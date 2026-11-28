Các lực lượng triển khai phương án tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. (Ảnh: NGỌC TIẾN)

Chiều 28/11, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam lần thứ 12 (CLMV 12) và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong lần thứ 11 (ACMECS 11) chính thức diễn ra với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao các nước cùng các đại biểu quốc tế.

Đây là những sự kiện đối ngoại quan trọng, có ý nghĩa lớn trong thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực, đồng thời đặt ra yêu cầu cao đối với công tác bảo đảm an ninh, an toàn.

Nhận thức rõ nhiệm vụ, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng và triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự đến từng lực lượng, từng đơn vị, với tinh thần chủ động từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Lực lượng Cảnh sát giao thông dẫn các đoàn khách dự hội nghị. (Ảnh: NGỌC TIẾN)

Theo đó, các lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Công an các phường cùng các phòng nghiệp vụ có liên quan được huy động, triển khai nhiệm vụ theo chức năng, địa bàn, hiệp đồng thống nhất, nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho các hoạt động của hội nghị.

Trong đó, Công an các phường có vai trò quan trọng trong việc nắm tình hình địa bàn, phối hợp bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực có liên quan; các lực lượng nghiệp vụ chủ động thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, góp phần tạo thành mạng lưới bảo vệ nhiều lớp, nhiều hướng.

Các lực lượng công an, quân đội làm nhiệm vụ. (Ảnh: NGỌC TIẾN)

Toàn bộ phương án bảo đảm sự chủ động, phối hợp chặt chẽ, không để bị động, bất ngờ. Từ công tác bảo vệ, kiểm soát an ninh trật tự đến bảo đảm giao thông, từng lực lượng đều được phân công cụ thể, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ xuyên suốt thời gian diễn ra các hoạt động.

Trong tổng thể phương án, nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tổ chức dẫn đoàn, phân luồng, điều tiết giao thông trên các tuyến đường phục vụ hoạt động của các đoàn đại biểu được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Phòng Cảnh sát giao thông bố trí những cán bộ, chiến sĩ có kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ bảo đảm giao thông, đón, dẫn các đoàn. (Ảnh: NGỌC TIẾN)

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội cho biết, lực lượng Cảnh sát giao thông được huy động 100% quân số ứng trực, bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến từ nơi nghỉ của các đại biểu đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia và các địa điểm có liên quan.

Trước đó từ sớm, đơn vị tổ chức khảo sát thực địa, rà soát các tuyến đường, nút giao thông trọng điểm, khu vực xung quanh Trung tâm Hội nghị Quốc gia cũng như những tuyến dự kiến có đoàn đại biểu đi qua. Trên cơ sở đó, phương án bố trí lực lượng, phương tiện, tổ chức phân luồng, điều tiết, dẫn đoàn và xếp xe được xây dựng phù hợp với yêu cầu thực tế.

Với các sự kiện đối ngoại cấp cao, yêu cầu của công tác dẫn đoàn đòi hỏi sự chính xác, thống nhất và khả năng xử lý linh hoạt của từng cán bộ, chiến sĩ để đoàn có một hành trình thông suốt.

Siết chặt an ninh tại khu vực đón tiếp. (Ảnh: NGỌC TIẾN)

Chính vì vậy, Phòng Cảnh sát giao thông đã bố trí những cán bộ, chiến sĩ có kinh nghiệm, từng tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm giao thông, đón, dẫn các đoàn đại biểu trong các sự kiện quan trọng, bảo đảm sự phối hợp nhịp nhàng giữa các vị trí.

Cùng với lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ trên đường, hệ thống camera AI được khai thác để hỗ trợ nắm tình hình và điều tiết giao thông. Thông qua hệ thống, lực lượng chức năng có thêm một kênh theo dõi tình hình giao thông trên các tuyến, qua đó chủ động phân luồng, điều tiết từ sớm, từ xa, kịp thời nhận diện những điểm có nguy cơ ùn ứ để có phương án xử lý phù hợp, góp phần hạn chế phát sinh tình huống bất ngờ.