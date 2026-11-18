Tham dự hội nghị có lãnh đạo Cục Điện lực, Bộ Công Thương, Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO), Sở Công Thương Hà Nội, Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Bắc (NSO), Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI) và các phòng, ban chức năng cùng một số khách hàng tiêu thụ điện lớn trên địa bàn thủ đô.

Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị tập trung đánh giá tình hình vận hành năm 2026, nhận diện khó khăn và thống nhất giải pháp đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân Thủ đô.

Phụ tải tăng, áp lực lên nguồn và lưới điện

Ông Trần Minh Dũng, Phó Giám đốc NSO cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương về bảo đảm cung ứng điện, vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định, liên tục, đặc biệt trong các giai đoạn cao điểm và giai đoạn 2026-2030, các đơn vị trong ngành điện đã và đang triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Ông Trần Minh Dũng, Phó Giám đốc NSO.

“Cùng với yêu cầu tăng cường bảo đảm cung ứng điện là các nhiệm vụ về tiết kiệm điện, phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ. Những yêu cầu này đòi hỏi các đơn vị trong ngành phải chủ động phối hợp đồng bộ, triển khai quyết liệt các giải pháp từ sớm”, ông Dũng nhấn mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Tổng giám đốc EVNHANOI, cho biết mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số cùng việc triển khai các công trình giao thông, khu công nghiệp, trung tâm dữ liệu, nhà ở xã hội và chuyển đổi sang phương tiện điện sẽ tiếp tục làm tăng nhu cầu điện. Riêng công suất lắp đặt phục vụ xe máy điện và các trạm đổi pin đã khoảng 220 MW, công suất sử dụng thường xuyên khoảng 100-110 MW.

Trong khi đó, nguồn điện tại chỗ còn hạn chế; các trạm 500kV cấp điện cho Hà Nội và lưới 220kV chịu áp lực lớn. Việc đưa vào vận hành các trạm Thanh Xuân, Đại Mỗ đã góp phần giảm tải, song công tác bảo đảm điện vẫn cần được chuẩn bị đồng bộ từ nguồn đến lưới.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Tổng giám đốc EVNHANOI.

Theo báo cáo của EVNHANOI, Tổng công ty xây dựng hai phương án phụ tải năm 2027, trong đó phương án cơ sở có công suất cực đại khoảng 6.800 MW và phương án tăng trưởng cao khoảng 12%, đưa nhu cầu công suất lên trên 7.000 MW.

Từ góc độ vận hành hệ thống, ông Nguyễn Anh Tuấn, Thành viên Ban điều hành NSMO, nhận định cân bằng cung cầu điện tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn. Các hồ thủy điện chưa tích đủ nước so với mực nước dâng bình thường, phần thiếu hụt quy đổi ra điện năng khoảng hơn 2 tỷ kWh. NSMO phải huy động cả nguồn điện chạy dầu FO để bù đắp, trong bối cảnh chi phí nhiên liệu cao.

Theo ông Tuấn, nếu nhu cầu miền Bắc tăng theo dự kiến, năm 2027, khu vực cần thêm khoảng 3.000 MW công suất, trong khi nguồn bổ sung còn hạn chế. Một số công trình giao thông, sân bay cần di dời đường dây điện cũng đặt ra yêu cầu phối hợp chặt chẽ để bảo đảm cấp điện cho Hà Nội.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Thành viên Ban điều hành NSMO.

Năm 2027, EVNHANOI dự kiến triển khai 8 công trình, bổ sung khoảng 756 MVA năng lực lưới điện, gồm bốn trạm biến áp 110 kV xây dựng mới và bốn công trình bổ sung máy, nâng công suất. Đối với lưu trữ năng lượng, Tổng công ty dự kiến bổ sung 225 MW tại 17 trạm biến áp 110 kV, đồng thời triển khai thêm 80 MW theo chỉ đạo của EVN, hướng tới tổng quy mô 355 MW.

