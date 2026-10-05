Chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm các mục tiêu tăng trưởng

Đó là khẳng định của bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê (Bộ Tài chính) khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân.

Phóng viên: Năm 2026 đã đi được 2/3 chặng đường với bức tranh kinh tế-xã hội có nhiều gam màu sáng, có triển vọng gần với mục tiêu tăng trưởng chúng ta đặt ra cho cả năm, bà đánh giá như thế nào về nhận định này?

Bà Nguyễn Thị Hương: Có thể thấy, với sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương và sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, 9 tháng năm 2026 kinh tế nước ta đạt mức tăng trưởng 9,01% là mức tăng trưởng rất cao trong nhiều năm qua, tạo nền tảng quan trọng để đạt mức cao nhất có thể theo mục tiêu đã đề ra.

Đặc biệt, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khách quốc tế đến nước ta đạt mức tăng cao.

Công nhân trong một nhà máy của Thụy Điển đầu tư hoạt động tại Bắc Ninh. (Ảnh: Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam)

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định, bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, đồng thời góp phần thúc đẩy xuất khẩu.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA). Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện; vốn đầu tư thực hiện với mức tăng trưởng cao đã xây dựng và củng cố nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng, nâng cao năng lực sản xuất của nhiều ngành, lĩnh vực; đời sống nhân dân từng bước được nâng lên; an ninh, an toàn và an sinh xã hội được tăng cường.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số là thách thức rất lớn, cần sự chung sức, đồng lòng và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của Chính phủ, doanh nghiệp, nhân dân cả nước và sự ủng hộ, hỗ trợ của bạn bè quốc tế. Cục trưởng Cục Thống kê Nguyễn Thị Hương.

Tuy nhiên, trong 3 tháng cuối năm, kinh tế-xã hội nước ta đối diện với không ít khó khăn, thách thức, nhất là kinh tế Việt Nam có độ mở lớn nên chịu tác động lớn từ bên ngoài. Do đó, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số là thách thức rất lớn, cần sự chung sức, đồng lòng và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của Chính phủ, doanh nghiệp, nhân dân cả nước và sự ủng hộ, hỗ trợ của bạn bè quốc tế.

Tôi cho rằng, các ngành, các cấp, địa phương cũng cần phải tăng cường cập nhật, dự báo tình hình, chủ động điều hành linh hoạt, phù hợp với tình hình mới, kịp thời ứng phó với các tình huống phát sinh, kiên định thực hiện hiệu quả mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của nhân dân.

Phóng viên: Thưa bà, bên cạnh những kết quả đạt được của nền kinh tế trong thời gian qua, bà đánh giá như thế nào về sự đóng góp của khu vực dịch vụ cũng như ngành điện và vận tải đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh?

Bà Nguyễn Thị Hương: Trong bức tranh tổng thể kinh tế-xã hội dựa trên nền tảng số liệu thống kê mà chúng tôi vừa báo cáo của quý III và 9 tháng năm 2026, có thể thấy rằng, khu vực dịch vụ cũng rất tích cực để hỗ trợ cũng như đồng hành cho ngành sản xuất vật chất ở khu vực sản xuất công nghiệp và khu vực sản xuất nông nghiệp.

Hình ảnh một khu công nghiệp vùng Đồng bằng sông Hồng nhìn từ trên máy bay. (Ảnh: HNV)

Toàn bộ các ngành, trong đó có ngành điện cũng đã có mức tăng trưởng rất ấn tượng với hai con số để bảo đảm năng lượng cho hoạt động công nghiệp cũng như các hoạt động đòi hỏi năng lượng rất cao trong thời gian vừa qua. Đây cũng là điểm rất nổi bật của Việt Nam so với thế giới. Trong khi thế giới gặp khó khăn rất lớn về thiếu hụt năng lượng với mức tăng giá năng lượng rất cao và ảnh hưởng đến Việt Nam, thì sản xuất và phân phối điện của chúng ta tăng trưởng rất ấn tượng, chúng ta đã làm chủ được nguồn điện.

Bên cạnh đó, các hoạt động dịch vụ vận tải cũng tăng rất cao, phục vụ cho việc sản xuất, tiêu thụ hàng hóa, xuất khẩu và nhập khẩu.

Một kết quả từ phía cung và phía cầu cũng cho thấy tích lũy tài sản của chúng ta có mức tăng kỷ lục, gần 18%. Trong đó phải kể đến tích lũy tài sản lưu động, chính là dự trữ hàng hóa từ khu vực đầu tư nước ngoài (FDI) cũng như các khu vực khác.

Cán bộ, nhân viên kỹ thuật tại khu trung tâm dữ liệu của tỉnh Quảng Trị, một trong các ngành kinh tế đang hấp dẫn của Việt Nam. (Ảnh: HNV)

Điều này đã chuẩn bị cho thời gian tới để chúng ta có thể tránh được những biến động về giá của thị trường, có nguồn cung nguyên liệu đầu vào ổn định, chủ động cho việc sản xuất cũng như xuất khẩu. Đây là một trong những lý do có thể gọi là điểm khác biệt so với các kỳ trước cũng như các giai đoạn trước.

Phóng viên: Thưa bà, trong 9 tháng chúng ta vẫn đang nhập siêu, nhưng riêng tháng 9 lại xuất siêu. Tuy nhiên, khối lượng xuất siêu của khu vực FDI rất lớn, trong khi khối lượng sản xuất trong nước hiện nay vẫn đang nhập siêu khá nhiều. Bà đánh giá như thế nào về thực tế này và chúng ta cần có những bước chuyển ra sao trong giai đoạn cuối năm, đặc biệt trong sản xuất của các doanh nghiệp trong nước?

Bà Nguyễn Thị Hương: Về con số xuất nhập khẩu, chúng ta đang có tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng ở mức 30%, có thể gọi là con số kỷ lục. Trong đó, xuất khẩu cũng tăng rất cao, hơn 24%. Điều này cho thấy sản xuất trong nước đang kết nối rất tốt với thế giới.

Bên cạnh đó, một con số cũng được rất nhiều người quan tâm là nhập khẩu lên đến 36% và dẫn đến nhập siêu khá cao, gần 20% (19 tỷ USD). Cũng có nhiều bình luận về con số này. Tuy nhiên, đứng ở góc độ tích cực thì có thể hiểu rằng, đúng theo nhận định của thế giới, chúng ta đang đón được dòng vốn dịch chuyển, nhất là dòng vốn về công nghệ thông tin, công nghệ AI cũng như chip bán dẫn đang dịch chuyển về Việt Nam. Việt Nam đang đón dòng vốn đó để tiếp tục cho kỳ sản xuất sắp tới. Theo đó, toàn bộ phần vốn này sẽ được đưa vào tích lũy tài sản lưu động. Đây cũng là lý do vì sao tích lũy tài sản lưu động thời gian qua của chúng ta tăng gấp hai lần so với các kỳ trước.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế. (Ảnh: HNV)

Về mặt khai thác dòng vốn này một cách hiệu quả, tới đây, chúng ta cần phải tăng cường hoạt động sản xuất đồng thời kết nối để xuất khẩu cũng như tiêu thụ hàng hóa, tránh tồn kho hàng hóa.

Phóng viên: Thưa bà, trong quý IV (quý cuối năm), nhiệm vụ và giải pháp của chúng ta ra sao? Mục tiêu cụ thể đối với các ngành, lĩnh vực trong giai đoạn này cần đặt ra như thế nào?

Bà Nguyễn Thị Hương: Chúng ta đều biết rằng, mục tiêu tăng trưởng do Quốc hội đề ra rất cao. Như vậy, trong các tháng còn lại của cuối năm, chúng ta phải nỗ lực hết sức để đạt được mức tăng trưởng khoảng trên 12,5% (khoảng 12,5%). Đây là con số kỷ lục, rất khó khăn và thách thức trong bối cảnh hiện nay.

Tuy nhiên, chúng ta cũng còn các dư địa, nhất là việc thực hiện vốn đầu tư công những tháng cuối năm đang vào giai đoạn về đích và đã có những tín hiệu tích cực hơn.

Bên cạnh đó, chúng ta sẽ phải kết nối với thế giới để lưu thông được hàng hóa, cũng như tăng cường việc sản xuất nguyên liệu đầu vào ở trong nước để bảo đảm nền tảng đời sống của người dân, bảo đảm mức ổn định giá CPI vì CPI hiện nay có thể gọi là hết dư địa rồi. Chúng ta cần phải tăng cường ổn định mặt bằng giá, bảo đảm cân đối đối với các mặt hàng thiết yếu và tăng cường hoạt động tiêu thụ các sản phẩm trong nước, cũng như đối với hàng hóa xuất khẩu để giảm thiểu tình trạng nhập siêu trong những tháng cuối năm cũng như trong những tháng đầu năm tiếp theo.

Phóng viên: Theo bà, để triển khai được như vậy, chúng ta cần phải làm gì?

Bà Nguyễn Thị Hương: Với chức năng nhiệm vụ đặc thù của ngành thống kê chúng tôi, căn cứ trên số liệu thu thập được, Cục Thống kê đã tổng hợp đề xuất 8 nhóm giải pháp nhiệm vụ trọng tâm, đó là:

Một là, kiên định mục tiêu ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn, kiểm soát lạm phát, giá cả và ổn định thị trường; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả các chính sách tài khóa, tiền tệ. Theo dõi sát diễn biến kinh tế, chính trị thế giới nhất là căng thẳng tại khu vực Trung Đông và Ukraine, biến động giá dầu, chi phí vận tải, tỷ giá...; kịp thời cập nhật kịch bản tăng trưởng kinh tế cả nước và địa phương, kịch bản lạm phát. Điều hành giá xăng dầu linh hoạt, hiệu quả; định hướng tín dụng vào lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, đổi mới sáng tạo.

Hai là, tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản, phát triển chuỗi giá trị bền vững. Đồng thời, tăng cường kiểm soát dịch bệnh, phát triển chăn nuôi an toàn sinh học, quy mô tập trung và chuỗi giá trị gắn với ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số.

Ba là, thúc đẩy sản xuất công nghiệp theo hướng nâng cao năng lực cạnh tranh; chủ động quản trị rủi ro chuỗi cung ứng, đa dạng hóa nguồn cung và kiểm soát chi phí logistics; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục, mặt bằng và các điều kiện sản xuất, kinh doanh để đưa nhanh các năng lực sản xuất mới vào hoạt động; đẩy mạnh phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược, ưu tiên các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ lõi; bảo đảm an ninh năng lượng và đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của doanh nghiệp.

Bốn là, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công gắn với hạch toán kinh tế-xã hội, đánh giá hiệu quả đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và bảo đảm chất lượng các dự án, công trình quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, hạ tầng chiến lược, các công trình có sức lan tỏa cao, nhất là đường sắt, đường bộ, hàng không, năng lượng, nông nghiệp, hạ tầng số quốc gia, các chương trình mục tiêu quốc gia. Thu hút có chọn lọc các dự án đầu tư, ưu tiên công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số; đồng thời nâng cao hiệu quả liên kết giữa khu vực đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp trong nước nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh và sức chống chịu của nền kinh tế.

Chúng ta cũng còn các dư địa, nhất là việc thực hiện vốn đầu tư công những tháng cuối năm đang vào giai đoạn về đích và đã có những tín hiệu tích cực hơn. Cục trưởng Nguyễn Thị Hương.

Năm là, hỗ trợ và nâng cao năng lực xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước, thúc đẩy xuất khẩu bền vững, nâng cao giá trị gia tăng và đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng. Tận dụng hiệu quả các FTA, mở rộng thị trường xuất khẩu; nâng cao năng lực đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Phát triển dịch vụ logistics, giảm chi phí vận chuyển; hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa nông, lâm, thủy sản; kiểm soát nhập khẩu các mặt hàng trong nước đã sản xuất được.

Sáu là, tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình kích cầu tiêu dùng, khuyến mại và kết nối cung cầu nhằm thúc đẩy sức mua trong nước. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử, mở rộng hệ thống phân phối hiện đại và bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, góp phần ổn định thị trường và thúc đẩy tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng.

Bảy là, tiếp tục thúc đẩy phát triển du lịch và các ngành dịch vụ, khai thác hiệu quả tiềm năng thị trường trong nước và quốc tế. Tăng cường xúc tiến, quảng bá, đa dạng hóa và đổi mới sản phẩm du lịch, mở rộng thị trường khách quốc tế; nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường kết nối giao thông và hàng không, tạo thuận lợi cho khách du lịch, góp phần hoàn thành mục tiêu đón khách quốc tế năm 2026.

Tám là, tăng cường phòng, chống dịch bệnh, chủ động ứng phó thiên tai, mưa lũ, hạn hán, xâm nhập mặn; bảo đảm an toàn sản xuất nông nghiệp, phòng chống cháy rừng và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo ổn định và từng bước nâng cao đời sống thực chất của Nhân dân.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn bà!