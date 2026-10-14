Chủ động tìm cơ hội, nữ sinh Học viện Ngoại giao hướng tới chặng đường mới tại Pháp

Từ mong muốn hiểu thế giới đến lựa chọn của bản thân

Với Phương Nga, hành trình trải nghiệm quốc tế bắt đầu từ mong muốn khám phá những điều nằm ngoài giới hạn quen thuộc. Nga lựa chọn chủ động tìm kiếm cơ hội để thử sức, hiểu thêm về thế giới và khám phá bản thân.

Phương Nga (thứ ba, từ trái sang) tham gia Trại Thanh niên SEASAT 2026, tại Đài Loan.

Những học bổng, chương trình học tập và thực tập tại Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Đài Loan, Hồng Kông và Trung Quốc giúp Nga tiếp xúc với nhiều nền văn hóa, cách tư duy khác nhau. Qua đó, nữ sinh nhận ra sự khác biệt giữa các quốc gia/vùng lãnh thổ không chỉ đến từ lịch sử, văn hóa hay lợi ích, mà còn đặt ra câu hỏi về cách các bên tìm kiếm tiếng nói chung để hợp tác.

“Càng có cơ hội tiếp xúc với những môi trường quốc tế, mình càng nhận ra điều khiến mình thực sự say mê không chỉ là khám phá những vùng đất mới, mà là tìm hiểu cách con người kết nối, cách các quốc gia xây dựng quan hệ và cách sự thấu hiểu có thể trở thành nền tảng cho hợp tác”, Nga chia sẻ.

Mối quan tâm ấy dần được định hình qua những trải nghiệm nghề nghiệp. Khi thực tập tại Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam, Nga có cơ hội tiếp cận hoạt động đối ngoại từ góc nhìn của cơ quan đại diện nước ngoài. Tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng Kông (Trung Quốc), nữ sinh hiểu thêm về vai trò của cơ quan đại diện Việt Nam trong duy trì kết nối, thúc đẩy giao lưu và truyền tải hình ảnh đất nước ra bên ngoài. Trong khi đó, trải nghiệm tại UNICEF giúp Nga nhìn nhận hợp tác quốc tế từ góc độ phát triển, nơi hiệu quả của một sáng kiến còn phụ thuộc vào khả năng lắng nghe nhu cầu và tạo ra giá trị thực chất cho cộng đồng.

Những góc nhìn này tiếp tục được bồi đắp trong quá trình Nga làm việc tại Cục Ngoại vụ và Ngoại giao Văn hóa, Bộ Ngoại giao. Nữ sinh nhận ra, truyền thông đối ngoại không đơn thuần là quảng bá hình ảnh quốc gia, mà còn góp phần xây dựng lòng tin và tạo nền tảng cho hợp tác lâu dài. Theo Nga, người làm truyền thông đối ngoại cần hiểu bối cảnh, văn hóa và lợi ích của các bên. Đây cũng là lý do nữ sinh muốn kết hợp kiến thức Truyền thông Quốc tế với sự am hiểu về quan hệ quốc tế để theo đuổi lĩnh vực này.

Trưởng thành qua những cuộc gặp gỡ

Một trong những trải nghiệm đáng nhớ của Nga là khi đảm nhiệm vai trò Trợ lý Nghi thức tại Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), hỗ trợ Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres trong Lễ ký kết và Hội nghị Cấp cao Công ước Chống tội phạm mạng năm 2025, tại Hà Nội.

Phương Nga tại Hội nghị cấp cao Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, năm 2025, ở Hà Nội.

Trải nghiệm này giúp Nga tiếp cận gần hơn với hoạt động ngoại giao đa phương và nhận ra trách nhiệm đằng sau mỗi nhiệm vụ được giao. Trong một sự kiện quốc tế, sự chính xác trong nghi thức, khả năng phối hợp và việc nắm bắt bối cảnh đều đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tính kỷ luật. Qua đó, nữ sinh hiểu rằng, đằng sau những văn kiện quốc tế là quá trình phối hợp của nhiều chủ thể, trong đó mỗi công việc cụ thể đều góp phần bảo đảm hoạt động chung.

