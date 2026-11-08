Chủ động từ cơ sở, nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

Với sự vào cuộc chủ động của cấp ủy, chính quyền, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các địa phương và tinh thần trách nhiệm của thanh niên, công tác sơ tuyển được tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ, đúng kế hoạch. Đáng chú ý, nhiều thanh niên đã chủ động viết đơn tình nguyện nhập ngũ, thể hiện ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Thủ đô đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khẩn trương, nghiêm túc

Xã Phúc Thọ bố trí điểm khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân trang trọng, khoa học. Ảnh: PV.

Tại điểm khám sơ tuyển của phường Phương Liệt, ngay từ đầu giờ 3-11, nhiều nam công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đã có mặt, chấp hành nghiêm túc thông báo của địa phương. Từng người được hướng dẫn thực hiện các bước kiểm tra thể lực, đo chiều cao, cân nặng, huyết áp, khám mắt và đánh giá sơ bộ tình trạng sức khỏe.

Thanh niên Trịnh Ngọc Huy, 19 tuổi, là một trong những công dân tiêu biểu của phường viết đơn tình nguyện nhập ngũ chia sẻ: “Hiện tôi vừa học vừa làm phụ bếp tại một nhà hàng ở Bắc Ninh. Nhận được thông báo của địa phương, tôi thu xếp công việc trở về tham gia khám sơ tuyển và rất mong sẽ đủ điều kiện để tham gia nghĩa vụ quân sự, góp sức mình bảo vệ Tổ quốc”.

Thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự phường Tây Mỗ thực hiện khám sơ tuyển. Ảnh: PV.

Tại phường Đại Mỗ, đợt khám sơ tuyển diễn ra từ ngày 2 đến 7-11. Qua rà soát, toàn phường có 1.224 thanh niên trong độ tuổi khám tuyển. Có mặt tại buổi khám sơ tuyển, thanh niên Khúc Việt Tiến, tổ dân phố số 1 Trung Văn, vừa tốt nghiệp lớp 12 bày tỏ: “Tôi rất vui và hào hứng tham gia khám sơ tuyển và mong muốn được rèn luyện trong môi trường quân ngũ”.

Các ban, ngành chức năng của xã Ứng Hòa đồng hành cùng Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã trong công tác khám sơ tuyển. Ảnh: PV.

Tại xã Ứng Hòa, sáng 5-11, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã tổ chức ngày đầu khám sơ tuyển sức khỏe tại điểm Y tế Trầm Lộng. Ngay từ sáng sớm, các công dân thuộc diện sơ tuyển đã có mặt đúng thời gian quy định. Công tác tiếp đón, hướng dẫn, kiểm tra và ghi nhận kết quả được phân công cụ thể cho từng lực lượng, bảo đảm sự phối hợp nhịp nhàng, khoa học.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ứng Hòa Nguyễn Đức Bình, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã cho biết: “Trong đợt khám sơ tuyển này, xã bố trí 4 điểm khám tại các địa bàn, phục vụ công dân của 16 thôn, với tổng số 1.295 công dân. Cách tổ chức theo từng cụm địa bàn góp phần thuận tiện cho người dân, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành”.

Thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự và Công an nhân dân xã Ứng Hòa nghiêm túc chờ đến lượt khám sơ tuyển. Ảnh: PV.

Tại xã Mỹ Đức, từ ngày 4 đến 9-11, địa phương tổ chức khám sơ tuyển đối với 1.207 công dân. Trước đó, xã đã tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, các nền tảng mạng xã hội và trang thông tin điện tử, giúp thanh niên và gia đình hiểu rõ hơn về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Có mặt tại buổi khám sơ tuyển, công dân Nguyễn Duy Hiếu, sinh năm 2004, vừa tốt nghiệp đại học, ngành Tài chính - Ngân hàng, chia sẻ: “Em xác định thực hiện nghĩa vụ quân sự vừa là trách nhiệm vừa là niềm vinh dự của tuổi trẻ nên đã tình nguyện viết đơn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Em sẽ chấp hành nghiêm các quy định trong quá trình khám tuyển. Nếu đủ điều kiện và được gọi nhập ngũ, em sẵn sàng lên đường”.

Bảo đảm chất lượng

Xã Mỹ Đức bố trí nhiều điểm khám sơ tuyển. Ảnh: PV.

Để công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027 được triển khai thống nhất, bảo đảm chất lượng và đúng thời gian quy định, ngày 24-9-2026, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 366/KH-UBND về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027.

Kế hoạch xác định mục tiêu chỉ đạo, triển khai thống nhất ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội, Công an trong tình hình mới. Trong đó, yêu cầu đặt ra là thực hiện đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cả hệ thống chính trị và các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyển quân.

Địa điểm khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự và Công an nhân dân xã Vân Đình được trang trí khánh tiết trang hoàng. Ảnh: PV.

Một trong những yêu cầu xuyên suốt là tuyển đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, bảo đảm công bằng, dân chủ, công khai và đúng quy định của pháp luật. Cùng với đó, các cơ quan chức năng, địa phương phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ cơ sở; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh, không để ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công tác tuyển quân. Về tiến độ, thành phố yêu cầu hoàn thành việc rà soát, nắm nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ trước ngày 30-9-2026; hoàn thành sơ tuyển sức khỏe tại các xã, phường trước ngày 10-11-2026.

Thực hiện kế hoạch trên, từ ngày 3 đến 8-11, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường Phương Liệt tổ chức khám sơ tuyển tại trụ sở Ban Chỉ huy quân sự phường. Qua rà soát, toàn phường có 712 nam công dân thuộc diện sơ tuyển. Trung tá Ngô Trọng Nghĩa, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự phường Phương Liệt cho biết: “Đơn vị đã chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND phường xây dựng kế hoạch, phối hợp với các lực lượng tổ chức khám sơ tuyển, bảo đảm các nội dung được triển khai theo đúng yêu cầu”.

Đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô kiểm tra công tác chuẩn bị tại xã Vân Đình. Ảnh: PV.

Tại phường Đại Mỗ, Thượng tá Khúc Văn Ngọc, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự phường cho biết: “Từ ngày 2 đến ngày 7-11 phường Đại Mỗ tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Qua rà soát, toàn phường có 1.224 thanh niên trong độ tuổi khám tuyển. Hiện nay, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường đã tiếp nhận 19 đơn tình nguyện nhập ngũ”.

Đợt sơ tuyển đang diễn ra tại các địa phương là một khâu quan trọng trong lộ trình tuyển quân năm 2027. Kết quả sơ tuyển là cơ sở để lựa chọn, đề nghị những công dân đủ điều kiện tham gia các bước khám sức khỏe tiếp theo.

Vì vậy, việc tổ chức chặt chẽ, chính xác ngay từ cơ sở không chỉ góp phần bảo đảm tiến độ mà còn có ý nghĩa trực tiếp đối với chất lượng tuyển chọn công dân nhập ngũ. Cùng với đó, việc tổ chức khám sơ tuyển và khám sức khỏe phải bảo đảm nghiêm túc, công khai, khách quan, đúng quy trình; các lực lượng tham gia cần phối hợp chặt chẽ, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Những con số về nguồn công dân, những điểm khám được bố trí khoa học và đặc biệt là tinh thần tự giác, tình nguyện của thanh niên cho thấy sự chủ động của các địa phương trong triển khai nhiệm vụ tuyển quân. Đây cũng là tiền đề quan trọng để công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027 được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm chất lượng ngay từ khâu đầu tiên.