp, có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; đặc biệt lưu ý những khu vực thường xuyên bị ngập trong các năm trước. Đồng thời, tổ chức khơi thông dòng chảy, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ người dân và khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra.

Các địa phương cần tăng cường lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn, bảo đảm an toàn giao thông tại các cầu qua cửa biển khi gió mạnh; khu vực ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết và những nơi có nguy cơ sạt lở.

Kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông trên các tuyến đường chính và chống ngập tại khu đô thị, khu công nghiệp.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố cũng yêu cầu tăng cường thông tin, tuyên truyền, cập nhật diễn biến thiên tai, mưa, ngập lụt cho học sinh, sinh viên, nhất là học sinh, sinh viên mới nhập học và người đang tạm trú trên địa bàn; xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên và người lao động khi thiên tai diễn biến phức tạp.

Đối với các công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi đang thi công, chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu khẩn trương kiểm tra, triển khai phương án bảo đảm an toàn cho người, máy móc, thiết bị, vật tư và phương tiện thi công; tăng cường cảnh báo, rào chắn tại khu vực công trình nhằm phòng tránh tai nạn.

Các chủ đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tổ chức kiểm tra an toàn công trình, rà soát phương án ứng phó thiên tai và bảo đảm an toàn đập, hồ chứa; theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, mực nước hồ; chủ động tính toán, thông tin, cảnh báo và vận hành công trình theo đúng quy trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên; chủ động chuẩn bị từ sớm, từ xa, sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn thành phố, sáng 21/9, trên địa bàn thành phố đã xuất hiện mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Dự báo từ sáng 21 - 23/9, TP. Huế tiếp tục có mưa dông, cục bộ có mưa to, có nơi mưa rất to. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, trượt lở đất tại khu vực vùng núi và ven các sông, suối; ngập úng vùng đô thị do mưa với cường suất lớn.