Chủ động thích ứng thời tiết, nâng cao hiệu quả khai thác hải sản

Theo nhận định của Cục Khí tượng Thủy văn, hiện tượng El Niño có khả năng tiếp tục duy trì trong những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027, với cường độ mạnh nhất dự báo trong khoảng tháng 11-2026 đến tháng 1-2027. Diễn biến thời tiết, khí tượng, hải văn có thể ảnh hưởng đến hoạt động khai thác, công tác bảo quản sản phẩm và an toàn trên biển.

Tàu cá ra khơi đánh bắt thời điểm này phải chủ động cập nhật thông tin về thời tiết và lựa chọn ngư trường phù hợp. Ảnh: Phan Tuấn

Trước tình hình này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương tăng cường cập nhật, cung cấp thông tin về ngư trường, nguồn lợi thủy sản, thời tiết và các hiện tượng nguy hiểm trên biển; hướng dẫn ngư dân lựa chọn nghề, khu vực, thời gian và phương thức khai thác phù hợp, chủ động tính toán chi phí trước mỗi chuyến biển. Đồng thời, khuyến khích liên kết giữa các tổ, đội sản xuất, tổ đoàn kết trên biển để trao đổi thông tin, hỗ trợ sản xuất, phòng tránh thiên tai và cứu hộ, cứu nạn.

Các địa phương cần quản lý chặt chẽ đội tàu cá, theo dõi hoạt động qua hệ thống giám sát hành trình (VMS), kịp thời phát hiện, xử lý tàu mất kết nối hoặc có dấu hiệu vi phạm. Công tác kiểm tra điều kiện an toàn trước khi xuất bến cũng phải được tăng cường; kiên quyết không cho tàu cá xuất bến khi không đủ điều kiện theo quy định. Chủ tàu, thuyền trưởng được hướng dẫn duy trì an toàn máy móc, hệ thống điện, nhiên liệu, thiết bị thông tin liên lạc, cứu sinh và phòng cháy, chữa cháy.

Bên cạnh đó, Bộ yêu cầu ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chống khai thác IUU; khai thác đúng vùng, đúng nghề, đúng quy định về ngư cụ; thực hiện đầy đủ việc ghi, nộp nhật ký, báo cáo khai thác và cung cấp thông tin phục vụ truy xuất nguồn gốc thủy sản.

Để giảm tổn thất sau thu hoạch, các địa phương hướng dẫn ngư dân áp dụng công nghệ bảo quản phù hợp với từng nghề khai thác, chuẩn bị đầy đủ đá, nước sạch trước khi xuất bến; thực hiện sơ chế, phân loại, bảo quản sản phẩm ngay sau khai thác, kiểm soát nhiệt độ và thời gian bảo quản nhằm duy trì chất lượng, nâng cao giá trị hải sản.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đồng thời yêu cầu rà soát phương án ứng phó thiên tai, sự cố và tìm kiếm, cứu nạn; chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, tổ chức hướng dẫn tàu cá vào nơi neo đậu, tránh trú an toàn, ưu tiên bảo đảm tính mạng người đi biển.