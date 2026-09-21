Chủ động thích ứng với không gian phát triển mới

Ông Trần Văn Thanh, Chủ tịch UBND phường Bắc Giang.

Chúng tôi xác định, vị thế mới của Bắc Ninh khi trở thành thành phố không chỉ mở ra cơ hội phát triển mà còn đặt ra yêu cầu phường Bắc Giang phải chủ động thay đổi để đáp ứng không gian phát triển mới của thành phố. Với vị trí thuận lợi, khả năng kết nối liên vùng, dân cư đông, tập trung nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức kinh tế và các hoạt động kinh tế, văn hóa sôi động, phường có điều kiện phát huy lợi thế về thương mại - dịch vụ, hạ tầng và các giá trị lịch sử, văn hóa.

Đặc biệt, việc nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa lớn của thành phố được tổ chức trên địa bàn phường là cơ hội để quảng bá hình ảnh, thu hút người dân, du khách, doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Thời gian tới, phường Bắc Giang tập trung làm tốt công tác quy hoạch, bảo đảm đồng bộ với Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075; đồng thời rà soát, chỉnh trang và nâng cấp hạ tầng đô thị. Mục tiêu là từng bước tạo diện mạo đô thị sáng, xanh, sạch, hiện đại, thuận tiện hơn cho người dân. Cùng với hạ tầng, phường chú trọng tổ chức không gian theo hướng hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc. Những lợi thế về lịch sử, văn hóa như Quảng trường 3/2, Di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm chiến thắng Xương Giang, hệ thống công viên, các tuyến phố trung tâm và không gian công cộng sẽ được khai thác hiệu quả hơn.

Xác định phát triển thương mại - dịch vụ là hướng quan trọng, phường sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp, hộ kinh doanh mở rộng hoạt động; nghiên cứu phát triển không gian đi bộ, kinh tế ban đêm, các tuyến phố thương mại gắn với hoạt động văn hóa, thể thao, quản lý trật tự đô thị, bảo vệ môi trường... Đồng thời, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến, từng bước ứng dụng dữ liệu trong quản lý địa bàn.

Mục tiêu là người dân, doanh nghiệp cảm nhận rõ sự thuận lợi, nhanh chóng, minh bạch; các vấn đề phát sinh tại khu dân cư được phát hiện và xử lý sớm ngay từ cơ sở. Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, an sinh xã hội, văn hóa, thể thao; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát huy sự tham gia của người dân trong xây dựng đô thị văn minh.