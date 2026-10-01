Chủ động, tích cực trợ giúp pháp lý cho người có công

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Cà Mau đã tiếp nhận và thực hiện TGPL 211 vụ việc liên quan đến người có công với cách mạng. Trong đó, 176 vụ việc tham gia tố tụng, 4 vụ việc đại diện ngoài tố tụng, số còn lại là tư vấn pháp luật.

Đằng sau những con số này là nhiều vụ việc phát sinh từ đời sống, khi người có công cần được hướng dẫn để hiểu và thực hiện đúng các quy định pháp luật.

Kịp thời hỗ trợ giải quyết vụ việc

Tại Chi hội Cựu chiến binh ấp Sở Tại, Xã Lương Thế Trân, câu chuyện bắt đầu từ một khoản quỹ được các hội viên đóng góp qua nhiều năm.

Quỹ “Nấm mồ đồng đội” được lập để hỗ trợ hội viên khi hữu sự. Khoản tiền được giao cho một hội viên quản lý, nhưng sau khi người này qua đời, gia đình không bàn giao lại số tiền cho chi hội, từ đó phát sinh tranh chấp. Sau nhiều lần trao đổi nhưng không thống nhất, các hội viên quyết định khởi kiện để đòi lại khoản tiền quỹ chung.

Ông Lê Thanh Tuấn, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp Sở Tại, cho biết: “Đây là khoản tiền do từng hội viên đóng góp, nên chi hội làm đơn khởi kiện, đề nghị Toà án giải quyết, trả lại số tiền này cho chi hội để tiếp tục sử dụng đúng mục đích”.

Trợ giúp viên pháp lý tỉnh (người thứ ba từ trái sang) gặp gỡ, trao đổi, hỗ trợ pháp lý cho hội viên cựu chiến binh ấp Sở Tại, Xã Lương Thế Trân.

Với những hội viên không có chuyên môn pháp luật, việc chuyển từ một tranh chấp trong nội bộ sang quy trình tố tụng không đơn giản. Chi hội phải chuẩn bị đơn, tài liệu và thực hiện các thủ tục liên quan.

Ông Nguyễn Hoàng Thống, Trưởng ấp Sở Tại, cho biết, sau khi chi hội bàn bạc, tham khảo ý kiến chi bộ và Ban Nhân dân ấp, các hội viên thống nhất khởi kiện. Trong quá trình này, Trung tâm TGPL hướng dẫn các bước cần thiết. Từ việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục đến tham gia tố tụng, trợ giúp viên pháp lý đồng hành cùng các hội viên trong quá trình giải quyết vụ việc. Kết quả, Toà án tuyên trả hơn 60 triệu đồng cho Chi hội Cựu chiến binh ấp Sở Tại.

Nhìn lại quá trình khởi kiện, ông Lê Thanh Tuấn chia sẻ: “Được cán bộ Trung tâm TGPL hướng dẫn tận tình, chúng tôi hiểu rõ hơn vấn đề cần khởi kiện, thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật. Vụ việc kéo dài khá lâu, nhưng nhờ sự hỗ trợ của Trung tâm, chúng tôi từng bước hiểu và biết cách giải quyết”.

Đồng hành từ cơ sở

Không phải người có công khi gặp vướng mắc pháp luật cũng biết mình thuộc diện được TGPL hoặc biết tìm đến đâu để được hỗ trợ. Vì vậy, bên cạnh tiếp nhận vụ việc tại Trung tâm, hoạt động TGPL được triển khai tại cơ sở.

Thông tin về chính sách TGPL, trong đó có quy định TGPL đối với người có công với cách mạng, được Trung tâm đưa đến các khóm, ấp thông qua các buổi truyền thông, tư vấn pháp luật.

Trợ giúp viên pháp lý thuộc Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Cà Mau đồng hành cùng đại diện gia đình người có công tại phiên toà để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp.

Bên cạnh truyền thông, các trợ giúp viên pháp lý còn trực tiếp đến các khóm, ấp để tư vấn và tiếp nhận những vụ việc người dân yêu cầu. Qua đó, người có công có thêm thông tin về quyền được TGPL và cách thức tiếp cận dịch vụ pháp lý khi phát sinh vướng mắc.

Ông Dương Chí Nguyện, Phó Giám đốc Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Cà Mau, thông tin: “Trung tâm đã triển khai nhiều hoạt động TGPL cho người thuộc diện được TGPL, trong đó có người có công với cách mạng. Trung tâm tổ chức các buổi truyền thông về TGPL tại cơ sở, qua đó tạo điều kiện để người có công tiếp cận và thụ hưởng dịch vụ TGPL miễn phí khi có nhu cầu”.

Theo Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh, các vụ việc người có công yêu cầu hỗ trợ pháp lý tập trung ở nhiều lĩnh vực như tranh chấp dân sự, đất đai, thừa kế và một số vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp. Vì vậy, việc đưa thông tin về cơ sở giúp người thuộc diện được TGPL biết nơi liên hệ và được hướng dẫn khi phát sinh vụ việc.

“Thời gian tới, Trung tâm sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan để tiếp nhận, thực hiện các vụ việc TGPL, tạo điều kiện để người có công thuộc diện được TGPL tiếp cận dịch vụ pháp lý kịp thời. Đồng thời, Trung tâm tiếp tục nâng cao trình độ, kỹ năng của đội ngũ thực hiện TGPL, cung cấp dịch vụ TGPL miễn phí chất lượng, đúng quy định”, ông Dương Chí Nguyện chia sẻ.

Về thủ tục, ông Dương Chí Nguyện, Phó Giám đốc Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Cà Mau, hướng dẫn: Người có công với cách mạng khi gặp khó khăn, vướng mắc về pháp luật có thể trực tiếp hoặc thông qua người thân yêu cầu TGPL. Hồ sơ gồm đơn yêu cầu, giấy tờ chứng minh thuộc diện được TGPL và các giấy tờ liên quan đến vụ việc.