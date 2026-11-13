Chủ động tiếp cận các giải pháp truy xuất nguồn gốc sẽ mang lại lợi thế cho doanh nghiệp Việt

Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) vừa phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) tổ chức sự kiện về truy xuất nguồn gốc và hộ chiếu sản phẩm số. Sự kiện tập trung cập nhật những yêu cầu mới của thị trường trong nước và quốc tế đối với truy xuất nguồn gốc, quản lý dữ liệu và hộ chiếu sản phẩm số.

Ông Nguyễn Đức Trung - Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể phát biểu tại sự kiện

Tại sự kiện, ông Nguyễn Đức Trung - Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) cho biết, hiện nay, tại các thị trường phát triển, khả năng truy xuất nguồn gốc, xác minh thông tin sản phẩm và minh bạch quá trình sản xuất đang trở thành những tiêu chí quan trọng. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam phải chủ động thích ứng, nâng cao năng lực quản trị dữ liệu, đáp ứng các quy định về quy tắc xuất xứ và tiêu chuẩn mới để duy trì, mở rộng thị trường xuất khẩu.

Bà Sita Zimpel - Giám đốc Dự án ASEAN SUCCESS, GIZ Việt Nam cũng cho rằng, thương mại quốc tế đang bước vào giai đoạn xuất hiện ngày càng nhiều yêu cầu mới bên cạnh các chính sách ưu đãi thuế quan truyền thống. Do đó, để tiếp cận khách hàng và mở rộng hoạt động kinh doanh xuyên biên giới, doanh nghiệp cần có khả năng cung cấp dữ liệu đáng tin cậy. Theo đó, doanh nghiệp cần chứng minh nguồn gốc, đặc tính và quy trình sản xuất của hàng hóa. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng niềm tin giữa doanh nghiệp, đối tác thương mại và người tiêu dùng.

Bà Sita Zimpel - Giám đốc Dự án ASEAN SUCCESS phát biểu tại sự kiện

Bà Sita Zimpel đánh giá, Việt Nam có nhiều lợi thế nhờ mạng lưới hiệp định thương mại tự do rộng khắp, trong đó có Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA). Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả các cơ hội từ hội nhập, doanh nghiệp cần quan tâm hơn đến việc đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu minh bạch dữ liệu và truy xuất nguồn gốc để có thể đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa, từ đó có thể được áp dụng các ưu đãi thuế quan tương ứng.

Trong bối cảnh đó, hộ chiếu sản phẩm số được xem là một trong những công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp cung cấp thông tin về sản phẩm, chứng minh khả năng tuân thủ các quy định và thích ứng với những yêu cầu mới tại các thị trường có tiêu chuẩn cao như Liên minh châu Âu (EU).

Từ những yêu cầu đặt ra đối với hoạt động sản xuất và thương mại quốc tế, sự kiện đã dành thời lượng trao đổi chuyên sâu về khả năng đáp ứng của các hệ thống truy xuất nguồn gốc hiện nay, những khoảng trống công nghệ cần giải quyết và cơ hội tham gia của doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam.

Các nội dung trao đổi cũng hướng tới việc nhận diện những hạn chế của hệ thống truy xuất nguồn gốc hiện có, từ khả năng thu thập, chuẩn hóa và kết nối dữ liệu đến yêu cầu bảo đảm tính chính xác, minh bạch và khả năng chia sẻ thông tin giữa các chủ thể trong chuỗi cung ứng.

Tại sự kiện, các diễn giả cho rằng, trong xu thế chuyển đổi số và phát triển bền vững, khả năng quản lý, khai thác và minh bạch dữ liệu sản phẩm đang dần trở thành một lợi thế cạnh tranh quan trọng. Chủ động tiếp cận các giải pháp truy xuất nguồn gốc sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu thị trường, củng cố niềm tin của đối tác và mở rộng cơ hội tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.