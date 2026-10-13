Chủ động tiếp cận tiện ích số trong lĩnh vực giao thông

Thông qua các ứng dụng như: VNeID, VNeTraffic và cổng dịch vụ công, người dân có thể tra cứu thông tin vi phạm, sử dụng giấy tờ điện tử theo quy định, thực hiện thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe, đăng ký xe trực tuyến. Thanh toán không dùng tiền mặt cũng góp phần tiết kiệm thời gian, hạn chế sai sót trong quá trình giao dịch.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố, từ ngày 15-12-2025 đến 31-8-2026, đơn vị cùng công an các xã, phường đã tiếp nhận gần 48 ngàn hồ sơ cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe. Trong đó, Phòng CSGT tiếp nhận gần 34 ngàn hồ sơ, với hơn 26 ngàn hồ sơ được thực hiện qua môi trường số.

Để hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích, lực lượng CSGT tăng cường hướng dẫn cài đặt, sử dụng VNeTraffic tại các điểm sát hạch lái xe, cơ sở đào tạo và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Mã QR hướng dẫn thủ tục, thông tin địa điểm tiếp nhận hồ sơ và đường dẫn dịch vụ công cũng được triển khai, giúp người dân thuận tiện tra cứu, thực hiện thủ tục.

Bên cạnh sự hỗ trợ của cơ quan chức năng, người dân cần chủ động bảo vệ dữ liệu cá nhân, chỉ tải ứng dụng từ nguồn chính thức, kiểm tra kỹ thông tin trước khi thanh toán và cảnh giác với các đường dẫn, cuộc gọi giả mạo cơ quan chức năng nhằm chiếm đoạt tài sản.