Một dấu mốc khác giúp Nga nhìn nhận rõ hơn về lĩnh vực mình theo đuổi là ASEAN Future Forum 2026, tại Hà Nội. Được lựa chọn tham dự với tư cách đại biểu trẻ, đại diện sinh viên Học viện Ngoại giao, Nga có cơ hội theo dõi các cuộc thảo luận về vấn đề khu vực, quốc tế và đối thoại trực tiếp với các nhà lãnh đạo cấp cao.

Đặc biệt, cuộc gặp lại Đại sứ Nguyễn Phương Nga, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, để lại cho nữ sinh nhiều suy ngẫm. Trước đó, Nga từng học lớp do cô giảng dạy về kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục trong công việc ngoại giao. Những bài học giúp Nga hiểu rằng, đằng sau mỗi tuyên bố đối ngoại là quá trình cân nhắc bối cảnh chiến lược, lợi ích quốc gia và thông điệp cần truyền tải.

Khi gặp lại cô tại diễn đàn, Nga nhận ra sự khác biệt giữa việc học về quan hệ quốc tế và trực tiếp tham gia một không gian đối thoại. Theo nữ sinh, điều quan trọng không chỉ là trình bày quan điểm mà còn phải hiểu vấn đề đủ sâu để đặt câu hỏi có ý nghĩa, lắng nghe những góc nhìn khác biệt và xác định mình có thể đóng góp điều gì cho cuộc trao đổi. Với Nga, cơ hội tham dự một diễn đàn cấp cao không chỉ là sự ghi nhận mà còn đi kèm trách nhiệm học hỏi, suy nghĩ độc lập và đại diện cho góc nhìn của thế hệ mình một cách có cơ sở.

Đi xa hơn trên hành trình đã chọn

Nga quan tâm đến các cấu trúc chính trị, lợi ích chiến lược và động lực quyền lực đứng sau quyết định của một quốc gia. Mối quan tâm này mở rộng định hướng học tập từ Truyền thông Quốc tế sang nghiên cứu chính trị và phân tích chính sách.

Nguyễn Thị Phương Nga hướng tới những chặng đường học tập mới, tiếp tục mở rộng hiểu biết về chính trị và quan hệ quốc tế.

Năm 2027, Nga sẽ theo học chương trình trao đổi tại Sciences Po Paris, Pháp, sau khi vượt qua các vòng tuyển chọn cạnh tranh để trở thành một trong năm sinh viên Học viện Ngoại giao được lựa chọn tham gia chương trình. Tại đây, nữ sinh định hướng chuyên sâu về Chính trị học, tập trung nghiên cứu chính trị Bắc Mỹ và các động lực chiến lược định hình quan hệ quốc tế.

Nga kỳ vọng, môi trường học thuật tại đây sẽ giúp mình tiếp cận các vấn đề chính trị bằng phương pháp nghiên cứu chặt chẽ hơn, thông qua tư duy so sánh, tranh luận học thuật và tiếp xúc với những quan điểm khác biệt. Nữ sinh muốn tìm hiểu chính trị Bắc Mỹ trong mối tương quan với các khu vực khác, đặc biệt là các quốc gia thuộc phương Nam toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Nga cũng mong muốn tìm hiểu văn hóa Pháp, kết nối với bạn bè quốc tế và chia sẻ góc nhìn của người trẻ Việt Nam về Đông Nam Á.

Sau kỳ trao đổi, nữ sinh hy vọng có nền tảng kiến thức sâu hơn về chính trị Bắc Mỹ, phát triển năng lực nghiên cứu độc lập và hình thành góc nhìn so sánh rộng hơn về quan hệ quốc tế. Xa hơn, Nga muốn kết nối kiến thức Truyền thông Quốc tế với nghiên cứu chính trị và phân tích chính sách trong chặng đường nghề nghiệp.

Với Nga, giá trị của trải nghiệm quốc tế nằm ở cách mỗi môi trường góp phần hình thành tư duy và ý thức trách nhiệm, từ đó giúp nữ sinh từng bước xây dựng hướng đi gắn với sự thấu hiểu, đối thoại và hợp tác giữa Việt Nam với thế giới.

Ảnh: NVCC