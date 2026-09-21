Phát biểu tại hội thảo, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu nhấn mạnh, Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đã xác định rõ yêu cầu tạo đột phá trong công tác thi hành pháp luật, bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả; gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và thi hành pháp luật.

Các đồng chí chủ trì hội thảo.

Thời gian qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tháo gỡ vướng mắc về thể chế để khơi thông nguồn lực cho sự phát triển.

Tuy nhiên, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu thẳng thắn chỉ ra rằng, công tác tổ chức thi hành pháp luật vẫn còn nhiều "điểm nghẽn”.

Quang cảnh cuộc hội thảo.

Vì vậy, theo Phó thủ tướng, yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay không chỉ là “thi hành đúng pháp luật” mà phải tiến tới “chủ động tổ chức thi hành pháp luật theo hướng chuyên nghiệp, ổn định và thích ứng linh hoạt với thực tiễn”; chuyển mạnh sang quản trị theo “vòng đời của văn bản quy phạm pháp luật” - từ xây dựng chính sách, soạn thảo, đánh giá tác động, ban hành, tổ chức thực hiện đến theo dõi, đánh giá tác động sau ban hành, sửa đổi, hoàn thiện văn bản; xác định tổ chức thi hành pháp luật là khâu kiểm chứng chất lượng của quá trình xây dựng pháp luật và cung cấp dữ liệu đầu vào cho quá trình hoàn thiện pháp luật tiếp theo.

Phó thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cho rằng cần chủ động thi hành pháp luật theo hướng chuyên nghiệp.

Phó thủ tướng nêu rõ yêu cầu tiếp tục hoàn thiện pháp luật về tổ chức thi hành pháp luật đồng bộ theo hướng kết nối chặt chẽ giữa xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật thành một chu trình thống nhất; lấy chuyển đổi số, xây dựng dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo là nền tảng của đổi mới công tác tổ chức thi hành pháp luật.

Phó thủ tướng cũng đề nghị nghiên cứu xây dựng cơ chế, tiêu chí và bộ chỉ số đánh giá công tác tổ chức thi hành pháp luật theo hướng khách quan, thực chất, có thể đo lường và kiểm chứng; khắc phục tình trạng đánh giá chủ yếu thông qua báo cáo, thống kê của các cơ quan nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu tại hội thảo.

Nhấn mạnh rằng, đổi mới công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật không chỉ là nhiệm vụ của ngành Tư pháp mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và mỗi cán bộ thực thi công vụ, Phó thủ tướng tin tưởng, qua hội thảo sẽ có nhiều đề xuất về giải pháp cụ thể, có thể thể chế hóa, có thể đo lường và có thể tổ chức thực hiện trong thực tế, qua đó góp phần để pháp luật thực sự trở thành nền tảng và động lực cho phát triển đất nước.