Được biết, EVNHANOI đã giao chỉ tiêu cho 12 công ty điện lực phát triển thêm 493 MW tại khách hàng; triển khai tư vấn, phổ biến chính sách hỗ trợ của thành phố và chương trình “1+2”, vận động mỗi cán bộ, công nhân viên phát triển hệ thống tại gia đình, đồng thời tư vấn cho hai khách hàng có nhu cầu.

Ông Nguyễn Anh Dũng dẫn chứng, khu công nghiệp Thăng Long đã lắp đặt 53 hệ thống điện mặt trời với tổng công suất hơn 44 MWp, cho thấy sự tham gia của doanh nghiệp trong phát triển nguồn điện tại chỗ.

Chia sẻ thêm về nội dung này, đại diện Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long cho biết, năm 2027, khu công nghiệp dự kiến triển khai công nghệ tấm pin mỏng cho những nhà máy chưa thể lắp đặt hệ thống điện mặt trời thông thường do hạn chế về tải trọng mái. Với sự hỗ trợ của Tập đoàn, năm 2028, doanh nghiệp dự kiến hoàn thành lắp đặt hệ thống lưu trữ BESS với công suất khoảng 20 MW và dự kiến tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp qua lưới điện quốc gia, với quy mô khoảng 50 MW.

Đại diện Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long phát biểu tại hội nghị,

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo EVNHANOI cũng kiến nghị NSMO sớm phân bổ công suất cho Hà Nội trong các cao điểm đảm bảo đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao; kiến nghị NSO bố trí phương thức vận hành khi EVNHANOI thực hiện đóng điện các công trình đầu tư xây dựng phục vụ cấp điện.

Đồng thời kiến nghị Sở Công Thương tham mưu thành phố giao chỉ tiêu phát triển điện mặt trời mái nhà tại các đơn vị hành chính sự nghiệp cho 126 phường, xã và các sở ngành...

Giải pháp cho năm 2027

Theo NSMO, kế hoạch vận hành hệ thống điện năm 2027 được xây dựng với năm kịch bản tăng trưởng phụ tải khác nhau, trong khoảng 8,1-14,8%. Công suất đỉnh miền Bắc dự kiến tăng khoảng 3.000-3.500 MW so với năm 2026. Trong khi đó, tổng công suất nguồn bổ sung có thể hỗ trợ cao điểm tối của miền Bắc dự kiến khoảng 1.320 MW. Điện mặt trời mái nhà dự kiến bổ sung khoảng 1.280 MW, nhưng khả năng đóng góp trực tiếp vào cao điểm tối hạn chế.

Trên cơ sở đó, NSMO đã kiến nghị Bộ Công Thương tám nhóm giải pháp bảo đảm cung ứng điện năm 2027 gồm: tích nước và sử dụng hiệu quả nguồn nước thủy điện; nâng khả năng sẵn sàng của nhiệt điện, bố trí sửa chữa hợp lý; bảo đảm nhiên liệu than, khí, LNG và dầu; đẩy mạnh phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin; phát triển điện mặt trời mái nhà gắn với quản lý nhu cầu điện; tăng cường nhập khẩu điện; đẩy nhanh các công trình lưới điện quan trọng và tăng cường điều phối liên ngành và cung cấp thông tin.

Ông Nguyễn Quốc Trung - Phó Tổng giám đốc NSMO phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Quốc Trung - Phó Tổng giám đốc NSMO đã đánh giá cao sự chủ động của EVNHANOI đưa 50 MW lưu trữ năng lượng bằng pin vào vận hành. Đối với điện mặt trời mái nhà, Hà Nội cần quyết tâm triển khai mục tiêu khoảng 450 MW, có thể hỗ trợ khoảng 300 MW công suất thực tế.

