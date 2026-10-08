Chủ động, trách nhiệm, hiệu quả quản lý hoạt động người nước ngoài
Sáng 8/10, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn chủ trì hội nghị tổng kết việc thực hiện Quyết định số 18/2017 và quán triệt, triển khai Quyết định số 63/2026 của UBND thành phố về quy chế phối hợp quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động và quản lý hoạt động đưa công dân Việt Nam ra nước ngoài.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/chu-dong-trach-nhiem-hieu-qua-quan-ly-hoat-dong-nguoi-nuoc-ngoai-421464.htm