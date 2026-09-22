Chủ động tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị trong ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét

Công điện nêu rõ: Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 21-9 đến 24-9-2026, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nam Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 150mm-250mm/đợt, cục bộ có nơi trên 400mm/đợt, nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 100mm/3giờ); nguy cơ gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp, ảnh hưởng đến các hoạt động giao thông, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh, các hoạt động kinh tế - xã hội và an toàn đê điều.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, để chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá; Cục Tổ chức đề nghị cơ quan chính trị các cơ quan, đơn vị tham mưu với cấp ủy, người chỉ huy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Hướng dẫn của Tổng cục Chính trị: Số 155/HD-CT ngày 16-1-2026 về CTĐ, CTCT trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn năm 2026; số 1680/HD-CT ngày 16-5-2025 về CTĐ, CTCT trong thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo; số 3723/CT-TC ngày 22-9-2025 về tiến hành CTĐ, CTCT trong các tình huống, nhiệm vụ đột xuất, khẩn cấp; các công điện của Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ Tổng Tham mưu về chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá; vận dụng những kinh nghiệm trong ứng phó, khắc phục hậu quả bão, mưa lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất... và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trong những năm vừa qua để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Cầu bê tông Suối Cát tại thôn Phú Thuận, xã D'Ran, tỉnh Lâm Đồng bị xói lở do mưa lớn. Ảnh: VŨ ĐÌNH ĐÔNG

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã D’Ran (tỉnh Lâm Đồng) hướng dẫn người và phương tiện không di chuyển qua cầu Suối Cát, xã D'ran vì sạt lở.

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các lực lượng và nhân dân; xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chống biểu hiện chủ quan, đơn giản, ngại khó khăn, gian khổ, thoái thác nhiệm vụ. Duy trì nghiêm các chế độ ứng trực ở các cấp; thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình diễn biến thời tiết để ứng phó kịp thời, hiệu quả; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, doanh trại, kho tàng, vũ khí, trang bị tại đơn vị và các lực lượng, phương tiện khi thực hiện nhiệm vụ. Chủ động rà soát các kế hoạch, phương án ứng phó; chuẩn bị lực lượng, phương tiện để hỗ trợ chính quyền và người dân ứng phó kịp thời, hiệu quả tình huống xảy ra; bảo đảm đầy đủ vật chất, phương tiện hậu cần, kỹ thuật phục vụ công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt và tìm kiếm cứu nạn; phát huy tốt vai trò ban chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp, phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống.

Đề nghị Cục Chính trị các Quân khu 4, 5, 7, 9 chỉ đạo bộ chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố phối hợp với các đơn vị của Bộ đứng chân trên địa bàn tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát các kế hoạch, phương án ứng phó, kiểm tra các khu vực trọng điểm thiên tai, khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, ngập lụt, chia cắt, cô lập, sạt lở đất đá, các tuyến đê, kè, hồ, đập xung yếu; khu vực có nguy cơ lũ lụt, lốc xoáy và gió giật mạnh, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, bờ suối, khu vực trũng thấp dễ ngập úng; vùng sâu, vùng hẻo lánh, cách trở, hỗ trợ địa phương di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, các biện pháp bảo vệ nhà cửa, trụ sở, trường học, kho tàng... Giám sát chặt chẽ hoạt động của các phương tiện, nhất là tàu, thuyền du lịch hoạt động trên các vịnh, khu vực ven biển, đảo; duy trì thông tin liên lạc, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Duy trì chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật; thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách. Khi có tình huống xảy ra, phối hợp chỉ đạo, điều hành, tổ chức tốt lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả với khả năng cao nhất, thời gian nhanh nhất, hiệu quả nhất; tập trung sửa chữa nhà cửa, trường học, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân.