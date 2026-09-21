Chủ động tích nước hồ chứa, không để ảnh hưởng an toàn công trình

Vận hành điều tiết xả tại các hồ chứa nhằm hạ mực nước đón lũ, bảo vệ an toàn công trình và bảo đảm tối đa tính mạng, tài sản của nhân dân. Ảnh: Công Tường-TTXVN

Ngày 21/9, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã có công điện số 17/CĐ-TL-ATĐ về việc bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đề phòng ngập lụt, úng cho sản xuất nông nghiệp, thiếu nước sinh hoạt nông thôn do ảnh hưởng của mưa lớn ở các tỉnh, thành phố Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hoà, Lâm Đồng và Nam Bộ.

Trước diễn biến mưa lớn của các tỉnh, thành phố trên, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi đề nghị các địa phương, đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo khí tượng thủy văn, mưa lũ; thường xuyên kiểm tra an toàn công trình, nhất là các công trình trọng điểm, hồ chứa và công trình cấp nước sạch nông thôn có nguy cơ xảy ra sự cố.

Các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc văn bản số 54/BCĐ-BNNMT ngày 20/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá.

Đối với các hồ chứa thủy lợi đang thi công, cần đặc biệt lưu ý an toàn tại các công trình dưới sâu, công trình ngầm, công trình dẫn dòng; chủ động phương án bảo đảm an toàn cho người, máy móc và thiết bị thi công. Các hồ chứa đang khai thác nhưng bị hư hỏng, xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn phải có biện pháp hạn chế hoặc không tích nước; tổ chức cảnh báo, trực gác, cấm hoặc hạn chế đi lại tại khu vực nguy hiểm và bố trí lực lượng, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”.

Cục cũng yêu cầu rà soát, khoanh vùng diện tích cây trồng có nguy cơ bị ngập, úng; chủ động phương án tiêu nước phù hợp với diễn biến mưa và năng lực của hệ thống công trình thủy lợi. Trước khi xảy ra mưa lớn, cần bơm tiêu nước đệm trong hệ thống thủy lợi phù hợp với dự báo để giảm nguy cơ ngập úng.

Khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt, các công trình thủy lợi phải được vận hành tối đa năng lực để tiêu nước, ưu tiên giảm ngập cho khu vực dân cư, khu công nghiệp, vùng trũng thấp và diện tích cây trồng có giá trị kinh tế cao.

Đối với các hồ chứa đang có dung tích trữ thấp hoặc đã đến thời gian được phép tích nước, các đơn vị cần rà soát, cập nhật kế hoạch và từng bước tích nước phù hợp với dự báo mưa. Việc này nhằm tận dụng nguồn nước, nâng cao khả năng chủ động phòng, chống hạn hán, thiếu nước trong mùa khô chịu ảnh hưởng của El Nino. Tuy nhiên, Cục Quản lý và Xây dựng công trình cũng lưu ý việc tích nước phải tuyệt đối bảo đảm an toàn công trình và không gây xả lũ bất thường.

Đối với các hồ chứa có cửa van xả lũ, các đơn vị phải chủ động chuẩn bị các kịch bản vận hành, không để xảy ra xả lũ bất thường gây mất an toàn vùng hạ du. Trước khi hồ xả lũ hoặc khi có nguy cơ xảy ra sự cố phải thực hiện nghiêm túc việc cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du, đồng thời bảo đảm an toàn công trình và chủ động tích nước khi điều kiện cho phép.

Bên cạnh đó, các đơn vị cấp nước sạch nông thôn được yêu cầu tuyên truyền, hướng dẫn người dân các giải pháp thu, trữ và xử lý nước đơn giản trong trường hợp thiếu nước sạch; sử dụng nước tiết kiệm, an toàn, hiệu quả và chủ động tích trữ nước tại hộ gia đình để bảo đảm nhu cầu sinh hoạt khi xảy ra sự cố.

Trong thời gian có mưa, lũ, các đơn vị phải tổ chức trực ban 24/24 giờ, bố trí lực lượng thường trực tại những công trình có nguy cơ xảy ra sự cố để kịp thời xử lý các tình huống bất thường ngay từ giờ đầu, triển khai phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lớn gây ra.

Theo bản tin lúc 9 giờ ngày 21/9 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 21 đến 22/9, khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 60-130 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm.

Từ chiều 21/9 đến hết đêm 22/9, phía Tây tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Lâm Đồng và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 60-130 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Đáng chú ý, khu vực có nguy cơ xảy ra mưa với cường độ lớn, trên 100 mm trong 3 giờ.

Từ ngày 23 đến hết ngày 24/9, phía Đông tỉnh Gia Lai, các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 60-120 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Tổng lượng mưa cả đợt tại các khu vực này, tính từ chiều 21 đến hết ngày 24/9, phổ biến 120-250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm.