Chủ động triển khai các nhiệm vụ đối ngoại và bảo đảm an ninh quốc gia

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, tại Hội nghị quán triệt Chương trình, Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính và Đảng ủy Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về triển khai thực hiện đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng (Nghị quyết số 06-NQ/TW) và Nghị quyết số 22-NQ/TW, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Chiến lược An ninh quốc gia (Nghị quyết số 22-NQ/TW) vừa diễn ra, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, cạnh tranh chiến lược gia tăng, việc triển khai đường lối đối ngoại của Đảng và Chiến lược An ninh quốc gia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp ngành Tài chính chủ động nắm bắt cơ hội, ứng phó với thách thức, góp phần nâng cao vị thế đất nước và thực hiện các mục tiêu phát triển.

Đối với Nghị quyết số 06-NQ/TW, Thứ trưởng Trần Quốc Phương yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là các đơn vị chủ trì, tiếp tục triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, nhất là trong lĩnh vực tài chính và đầu tư; thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế, phát huy thế mạnh của từng đối tác, hạn chế rủi ro phụ thuộc vào một số ít đối tác.

"Yêu cầu đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, đưa hoạt động đối ngoại thực sự trở thành động lực quan trọng trong thu hút nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển nhanh và bền vững; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, thúc đẩy phát triển trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do và thu hút đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam", Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh.

Về hội nhập quốc tế và đối ngoại đa phương, Thứ trưởng Bộ Tài chính đề nghị nâng cao đóng góp tại các diễn đàn kinh tế, tài chính khu vực và quốc tế như ASEAN, ASEAN+3, APEC, tiểu vùng Mê Công và Diễn đàn Kinh tế thế giới; tận dụng hiệu quả nguồn lực quốc tế, đồng thời giữ vững tính tự chủ, nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế, tăng cường dự báo rủi ro tài chính, quản lý hiệu quả nợ công và bảo đảm an toàn hệ thống.

Cùng với đó, Bộ Tài chính cần hoàn thiện cơ sở dữ liệu về các cam kết quốc tế, tăng cường nguồn lực, xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại có chuyên môn, ngoại ngữ tốt, nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược.

Đối với Nghị quyết số 22-NQ/TW về Chiến lược An ninh quốc gia, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, Kế hoạch của Đảng ủy Bộ Tài chính đã xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về bảo đảm an ninh kinh tế, năng lượng, nguồn nước, môi trường; chủ động phòng ngừa khủng hoảng kinh tế và ứng phó với chiến tranh thương mại.

Theo đó, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan xây dựng Chiến lược dự trữ quốc gia, bảo đảm khả năng ứng phó với khủng hoảng; đồng thời tham mưu chính sách về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, kiểm soát mua bán, sáp nhập, sàng lọc đầu tư và bảo đảm an ninh công nghệ, dữ liệu trong các ngành chiến lược. Thứ trưởng yêu cầu hoàn thành việc xây dựng các chiến lược, chính sách này chậm nhất trong quý II/2027.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính, ông Đỗ Văn Trường cho biết, việc ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW và Nghị quyết số 22-NQ/TW trong nhiệm kỳ này có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; đồng thời, đặt ra yêu cầu mới đối với Đảng bộ Bộ Tài chính trong việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện.

Theo ông Đỗ Văn Trường, đối với ngành Tài chính, công tác đối ngoại giữ vai trò quan trọng trong ngoại giao kinh tế, góp phần thu hút nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển và bảo đảm an ninh tài chính quốc gia. Do đó, yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp huy động nguồn lực tài chính bên ngoài, đa dạng hóa quan hệ hợp tác với các đối tác, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về các cam kết quốc tế trong lĩnh vực tài chính…

“Các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là các đơn vị chủ trì, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp trước Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và Bộ trưởng về kết quả thực hiện; kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền; đồng thời, yêu cầu mạnh yêu cầu chủ động, quyết liệt, không chờ đợi, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, tăng cường phối hợp để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao”, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề nghị.