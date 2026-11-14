Chủ động thích ứng biến đổi khí hậu

Nông dân phường Thuận An tích cực tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan.

Chủ động từ cơ sở

Là địa bàn ven biển, đầm phá thường xuyên chịu nhiều ảnh hưởng của mưa bão, lũ lụt, phường Thuận An luôn chú trọng công tác phòng, chống thiên tai nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản và sinh kế của người dân. HND phường đã xây dựng mô hình “Tổ nông dân phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu” nhằm phát huy vai trò của hội viên trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hỗ trợ cộng đồng ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết.

Mô hình đầu tiên được thành lập tại tổ dân phố Hải Thành vào tháng 10/2026 với 10 thành viên, do ông Lê Văn Phú, Chi hội trưởng Chi HND tổ dân phố Hải Thành làm tổ trưởng. Đây là lực lượng nòng cốt tại cơ sở, có nhiệm vụ phối hợp tuyên truyền, theo dõi, cảnh báo sớm nguy cơ thiên tai; vận động người dân chủ động bảo vệ tài sản, cây trồng, vật nuôi và tham gia hỗ trợ ứng phó, khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra.

Điểm nổi bật của mô hình là phát huy tinh thần tự quản, đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng, gắn với thực hiện phương châm “4 tại chỗ” trong phòng chống thiên tai. “Các thành viên được phân công nhiệm vụ cụ thể, phối hợp với chính quyền, lực lượng chức năng và các đoàn thể hướng dẫn người dân nâng cao kỹ năng phòng tránh rủi ro, chuẩn bị các điều kiện cần thiết và hỗ trợ nhau khi có tình huống khẩn cấp”, ông Lê Văn Phú cho biết.

Từ mô hình đầu tiên tại tổ dân phố Hải Thành, đến nay, HND phường Thuận An đã thành lập 3 mô hình “Tổ nông dân phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu”. Việc duy trì, nhân rộng các tổ nòng cốt góp phần đưa công tác phòng ngừa, ứng phó với thiên tai đến gần hơn với cộng đồng dân cư, nâng cao ý thức chủ động bảo vệ tài sản và sinh kế của người dân.

Theo bà Nguyễn Thị Oanh, Chủ tịch HND phường Thuận An, ngoài xây dựng các mô hình phù hợp với thực tiễn địa phương, Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, duy trì và nâng cao hiệu quả các mô hình, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chú trọng bảo vệ môi trường

Cùng với phòng chống thiên tai, các cấp HND thành phố còn chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường, gắn với giữ gìn cảnh quan, bảo vệ hệ sinh thái và thay đổi tập quán sản xuất theo hướng thân thiện với môi trường.

Tại khu du lịch cộng đồng Rú Chá - Cồn Tè, HND phường Hóa Châu đã thành lập mô hình “Hội viên nông dân tham gia bảo vệ môi trường” tại Chi HND tổ dân phố Thuận Hòa. Mô hình tập trung vận động hội viên, người dân và du khách cùng giữ gìn cảnh quan, cây xanh, bảo vệ hệ sinh thái. Ngay sau lễ ra mắt, các hội viên đã ra quân tổng vệ sinh, chỉnh trang các tuyến đường, góp phần xây dựng điểm du lịch xanh, sạch, thân thiện.

HND xã Khe Tre thành lập câu lạc bộ bảo vệ môi trường tại thôn Thượng Lộ; HND xã Hưng Lộc triển khai mô hình phân loại chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng tại thôn An Sơn… Những cách làm này góp phần giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm đất, nước, từng bước hình thành thói quen xử lý chất thải đúng cách trong sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp.

Trong sản xuất nông nghiệp, HND thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên thay đổi tập quán canh tác theo hướng thân thiện với môi trường; hạn chế đốt rơm rạ sau thu hoạch, sử dụng chế phẩm sinh học xử lý phụ phẩm nông nghiệp và ứng dụng cơ giới hóa trong thu gom rơm rạ. Các mô hình ứng dụng công nghệ sinh học xử lý chất thải, nước thải trong chăn nuôi, phát triển sản xuất theo hướng hữu cơ, an toàn cũng được Hội phối hợp với các đơn vị triển khai, góp phần giảm ô nhiễm môi trường và sử dụng hiệu quả tài nguyên.

Ông Phan Xuân Nam, Phó Chủ tịch HND thành phố cho biết: Trong năm 2026, các cấp Hội đã xây dựng 48 mô hình bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Nhiều hoạt động hỗ trợ sinh kế cho hội viên nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và những hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai được triển khai, góp phần giúp người dân khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.

Từ những mô hình phòng, chống thiên tai ở Thuận An đến các hoạt động bảo vệ môi trường tại Hóa Châu, Khe Tre, Hưng Lộc và nhiều địa phương khác, có thể thấy việc thích ứng với biến đổi khí hậu đang được các cấp Hội cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, gắn với điều kiện và nhu cầu của hội viên. Nông dân không còn là đối tượng chịu tác động mà trực tiếp tham gia phòng ngừa thiên tai, bảo vệ môi trường và điều chỉnh phương thức sản xuất.

Theo ông Phan Xuân Nam, các cấp HND thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng chống thiên tai; duy trì, nhân rộng các mô hình phù hợp với điều kiện từng địa phương. Đồng thời, tăng cường hỗ trợ hội viên ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi phương thức sản xuất, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần bảo vệ sinh kế, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.