Chủ động thực thi - Khơi thông nguồn lực: Hải Phòng trước vận hội trở thành trung tâm logistics quốc tế

“Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho những doanh nghiệp đầu tư nghiêm túc, dài hạn và bền vững tại Việt Nam”, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định tại Diễn đàn (Ảnh: Minh Phạm)

Kỳ 1: Hải Phòng: Từ cửa ngõ Hàng hải đến cực tăng trưởng Logistics Quốc gia

Nghị quyết số 27-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới không chỉ mở ra một tư duy phát triển mới cho vùng Đồng bằng sông Hồng mà còn đặt Hải Phòng vào một vị thế hoàn toàn khác. Từ vai trò thành phố cảng, trung tâm công nghiệp của miền Bắc, Hải Phòng đang được định vị là cửa ngõ hàng hải quốc tế, trung tâm logistics của cả vùng và là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế quốc gia. Những thông điệp xuyên suốt tại Diễn đàn Logistics Vùng lần thứ VII năm 2026 cho thấy một cơ hội lịch sử đang mở ra, đồng thời cũng đặt lên vai thành phố cảng những yêu cầu chưa từng có về năng lực tổ chức không gian phát triển mới.

Ông Hồ Quốc Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ tham dự Diễn đàn Logistics Vùng lần thứ VII năm 2026 tổ chức tại Hải Phòng (ảnh: Minh Phạm)

Khi Trung ương mở ra không gian phát triển mới

Có một điểm chung trong hầu hết các tham luận quan trọng tại Diễn đàn Logistics Vùng lần thứ VII năm 2026 tổ chức tại Hải Phòng, đó là logistics không còn được nhìn nhận như một ngành dịch vụ hỗ trợ đơn thuần mà đang được đặt vào trung tâm của chiến lược phát triển quốc gia.

Điều này xuất phát từ sự thay đổi căn bản trong tư duy phát triển mà Trung ương đang triển khai thông qua hàng loạt nghị quyết chiến lược mới ban hành trong năm 2026.

Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại diễn đàn (Ảnh: Minh Phạm)

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Ngọc Tuấn cho rằng Đồng bằng sông Hồng được xác định là vùng dẫn dắt quá trình cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng của cả nước. Không gian phát triển mới sẽ không còn được tổ chức theo địa giới hành chính mà theo các hành lang kinh tế, các cực tăng trưởng và chuỗi giá trị liên kết vùng. Đó là một sự thay đổi rất lớn về tư duy.

Nếu trước đây mỗi địa phương chủ yếu phát triển dựa trên lợi thế riêng thì nay các địa phương được đặt trong một hệ sinh thái phát triển thống nhất. Giá trị không còn nằm ở từng địa phương riêng lẻ mà nằm ở khả năng kết nối giữa các địa phương, giữa sản xuất với thị trường, giữa doanh nghiệp với hệ thống hạ tầng và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) (ảnh: Minh Phạm)

Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng nhận định, Nghị quyết 27-NQ/TW đã chính thức đặt nền móng cho quá trình chuyển đổi từ tư duy phát triển kinh tế địa phương sang tư duy phát triển không gian kinh tế vùng thống nhất. Trong cấu trúc đó, mỗi địa phương được phân vai theo lợi thế và chức năng riêng trong chuỗi giá trị chung.

Đối với Đồng bằng sông Hồng, đây không chỉ là vùng kinh tế lớn nhất cả nước mà còn là khu vực được giao sứ mệnh dẫn dắt tăng trưởng trong giai đoạn mới.

Những hành lang kinh tế chiến lược như Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh hay hành lang ven biển Ninh Bình - Hưng Yên - Hải Phòng - Quảng Ninh được xác định là những không gian phát triển mới, nơi tập trung các hoạt động sản xuất, thương mại, đổi mới sáng tạo và logistics.

Trong cấu trúc đó, Hải Phòng nổi lên như một mắt xích đặc biệt quan trọng. Không phải ngẫu nhiên mà hầu hết các tham luận tại diễn đàn đều nhắc đến Hải Phòng như cửa ngõ hàng hải quốc tế của vùng Đồng bằng sông Hồng.

