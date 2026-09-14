Chủ động thích ứng biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp

Tham gia hội thảo có đại diện các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã và các đơn vị liên quan. Hội thảo tập trung đánh giá thực trạng, làm rõ những điểm nghẽn và đề xuất giải pháp phát triển nông nghiệp phù hợp với điều kiện của tỉnh.

Quang cảnh hội thảo.

Giai đoạn 2021 - 2025, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp Lào Cai duy trì trên 5%/năm. Sản xuất từng bước chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển theo chuỗi giá trị, gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Năm 2025, giá trị sản xuất trồng trọt đạt 8.041 tỷ đồng; chăn nuôi đạt 6.410 tỷ đồng; lâm nghiệp đạt 4.020 tỷ đồng và thủy sản trên 905 tỷ đồng; tỷ lệ che phủ rừng đạt 61,5%. Lào Cai có lợi thế phát triển nhiều ngành hàng như chè, quế, dược liệu, chuối, dứa, dâu tằm, tre măng, chăn nuôi, thủy sản và kinh tế lâm nghiệp.

Bên cạnh kết quả đạt được, nông nghiệp Lào Cai cũng đang đối mặt với nhiều thách thức, như: thiên tai, ô nhiễm nguồn nước, dịch bệnh; quy mô sản xuất hộ gia đình còn nhỏ lẻ, phân tán, liên kết giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ chưa vững chắc; năng lực chế biến sâu, bảo quản sau thu hoạch, phát triển thị trường, ứng dụng các công nghệ hiện đại và chuyển đổi số trong sản xuất vẫn còn khiêm tốn...

Các đại biểu tham dự hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sinh thái, tuần hoàn, hữu cơ; hoàn thiện cơ chế, chính sách; thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển kinh tế lâm nghiệp, đa dạng sinh kế dưới tán rừng, quản lý bền vững tài nguyên đất, nước và rừng.

Hội thảo cũng dành nhiều thời gian trao đổi về vai trò của hợp tác xã, doanh nghiệp trong tổ chức sản xuất và liên kết chuỗi giá trị. Các giải pháp được đề xuất gồm: nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng nhật ký sản xuất điện tử, truy xuất nguồn gốc; kết nối hợp tác xã với doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu; tăng cường chuyển giao giống cây trồng, vật nuôi thích ứng với biến đổi khí hậu và tận dụng phụ phẩm trong sản xuất nông nghiệp.

Các đại biểu phát biểu tham luận tại hội thảo.

Các ý kiến, đề xuất tại hội thảo sẽ được tổng hợp để báo cáo kiến nghị về giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, phục vụ công tác tham mưu trong thời gian tới.

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo thiên tai được xác định là một trong những giải pháp quan trọng giúp phòng tránh thiên tai, phát triển nông nghiệp bền vững. Hiện, mạng lưới quan trắc thiên tai tự động của tỉnh có 90 trạm đo mưa và 6 hệ thống cảnh báo sớm sạt lở đất. Tỉnh tiếp tục chuẩn bị các dự án ứng dụng công nghệ cao, IoT trong nông nghiệp; xây dựng bản đồ nguy cơ sạt lở, lũ quét và tích hợp công cụ hỗ trợ ứng phó khẩn cấp theo thời gian thực.