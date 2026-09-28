Chủ động trước mọi tình huống, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Đó là lưu ý của đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh tại hội nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ Quân sự tỉnh vào chiều 28/9.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Trong tháng 9, Đảng uỷ Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ. Nổi bật là tham mưu Tỉnh uỷ, UBND tỉnh xây dựng Đề án “Phòng thủ dân sự tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2026-2030”; quy hoạch, xây dựng trụ sở, trường bắn, thao trường huấn luyện Ban CHQS cấp xã; phối hợp thẩm định 7 dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với thế trận quốc phòng, an ninh.

Công tác diễn tập, tuyển quân, tuần tra, kiểm soát vùng biển; phòng, chống khai thác IUU; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được triển khai chặt chẽ.

Đại tá Lê Quang Luật, Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và thông qua dự thảo kết luận lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 10/2026.

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; đẩy mạnh “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; triển khai sửa chữa, xây dựng 356 căn nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học. Công tác cán bộ, chính sách, hậu cần, kỹ thuật, tài chính và chăm sóc sức khoẻ bộ đội được thực hiện đúng quy định.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh gợi ý thảo luận, đánh giá những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ tháng 9.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh, yêu cầu Đảng uỷ Quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; chủ động nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, tập trung lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026; chú trọng công tác tuyển quân năm 2027, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và nâng cao chất lượng huấn luyện.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, cần quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả chính sách hậu phương quân đội.

Đảng uỷ Quân sự tỉnh tiếp tục tăng cường lãnh đạo, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, giữ vững nguyên tắc, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, có bản lĩnh chính trị vững vàng; tổ chức chặt chẽ, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải, yêu cầu.