Bởi xét trên bản đồ kinh tế quốc gia hiện nay, Hải Phòng là địa phương hội tụ đầy đủ các loại hình giao thông gồm đường biển, đường bộ, đường sắt, đường hàng không và đường thủy nội địa. Đây cũng là địa phương đang sở hữu hệ thống cảng biển lớn nhất miền Bắc, kết nối trực tiếp với các tuyến vận tải quốc tế.

Chính lợi thế đặc biệt đó đã đưa Hải Phòng từ vị trí trung tâm công nghiệp - cảng biển trở thành trung tâm logistics của cả vùng.

Hải Phòng trước cơ hội lịch sử để bứt phá

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu khẳng định logistics đang trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng nhất của thành phố.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu phát biểu (Ảnh: Minh Phạm)

Trong giai đoạn 2021-2025, ngành logistics Hải Phòng duy trì tốc độ tăng trưởng trên 10% mỗi năm, đóng góp khoảng 11,5% GRDP thành phố. Sản lượng hàng hóa qua cảng biển liên tục tăng trưởng, tạo nền tảng quan trọng cho hoạt động xuất nhập khẩu và thu hút đầu tư.

Những con số đó không chỉ phản ánh sự phát triển của riêng ngành logistics mà còn cho thấy vai trò ngày càng lớn của Hải Phòng trong nền kinh tế quốc gia.

Đặc biệt, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ sau nhiều biến động địa chính trị và thương mại quốc tế, lợi thế của Hải Phòng càng trở nên nổi bật.

Theo đánh giá của Tổng Giám đốc FIATA Stéphane Graber, khác với nhiều trung tâm trung chuyển hàng hóa trong khu vực, Hải Phòng không chỉ có cảng biển mà còn sở hữu vùng hậu phương công nghiệp rộng lớn. Thành phố kết nối trực tiếp với các trung tâm sản xuất điện tử, công nghệ cao, công nghiệp chế tạo của miền Bắc và các hành lang thương mại hướng tới khu vực Nam Trung Quốc.

Đây chính là nguồn hàng ổn định mà nhiều cảng trung chuyển quốc tế khác không có được.

Trong khi đó, Chủ tịch Hiệp hội Logistics Hải Phòng Trần Tiến Dũng cho biết cụm cảng Hải Phòng hiện đã hình thành hệ thống hạ tầng logistics quy mô lớn với hàng chục bến cảng, trung tâm logistics, kho ngoại quan và các tuyến vận tải quốc tế kết nối trực tiếp tới Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Trung Đông và Ấn Độ.

Việc cảng nước sâu Lạch Huyện liên tục mở rộng cùng các dự án chiến lược như cảng Nam Đồ Sơn, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng hay Khu thương mại tự do Hải Phòng đang mở ra dư địa phát triển rất lớn cho thành phố.

Tuy nhiên, cơ hội càng lớn thì áp lực càng lớn bởi mục tiêu đặt ra hiện nay không còn dừng ở việc xây dựng một thành phố cảng hiện đại. Điều Hải Phòng đang hướng tới là trở thành trung tâm logistics quốc tế của miền Bắc, một đầu mối tổ chức chuỗi cung ứng và kết nối thương mại của cả vùng Đồng bằng sông Hồng với thế giới. Đó là mục tiêu đòi hỏi sự chuyển biến đồng bộ từ quy hoạch, hạ tầng, thể chế đến nguồn nhân lực và chất lượng quản trị.

Nhưng trước khi nghĩ tới vị thế trung tâm logistics quốc tế, Hải Phòng sẽ phải giải quyết hàng loạt điểm nghẽn đang tồn tại phía sau những con số tăng trưởng ấn tượng.

Đây cũng là bài toán lớn được đặt ra tại Diễn đàn Logistics Vùng lần thứ VII năm 2026: làm thế nào để khơi thông những nguồn lực còn đang bị cản trở, biến lợi thế địa lý thành năng lực cạnh tranh thực sự và tạo động lực bứt phá cho thành phố trong giai đoạn phát triển mới.

(Còn tiếp Kỳ 2: Khơi thông nguồn lực - Điểm nghẽn nằm ở đâu?)