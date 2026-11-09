Chủ động tiêu úng, bảo vệ cây trồng vụ đông

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, chỉ đạo công tác tiêu úng.

Qua kiểm tra tại một số tuyến sông, kênh tiêu chính thuộc địa bàn các huyện Hoằng Hóa, Hậu Lộc và Nga Sơn (cũ) cho thấy, sau khi được quan tâm nạo vét, khơi thông dòng chảy nên dù lưu lượng nước lớn, hệ thống tiêu thoát nước vẫn cơ bản thông suốt, không xảy ra tình trạng ách tắc do bèo, rác.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, chỉ đạo công tác tiêu úng tại xã Hoằng Hóa.

Đối với sản xuất nông nghiệp, tại các xã Hậu Lộc, Hoa Lộc và Ba Đình diện tích cây trồng vụ đông bị ngập úng không lớn, chủ yếu tập trung tại những vùng đồng trũng thấp, có khả năng tự tiêu thoát nước chậm.

Các địa phương đang huy động nhân lực, phương tiện, kết hợp vận hành hệ thống máy bơm để khẩn trương tiêu nước, bảo vệ diện tích cây trồng.

Xã Ba Đình huy động máy bơm tiêu nước tại những khu vực bị ngập.

Trước diễn biến thời tiết còn phức tạp, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, thống kê diện tích còn ngập úng; duy trì hoạt động của các trạm bơm, chủ động điều tiết và tiêu thoát nước kịp thời. Đồng thời, thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, mực nước trên đồng ruộng để có phương án ứng phó phù hợp, không để tình trạng ngập úng kéo dài gây thiệt hại cho cây trồng.