Chủ động từ cơ sở, nâng chất lượng tuyển quân

Đại tá Trần Thế Phan. Ảnh: Hồng Phúc

Xung quanh nội dung này, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc phỏng vấn Đại tá Trần Thế Phan - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh.

• Thưa Đại tá, từ thực tiễn công tác tuyển quân năm 2026, tỉnh xác định những yêu cầu trọng tâm nào trong triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2027?

Năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện công tác tuyển quân theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tỉnh đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng và đúng quy định. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn bộc lộ một số hạn chế như sự phối hợp giữa các ngành ở một số địa phương chưa chặt chẽ; hồ sơ xét duyệt tạm hoãn có trường hợp chưa đầy đủ; chất lượng giao quân ở một số địa phương còn hạn chế.

Từ thực tế đó, Bộ CHQS tỉnh xác định phải chủ động hướng dẫn các địa phương thực hiện chặt chẽ từng bước trong quy trình tuyển quân, nhất là quản lý nguồn, xét duyệt chính trị, chính sách và sơ tuyển sức khỏe, bảo đảm tuyển đủ số lượng, nâng cao chất lượng, hạn chế thấp nhất sai sót.

• Đến nay, công tác chuẩn bị tuyển quân năm 2027 của tỉnh đã được thực hiện như thế nào?

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 12-7-2026 của Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh - cơ quan thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh, đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu triển khai công tác tuyển quân.

Đến nay, 135/135 xã, phường đã hoàn thành xét duyệt chính trị, chính sách. Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu Hội đồng NVQS tỉnh tổng hợp danh sách công dân thuộc diện miễn, tạm hoãn và đủ điều kiện sơ tuyển, khám tuyển, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Sở Y tế tham mưu thành lập 21 hội đồng khám sức khỏe NVQS, tăng 1 hội đồng so với năm 2026. Đây là những bước chuẩn bị quan trọng nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng tuyển quân ngay từ đầu.

Thanh niên phường Quy Nhơn tham gia sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Hồng Phúc

• Để xét duyệt đúng đối tượng, không bỏ sót nguồn hoặc xảy ra sai sót trong thực hiện chính sách miễn, tạm hoãn NVQS, Bộ CHQS tỉnh có những giải pháp gì, thưa đại tá?

Quan điểm của Hội đồng NVQS tỉnh là phải quản lý chắc nguồn công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS, rà soát kỹ từng trường hợp và xác định rõ trách nhiệm của địa phương.

Bộ CHQS tỉnh tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn địa phương đối chiếu, xác minh thông tin về nhân thân, trình độ học vấn, hoàn cảnh gia đình và các trường hợp thuộc diện miễn, tạm hoãn theo quy định.

Đặc biệt, các địa phương phải thực hiện nghiêm việc niêm yết công khai danh sách, bảo đảm dân chủ, công bằng, minh bạch và kịp thời giải quyết kiến nghị của công dân. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng xét duyệt thiếu chính xác, bỏ sót nguồn hoặc lợi dụng chính sách để trốn tránh NVQS.

• Khám sức khỏe là khâu quan trọng trong tuyển quân. Năm 2027, công tác này sẽ được chú trọng như thế nào để nâng cao chất lượng thanh niên nhập ngũ?

Khám sức khỏe là khâu quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng tuyển quân. Vì vậy, Bộ CHQS tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế tham mưu tổ chức khám tuyển khoa học, phù hợp với điều kiện từng địa bàn.

Trong đó, chú trọng bố trí đội ngũ y, bác sĩ có chuyên môn, bảo đảm đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế, nhất là phương tiện khám cận lâm sàng. Quá trình khám tuyển phải thực hiện đúng quy trình, tiêu chuẩn, bảo đảm khách quan, chính xác.

Đối với những địa phương có tỷ lệ thanh niên đạt sức khỏe thấp, cần tăng cường kiểm tra, phúc tra, kịp thời chấn chỉnh hạn chế. Đồng thời, theo dõi chặt chẽ sức khỏe thanh niên từ sau khám tuyển đến thời điểm giao quân, hạn chế thấp nhất tình trạng bù đổi, loại trả.

• Gia Lai có địa bàn rộng, điều kiện KT-XH và đặc điểm dân cư giữa các địa phương khác nhau. Bộ CHQS tỉnh làm gì để bảo đảm chất lượng tuyển quân đồng đều trên toàn tỉnh, thưa Đại tá?

Quan điểm xuyên suốt là công tác tuyển quân phải có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong đó cấp ủy, chính quyền và Hội đồng NVQS cấp xã giữ vai trò trực tiếp tổ chức thực hiện.

Bộ CHQS tỉnh sẽ tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn ở cơ sở, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa, địa bàn có điều kiện đi lại khó khăn hoặc nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ biến động.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền, giúp thanh niên và gia đình hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm thực hiện NVQS; phát huy vai trò của các đoàn thể trong vận động thanh niên. Đồng thời, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, quan tâm các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

• Trong thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh tập trung những nhiệm vụ trọng tâm nào để hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm 2027?

Trước mắt, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục phối hợp với các sở, ngành hoàn thiện công tác chuẩn bị sơ tuyển, khám tuyển; hướng dẫn các địa phương quản lý chặt nguồn công dân, thực hiện đúng quy trình và tiến độ. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác xét duyệt, khám tuyển; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nhận quân trong hiệp đồng, chuẩn bị các điều kiện phục vụ giao, nhận quân.

Yêu cầu đặt ra với từng địa phương là phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở, thực hiện nghiêm phương châm “tuyển người nào chắc người đó”, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, bảo đảm chất lượng, an toàn và đúng quy định.

• Xin cảm ơn đồng chí!