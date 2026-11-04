Chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Vĩnh Tường phối hợp với Bí thư chi bộ, Trưởng thôn tới thăm hỏi, động viên gia đình có thanh niên tình nguyện tham gia nhập ngũ năm 2027.

Sau khi kiện toàn tổ chức, Ban CHQS xã Vĩnh Tường đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ CHQS tỉnh, Đảng ủy, UBND xã để xây dựng kế hoạch công tác QSĐP, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng - an ninh (QPAN) và công tác tuyển quân...; đồng thời tham mưu với Bộ CHQS tỉnh phê duyệt triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác QSĐP sát với tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân vững mạnh; thực hiện hiệu quả công tác giáo dục QPAN cho các đối tượng theo đúng quy định; tổ chức huấn luyện và các phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ mục tiêu; tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Bên cạnh đó, duy trì nghiêm các chế độ trực nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, thực hiện nghiêm túc huấn luyện; chấn chỉnh kịp thời những sai sót trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Ban CHQS xã thường xuyên phối hợp với các lực lượng nắm chắc địa bàn, phân công cán bộ chỉ huy, trợ lý đến các thôn hướng dẫn, đôn đốc cơ sở thực hiện nhiệm vụ quốc phòng; rà soát, củng cố xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo hướng tinh giản, chất lượng; rà soát việc đăng ký quản lý quân dự bị động viên chặt chẽ; sắp xếp biên chế lực lượng dự bị động viên cho các khu vực đảm bảo chỉ tiêu quân số; việc điều động quân số tham gia huấn luyện diễn tập và kiểm tra sẵn sàng động viên đều đạt chỉ tiêu.

Công tác Đảng, công tác chính trị được duy trì nền nếp; việc nhận xét đánh giá cán bộ, đảng viên được thực hiện thường xuyên, qua đó kịp thời biểu dương những việc làm tốt, hiệu quả thiết thực. Việc đề nghị phong quân hàm, nâng lương cho cán bộ, sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp đảm bảo kịp thời, đúng chế độ chính sách. Công tác kỹ thuật được chú trọng, vũ khí, thiết bị được bảo quản, bảo dưỡng đúng quy định, phục vụ tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cũng như tuần tra canh gác giữ gìn QPAN. Đồng thời, Ban CHQS xã phối hợp chặt chẽ với Công an xã trong công tác quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Nhận thức công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ có vai trò quan trọng, Ban CHQS xã chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch triển khai đúng quy trình, thủ tục và nguyên tắc. Công tác tuyển quân năm 2026 đạt 100% chỉ tiêu giao với chất lượng văn hóa và sức khỏe đạt cao. Công tác khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2027 được chuẩn bị chu đáo, đúng quy trình, đảm bảo các tiêu chuẩn, lực lượng dư theo quy định. Công tác quản lý quân nhân dự bị được củng cố; quản lý vũ khí, trang bị, hậu cần - kỹ thuật đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân được duy trì hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ QPAN tại địa phương, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện. Công tác phối hợp thực hiện chính sách hậu phương quân đội, chính sách đối với thương binh, liệt sĩ, người có công, thăm hỏi, động viên gia đình có thanh niên tình nguyện tham gia nhập ngũ... được quan tâm, Ban CHQS xã tham mưu với Hội đồng chính sách xã tổ chức xét duyệt và đề nghị hưởng chế độ thương binh cho 3 công dân, phối hợp với Bộ CHQS tỉnh tổ chức lấy mẫu AND đối với 31 hài cốt liệt sĩ chưa có thông tin. Bên cạnh đó, thường xuyên phối hợp với các phòng, ban, tổ chức chính trị xã hội nắm chắc mọi diễn biến tình hình trên địa bàn, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các ngày nghỉ lễ, Tết...

Công tác huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ và sĩ quan dự bị động viên, học sinh luôn gắn với giáo dục chính trị tư tưởng. Nội dung giáo dục chính trị gắn với rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong của người cán bộ, chiến sĩ và tìm hiểu, tôn trọng phong tục, tập quán của địa phương, qua đó góp phần thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ với quyết tâm xây dựng lực lượng vũ trang xã Vĩnh Tường vững mạnh toàn diện “Mẫu mực - Tiêu biểu”.