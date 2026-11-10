Chủ động từ sớm, giữ vững an ninh hàng không

Hoạt động khai thác tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương

Chủ động nhận diện nguy cơ

Cùng với quá trình phục hồi, nâng cao năng lực khai thác, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương đặt ra yêu cầu cao hơn về an ninh, an toàn hàng không, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và ứng phó khẩn nguy. Nhiệm vụ này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an, đơn vị quản lý, khai thác cảng cùng các lực lượng, doanh nghiệp hoạt động tại đây.

Hai năm qua, cơ chế phối hợp giữa Công an tỉnh Lâm Đồng và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP đã phát huy hiệu quả. Các lực lượng tổ chức 130 đợt tuần tra, kiểm tra, xây dựng phương án, áp giải 46 đối tượng truy nã, bảo đảm an toàn cho hơn 135 đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua cảng. Giai đoạn 2024 - 2026, hai bên phối hợp tổ chức 2 cuộc diễn tập khẩn nguy hàng không và 2 đợt thực tập phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, góp phần nâng cao năng lực hiệp đồng, xử lý tình huống.

Tuy nhiên, bảo đảm an ninh hàng không trong tình hình mới không thể chỉ dựa vào khả năng xử lý khi vụ việc xảy ra. Nguy cơ ngày càng đa dạng, từ việc vận chuyển vật phẩm nguy hiểm, vật phẩm cấm hoặc hạn chế vận chuyển bằng đường hàng không đến hành vi gây rối trật tự công cộng. Đáng chú ý là nguy cơ xâm nhập trái phép khu vực hạn chế, tấn công mạng và sử dụng phương tiện bay không người lái (UAV) xâm phạm khu vực cấm bay, hạn chế bay.

Lực lượng Công an hướng dẫn, hỗ trợ hành khách tại khu vực nhà ga

Từ ngày 1/3/2025 - 14/9/2026, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 4 vụ vi phạm an ninh hàng không tại Lâm Đồng. Các vụ việc được phối hợp xử lý kịp thời, không để ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hoạt động bay. Thực tế đó cho thấy hiệu quả của phối hợp, đồng thời đặt ra yêu cầu phải nhận diện nguy cơ sớm hơn, chủ động phòng ngừa ngay từ cơ sở.

Quy chế phải đi vào thực chất

Từ yêu cầu thực tiễn, Quy chế phối hợp mới giữa Công an tỉnh Lâm Đồng và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP không chỉ phân định trách nhiệm mà hướng đến một cơ chế phối hợp nhanh, thống nhất, thực chất, hiệu quả.

Các đơn vị cần duy trì trao đổi thông tin định kỳ, đột xuất; bám, nắm địa bàn, nhận diện nguy cơ để phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm. Khi phát sinh vụ việc nghiêm trọng, các lực lượng nhanh chóng huy động nhân lực, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp, xử lý dứt điểm theo phương châm “4 tại chỗ”.

Khen thưởng biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không. Ảnh Thiện Nhân

Cùng với đó, việc triển khai Quyết định số 1066/QĐ-TTg ngày 15/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về đề án “Nâng cao năng lực cảng hàng không bảo đảm an ninh, thông minh, thân thiện trong tình hình mới” đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức bảo đảm an ninh tại Liên Khương. Công tác an ninh phải gắn với khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, quản trị rủi ro và nâng cao chất lượng phục vụ, hướng đến môi trường hàng không văn minh, thuận tiện, an toàn.

Để những yêu cầu này đi vào thực tiễn, Đại tá Phạm Thanh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, Quy chế phối hợp không chỉ dừng lại ở việc ký kết mà phải thực sự trở thành “cẩm nang phối hợp” trong công tác hằng ngày, nhất là trong những tình huống phức tạp, đột xuất, khẩn cấp. Theo đó, công tác bảo đảm an ninh phải chuyển mạnh sang “an ninh chủ động, phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở”, lấy phòng ngừa làm chính, quản trị rủi ro làm phương thức, khoa học - công nghệ và chuyển đổi số làm động lực.

Công an tỉnh Lâm Đồng và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP ký kết Quy chế phối hợp mới. Ảnh Thiện Nhân

Khi thông tin được chia sẻ kịp thời, nguy cơ được nhận diện sớm, tình huống được xử lý ngay từ cơ sở, “hàng rào” an ninh nhiều lớp tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương sẽ được củng cố, góp phần bảo đảm an toàn cho các chuyến bay, hành khách và hoạt động khai thác; từng bước xây dựng Liên Khương trở thành cảng hàng không an ninh, hiện đại, thông minh, thân thiện, đáp ứng yêu cầu phát triển của Lâm Đồng trong tình hình mới.