Liên quan đến phân bổ công suất, NSMO cũng đề nghị Hà Nội tuân thủ khi có lệnh của cơ quan điều độ quốc gia. Đồng thời đề nghị EVNHANOI rà soát, cập nhật danh sách khách hàng theo thứ tự ưu tiên cung cấp điện, phối hợp với Sở Công Thương hoàn thiện phương án theo quy định. Công việc này cần làm sớm, dù mục tiêu vẫn là hạn chế tối đa việc phải sử dụng đến phương án điều hòa phụ tải.

Đại diện NSMO cũng đề nghị các khu công nghiệp tăng cường điện mặt trời mái nhà để khai thác nguồn năng lượng tại chỗ. Bên cạnh vận động, khuyến khích, Hà Nội cần tăng cường kiểm tra, đánh giá cụ thể để xác định cơ sở nào đang sử dụng điện lãng phí, thiết bị nào chưa được cải tiến, khu vực nào chưa có điều khiển tự động, qua đó, yêu cầu thực hiện giải pháp phù hợp.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Thắng - Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, thủ đô đang đồng thời triển khai nhiều dự án đường sắt, công trình Olympic, các tuyến vành đai và cầu qua sông. Các dự án đều liên quan đến di chuyển công trình điện từ 110kV đến 500kV, trong khi yêu cầu tiến độ rất gấp. Vì vậy, cần phối hợp chặt chẽ, bố trí thời gian cắt điện hợp lý, hỗ trợ nhà đầu tư thi công nhanh nhất, vừa đáp ứng tiến độ, vừa bảo đảm cung ứng điện.

Ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội.

Đối với các dự án lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS), Hà Nội đề nghị NSMO, Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Bắc và EVNHANOI phối hợp xác định vị trí, điểm đấu nối phù hợp; đồng thời đề nghị Bộ Công Thương, EVN và các đơn vị liên quan xem xét giao một số công trình 220 kV cho EVNHANOI để chủ động hơn trong đầu tư...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Thế Hữu, Phó Cục trưởng Cục Điện lực Bộ Công Thương nhấn mạnh về những khó khăn và thách thức trong bảo đảm cấp điện năm 2027, do vậy bên cạnh nỗ lực của ngành điện, Bộ Công Thương rất cần sự đồng hành của khách hàng sử dụng điện.

Đối với lưới điện, ông Nguyễn Thế Hữu yêu cầu phải kiên quyết bảo đảm tiến độ công trình để tăng khả năng cấp điện, đồng thời thống nhất với ý kiến của Sở Công Thương Hà Nội về việc EVNHANOI chủ động nhận triển khai các công trình phù hợp.

Ông Nguyễn Thế Hữu - Phó Cục trưởng Cục Điện lực phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Lãnh đạo Cục Điện lực cũng đề nghị các đơn vị tăng cường thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện. “Chúng ta đã có Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, chương trình dán nhãn năng lượng và các tiêu chuẩn liên quan. Để triển khai hiệu quả, cần sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp sản xuất thiết bị và người sử dụng”, ông Hữu nhấn mạnh.

Đối với những đề nghị của Sở Công Thương, Cục Điện lực sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở, khách hàng và các nhà đầu tư để giải quyết vướng mắc thuộc thẩm quyền; đồng thời đề xuất những giải pháp phù hợp nhằm sớm đáp ứng nhu cầu điện của hệ thống.

“Trong bất kỳ trường hợp nào, sự đồng hành và phối hợp giữa các bên cũng rất quan trọng. Ngành điện đã nỗ lực rất nhiều và cần tiếp tục phát huy tinh thần đó", ông Hữu khẳng định.

Dự kiến cuối tháng 11 và đầu tháng 12/2026, NSMO tiếp tục chỉ đạo NSO tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm với các địa phương, công ty điện lực và khách hàng sử dụng điện lớn tại Ninh Bình và Thanh Hóa, đây là những địa phương có tốc độ phụ tải tăng cao và nhiều khách hàng sử dụng điện lớn.